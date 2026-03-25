Deputatul PNL Alina Gorghiu, președintele comisiei parlamentare „România fără violență domestică”, a anunțat că, după ce Camera Deputaților a adoptat legea care introduce definiția femicidului și întărește protecția femeilor, legislația s-a îmbunătățit semnificativ în acest domeniu. Ea a spus că, acum, statul transmite un mesaj clar că viața, siguranța și demnitatea femeilor sunt protejate prin lege.

Gorghiu a explicat că legea definește femicidul ca uciderea intenționată a unei femei sau moartea ei cauzată de o infracțiune comisă împotriva sa, indiferent de relația dintre victimă și agresor.

Legea introduce reguli mai clare pentru cazurile în care agresorul face parte dintr-o relație de căsătorie sau similară și exercită control sau dominare asupra victimei, permițând pedepsirea mai severă a acestor fapte. Legea prevede și protecția copiilor victimelor, obligând autoritățile să identifice și să ia măsuri pentru protecția minorilor afectați.

Un alt punct important este că agresorul nu va mai putea moșteni de la victimă. Instanța va stabili că persoana care a provocat moartea victimei este nedemnă să primească moștenirea acesteia.

„Astăzi, fiecare femeie din România ar trebui să poată să zâmbească. Legislaţia s-a îmbunătăţit semnificativ în ceea ce priveşte protecţia lor, iar statul transmite un mesaj clar: viaţa, siguranţa şi demnitatea femeilor sunt apărate prin lege”, a declarat Gorghiu.

Legea elimină orice regulă care ar putea împiedica investigarea violurilor, iar statul român își asumă responsabilitatea de a interveni și de a proteja victimele.

Alina Gorghiu a explicat că, pentru prima dată, statul va colecta și publica anual date despre aceste infracțiuni, urmărind fiecare caz de la sesizare până la soluționare. Ea a precizat că Observatorul Român pentru Analiza și Prevenirea Omorurilor va publica rapoarte anonime, ceea ce va ajuta la prevenirea acestor crime.

Ea a menționat și că Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a arătat că, în lume, o femeie este ucisă la fiecare zece minute de către partenerul sau un membru al familiei. Deputatul PNL a spus că legea urmează să fie trimisă la promulgare și că, după publicarea în Monitorul Oficial, noile reguli vor intra în vigoare. Ea a subliniat că, odată cu legea, femeile sunt mai protejate și că fiecare român va învăța termenul „femicid”.