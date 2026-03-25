Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care stabilește că persoanele condamnate pentru infracțiuni sexuale și înscrise în Registrul Agresorilor Sexuali nu mai pot lucra sau desfășura activități de voluntariat în instituții unde există contact direct cu persoane vulnerabile.

Interdicția se aplică în școli, spitale, centre de îngrijire, centre sportive și în orice altă instituție în care există interacțiune directă cu copii, vârstnici sau alte persoane vulnerabile. Măsura este valabilă atât pentru instituțiile publice, cât și pentru cele private.

Legea a fost inițiată de senatorul USR Ștefan Pălărie și a fost adoptată după un proces legislativ care a durat aproximativ doi ani.

Senatorul Ștefan Pălărie a arătat că legea are rolul de a oferi mai multă protecție persoanelor vulnerabile și de a reduce riscurile la care acestea pot fi expuse.

Acesta a explicat că, prin noile prevederi, se creează un mecanism care permite interzicerea accesului agresorilor în domenii sensibile și oferă autorităților posibilitatea de a ști unde se află și ce activități desfășoară aceste persoane.

Legea vine în contextul în care, potrivit datelor oficiale, există un număr semnificativ de persoane înscrise în Registrul Agresorilor Sexuali, iar până acum nu existau suficiente instrumente pentru a limita accesul acestora în anumite domenii.

„Unele bătălii duse în Parlament ajung să dureze nedorit de mult. Ani de zile. Dar asta nu le face mai puţin importante. Legea promulgată astăzi de Cotroceni, după 2 ani de negocieri şi dezbateri aduce un mare ajutor persoanelor vulnerabile. Prea mult timp, potenţiale victime ale prădătorilor sexuali au fost lăsate în voia sorţii: copii, femei, persoane cu dizabilităţi, vârstnici, cât şi alte persoane vulnerabile. Prin această lege vom oferi mai multă siguranţă în şcoli, spitale, azile şi alte instituţii care lucrează cu persoanele vulnerabile. Putem interzice agresorilor să mai lucreze cu acestea, poliţia poate şti unde sunt si ce fac”, spune senatorul Ştefan Pălărie.

Noile prevederi introduc și obligații suplimentare pentru persoanele înscrise în registru. Astfel, vor fi incluse informații despre locul de muncă al acestora, un element care nu era prevăzut anterior.

De asemenea, persoanele vizate vor avea obligația de a anunța Poliția atunci când încheie un contract de muncă sau de voluntariat.

Registrul agresorilor sexuali a fost creat în anul 2019 și conține în prezent informații despre aproximativ 65.000 de persoane. Noua lege extinde rolul acestui instrument și introduce măsuri suplimentare pentru monitorizarea și limitarea activităților persoanelor condamnate.