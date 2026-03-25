Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care introduce obligația afișării de mesaje de informare privind traficul de persoane în mai multe locații considerate cu risc crescut. Potrivit informațiilor transmise, hotelurile și pensiunile, centrele de acordare a vizelor, agențiile de turism și cele de plasare a forței de muncă au la dispoziție șase luni pentru a implementa aceste măsuri.

„Hotelurile şi pensiunile, centrele de acordare a vizelor, agenţiile de turism şi agenţiile de plasare a forţei de muncă, precum şi alte entităţi din locaţii cu risc crescut de expunere la fenomenul traficului de persoane au şase luni la dispoziţie pentru a afişa mesaje de informare şi avertizare pe această temă, după ce preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea iniţiată de deputata USR Oana Murariu”, anunţă USR.

Legea a fost inițiată de deputata USR Oana Murariu și a fost adoptată de Parlament la mijlocul lunii februarie. Scopul acesteia este de a crește gradul de informare și de a preveni cazurile de trafic de persoane, într-un context în care România este atât țară de origine, cât și destinație pentru victime.

Deputata a transmis că România are un număr ridicat de victime ale traficului de persoane la nivel european și că legea urmărește întărirea prevenției și creșterea nivelului de conștientizare asupra riscurilor.

„România dă cele mai multe victime ale traficului de persoane din Europa. Aceasta este realitatea de la care pornim. Prin această lege, întărim prevenţia şi creştem educaţia asupra riscurilor traficului de persoane. Aducem astfel – şi chiar extindem – un model care funcţionează deja în alte state europene, unde şi-a demonstrat impactul pozitiv”, declară deputata Oana Murariu.

Conform prevederilor, mesajele vor trebui să fie afișate atât în limba română, cât și în limba engleză. Acestea vor include informații despre fenomenul traficului de persoane și vor pune la dispoziție numerele de telefon unde pot fi obținute informații sau ajutor.

Printre acestea se numără Tel Verde 0800 800 678, disponibil gratuit din România, numărul +4021.313.31.00, apelabil din țară și din străinătate, precum și numărul de urgență 112 pentru situații de pericol iminent.

Mesajele pot fi afișate pe diferite tipuri de suport, de la materiale tipărite în camerele de hotel până la afișe sau formate digitale în aeroporturi și în punctele de trecere a frontierei.

Legea prevede și sancțiuni pentru entitățile care nu respectă noile obligații. Lipsa afișării mesajelor va constitui contravenție și va fi sancționată cu amendă cuprinsă între 200 și 1.000 de lei.

Inițiativa legislativă a fost elaborată în urma discuțiilor cu reprezentanții Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, în contextul unei creșteri semnificative a cazurilor identificate.

Măsura urmărește să ofere informații clare persoanelor aflate în situații de risc și să faciliteze accesul rapid la sprijin, prin intermediul numerelor de contact puse la dispoziție.