Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 25 martie 2026, modificările importante la legea privind prevenirea și combaterea violenței domestice. Noile prevederi stabilesc termene stricte pentru transmiterea ordinelor de protecție, măsuri suplimentare pentru agresori și responsabilități clare pentru autoritățile implicate în protecția victimelor.

Conform legii modificate, hotărârile privind ordinul de protecție trebuie transmise structurilor Poliției Române în maximum cinci ore de la pronunțare. În paralel, o copie va fi trimisă Direcției pentru Evidența Persoanelor și reprezentantului autorității locale cu atribuții în protecția victimelor.

Această măsură asigură o reacție rapidă a autorităților și protecție imediată pentru victimele violenței domestice.

Autoritățile locale au obligația de a contacta victimele cu cel puțin 14 zile înainte de expirarea ordinului de protecție, pentru a le informa despre dreptul de a solicita prelungirea acestuia. În cazul în care motivele care au dus la emiterea ordinului persistă sau apar altele noi, victimele pot solicita continuarea protecției legale.

Încălcarea ordinului de protecție de către agresor este considerată contravenție și se sancționează cu amenzi de la 5.000 la 10.000 de lei. La expirarea ordinului, victima sau reprezentantul său legal poate solicita un nou ordin de protecție, dacă există riscuri pentru viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea persoanei.

Cererea poate fi depusă și de procuror sau de autoritatea locală competentă în protecția victimelor.

Instanța poate dispune ca agresorul să urmeze consiliere psihologică sau psihoterapie pe durata ordinului de protecție, cu o frecvență de minimum o ședință pe lună. În cazul consumului de alcool sau droguri, se pot aplica programe de tratament, dezalcoolizare sau dezintoxicare, inclusiv internare voluntară sau nevoluntară, după caz.

În aceeași zi, Nicușor Dan a semnat și alte legi importante, printre care: