Bucureștiul traversează o perioadă politică extrem de volatilă, care depășește simpla criză de coaliție, notează analistul politic Alexandru Coita într-o postare nouă pe pagina sa de Faceboook. Acesta adaugă că jocul de putere între principalele partide — PNL, USR, PSD și AUR — se desfășoară ca un poker „all-in” pe mai multe fronturi, unde mizele sunt mari și regulile nesigure. În acest context, deciziile liderilor politici nu afectează doar structura guvernamentală, ci și stabilitatea economică și securitatea României.

”Bolojan, Nicușor și jocul care poate detona arhitectura puterii Ceea ce se întâmplă în aceste zile la București nu este o simplă criză în coaliție. Este poker all-in, jucat simultan pe mai multe mese, cu mizele amestecate și fără ca cineva să controleze pe deplin regulile, într-un moment în care fiecare actor încearcă să își maximizeze spațiul de manevră, fără să aibă certitudinea că înțelege pe deplin mișcările celorlalți. Dacă sună complicat, este pentru că aşa şi este. Şi mai este într-un fel, acest joc: extrem de riscant. Pentru toți cei implicați, dar mai ales pentru societate, obosită şi tracasată de conflicte internaționale şi de haos intern”, notează acesta.

Ilie Bolojan adoptă o strategie clară: construirea unei majorități politice în jurul AUR, fără a exclude acest partid din negocierile viitoare. Această mutare nu este doar o reacție la criza actuală, ci un plan strategic pentru următorii ani, cu obiective care privesc 2028 și mai departe.

Dacă Bolojan reușește să repoziționeze AUR într-un cadru mai disciplinat și acceptabil publicului, România ar putea asista la apariția unei alternative politice funcționale, cu un PNL flexibil capabil să gestioneze majorități atât cu USR, cât și cu AUR. Aceasta schimbă fundamental arhitectura puterii, transformând jocul pe termen scurt într-o strategie de durată.

”Ilie Bolojan nu testează ipoteze și nu tatonează terenul. Vrea să construiască o majoritate cu AUR. Punct. Faptul că nu a acceptat excluderea AUR din orice negociere viitoare, inclusiv în interiorul BPN al PNL, este expresia unei direcții politice asumate, prin care își deschide deliberat o ieșire din actuala coaliție și, în același timp, își pregătește o alternativă de guvernare funcțională. Dacă această construcție se leagă — într-o formulă recalibrată, cu un AUR decuplat de George Simion și împins către o variantă mai disciplinată și mai prezentabilă, eventual în jurul unei figuri de tip Dungaciu/Peiu or similar — atunci nu mai vorbim despre supraviețuire politică sau despre gestionarea unei crize punctuale, ci despre un proiect de guvernare cu ambiție de durată, cu ochii pe 2028 și dincolo, în care Bolojan nu mai apare ca un premier de tranziție, ci ca arhitectul unui nou echilibru politic. Un calcul îndrăzneț, cu un risc pe măsură”, continuă analistul.

Tot pe rețeaua de socializare, analistul mai spune că Nicușor Dan a mizat pe stabilitatea oferită de PSD, menținând o identitate politică distinctă și o agendă de reformă. Orice modificare majoră a coaliției, cum este mutarea inițiată de Bolojan, riscă să facă acest pariu irelevant și îi pune la încercare credibilitatea. Pentru Nicușor Dan, principalele resurse politice nu sunt partidele sau rețelele de influență, ci capacitatea de a anticipa și controla dinamica politică.

”Pe de altă parte, întregul construct politic al lui Nicușor Dan s-a sprijinit pe un pariu simplu în aparență, dar complicat în execuție: că stabilitatea poate fi ancorată în relația cu PSD, menținând în același timp o agendă de reformă și un profil politic distinct. PSD ca osatură a coaliției — nu din afinitate, ci din matematică politică asumată și gestionată. Dacă Bolojan schimbă însă majoritatea, acest pariu nu este atacat frontal, nu este contestat direct, ci devine pur și simplu irelevant, pentru că Președintele se trezește în fața unei formule pe care nu a proiectat-o, pe care nu o controlează și asupra căreia nu mai are pârghiile clasice de control prezidențial. În mod inevitabil, apare și problema de percepție: riscă să fie văzut ca liderul care a jucat pe termen scurt, mizând pe stabilitatea oferită de PSD, în timp ce jocul real se muta deja în altă direcție. Nu este doar o pierdere de poziție. Este o problemă de credibilitate. Pentru că, în cazul lui Nicușor Dan, principala resursă politică nu este partidul sau rețeaua de putere, ci ideea că vede lucrurile mai clar decât ceilalți”, a mai precizat Alexandru Coita.

Partidul câștigă libertate, reducând tensiunile interne și costurile politice ale guvernării. Aceasta oferă oportunitatea de a reconstrui o ofertă politică mai largă și de a atrage electoratul suveranist rămăși fără un vehicul credibil. Astfel, PSD poate transforma această perioadă de recalibrare într-un avantaj strategic pe termen lung.

”Un PSD scos de la guvernare nu este slăbit. Este eliberat — de costurile unei guvernări dificile, de tensiunile interne ale coaliției și de erodarea continuă în propria bază sub presiunea unor măsuri inevitabil nepopulare. Exact poziția din care a revenit de fiecare dată. Diferența este că, de această dată, miza este mai mare. Spațiul politic se reconfigurează, iar o parte din electoratul suveranist rămâne fără un vehicul credibil, odată cu ieșirea din joc a formulelor care gravitau în jurul lui Călin Georgescu. Spațiul nu dispare. Se redistribuie. În acest context, PSD nu mai este doar un partid care iese din guvernare, ci un partid care are în față o oportunitate strategică: fie rămâne într-o zonă de relevanță scăzută, gen modelul social-democrațiilor vestice ajunse la 10–15%, fie capitalizează acest vid și își reconstruiește o ofertă politică mai largă, capabilă să recupereze și din zona suveranistă, într-o formă mai disciplinată și mai credibilă instituțional. Iar dacă reușește această mutare, atunci jocul se schimbă din nou”, continuă analistul.

În această nouă configurație, PNL devine mai mult decât un partid de guvernare tradițional. Flexibilitatea politică îl transformă într-un actor capabil să construiască majorități în mai multe direcții. PNL joacă acum rolul unei „regine pe tabla de șah”, cu libertate de manevră și capacitatea de a modela echilibrul politic național.

Jocul politic are însă riscuri majore. Presiunea externă, războiul hibrid și deciziile sensibile privind apărarea, fondurile europene și stabilitatea macroeconomică impun coerență instituțională. Experimentele politice și majoritățile improvizate pot transforma mutările interne într-un test de reziliență sistemică, cu impact direct asupra României.