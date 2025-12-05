În paralel, SUA recunosc polarizarea internă ca o vulnerabilitate ce poate fi exploatată de rivali, potrivit explicațiilor oferite de Alexandru Ion Coita. Strategia redefineste raportul dintre SUA și aliați, subliniind că garanțiile nu mai vin automat odată cu geografia sau cu simpla apartenență la NATO.

Statele Unite caută parteneri serioși și previzibili, capabili să livreze efectiv în termeni de securitate și capacitate, subliniază Alexandru Ion Coita într-o postare realizată pe Facebook. Pentru România, acest lucru implică modernizarea armatei, dezvoltarea infrastructurii militare, securizarea lanțurilor energetice și digitale și consolidarea rezilienței politice și instituționale.

Fără aceste eforturi, România ar rămâne într-o poziție secundară în cadrul alianței, acceptată, dar nu indispensabilă.

„A apărut noua Strategie de Securitate a Statelor Unite. Un document aşteptat, nu atât pentru textul tipărit, cât pentru liniile de forţă care se intuiesc printre rânduri. Abordarea marchează o ruptură față de iterațiile precedente. Mai puţină poezie instituţională, mai multă luciditate. Mai puţină politeţe, mai multă exigenţă. America intră într-o etapă în care refuză să care în spate slăbiciunile altora. Iar acest lucru se simte din primul până în ultimul paragraf. Documentul fixează trei axe cardinale: competiţia strategică cu China, gestionarea riscurilor imediate venite dinspre Rusia, Iran şi Orientul Mijlociu, şi construirea unei arhitecturi tehnologice occidentale capabile să reziste într-o lume mult mai instabilă decât cea cu care ne-am obişnuit. În paralel, Washingtonul recunoaşte explicit ceea ce ştiam deja: polarizarea internă e o vulnerabilitate reală, una pe care rivalii Americii o urmăresc cu interes și pe care probabil nu ezită să o speculeze, dacă au ocazia.. Până aici, nimic surprinzător. Ce devine însă relevant pentru noi este modul în care această Strategie redesenează raportul dintre SUA şi aliaţi. Nu mai suntem într-o lume în care garanţiile vin la pachet cu geografia. Nu mai suntem nici în logica anilor 2000, în care simpla apartenenţă la NATO era un pașaport către privilegii de securitate. Statele Unite caută parteneri serioşi, previzibili, care livrează. În rest, fiecare pe cont propriu. Pentru România, această schimbare de abordare nu poate fi o surpriză, dar trebuie să fie un stimul imediat. Pentru că ne-am obişnuit să credem că importanţa noastră vine din poziţia geostrategică: suntem pe flancul estic, avem Marea Neagră, suntem în „linia întâi”. Sigur, toate astea contează. Dar nu mai sunt suficiente. Washingtonul transmite, elegant dar ferm, că relevanţa reală se construieşte prin capacitate, nu prin retorică: prin modernizarea armatei, prin infrastructură militară serioasă, prin securizarea lanţurilor energetice şi digitale, prin rezilienţă politică şi instituţională. Pe scurt, dacă nu livrăm, rămânem în zona gri a alianţei — acceptați, dar nu neapărat indispensabili. Ca să folosesc o metaforă din fotbal, cine nu e în prima echipă e pe lista de transferuri. Nu cred că are sens să mai continuăm, cred că s-a înțeles”, a scris Alexandru Ion Coita.

Strategia avertizează asupra vulnerabilităților interne ale statelor, iar contextul politic intern din România, caracterizat prin crize repetate și instabilitate administrativă, poate afecta credibilitatea externă. Evaluarea statelor de către aliați se face după funcționarea internă a instituțiilor, nu după declarațiile externe.

„Mai e un aspect, poate şi mai dureros. Strategia americană vorbeşte, pe un ton îngrijorat, despre fracturile interne care pot vulnerabiliza un stat. Acest mesaj, deşi scris pentru publicul american, ar trebui să ne dea de gândit. La Bucureşti trăim într-un ciclu continuu de crize politice fabricate, într-o competiţie absurdă între palate, într-o instabilitate care ne consumă energiile şi care ne subminează credibilitatea externă. Ce semnal transmitem Washingtonului când, în loc să construim instituţii solide şi direcţii coerente, ne pierdem în lupte sterile şi improvizaţii administrative? Oricât de dur ar suna, realitatea este aceasta: în lumea care vine, statele sunt evaluate după cum funcţionează în interior, nu după ce afirmă în exterior”, arată postarea.

În domeniul tehnologic, Strategia insistă pe formarea unui arc occidental în domenii precum inteligența artificială, tehnologiile cuantice, energia, materialele rare și infrastructurile critice. România trebuie să participe activ la aceste proiecte, deoarece orice ambivalență sau lipsă de voință poate reprezenta o vulnerabilitate strategică și poate diminua integrarea în sistemul occidental.

„Mai departe, Strategia insistă pe formarea unui arc tehnologic occidental – AI, quantum, energie, materiale rare, infrastructuri critice. Cine nu intră în acest arc, fie din lipsă de voinţă, fie din ambivalență geopolitică, este pe dinafară. Pentru România, asta înseamnă că dilemele noastre legate de investiţii „sensibile”, contracte opace sau jocuri cu actori dubioşi nu sunt chestiuni interne de comoditate politică. Sunt vulnerabilităţi strategice care ne pot costa locul în sistemul occidental. Iar aici vine întrebarea care doare cel mai tare: vrem să fim doar „pro-occidentali” la nivel declarativ sau vrem să fim realmente utili Occidentului? Pentru că, în noua logică americană, doar utilitatea contează. Dacă aş privi acest document din perspectiva viitorului ambasador al României la Washington – un rol care implică mai multă luciditate decât iluzii – aş spune că mesajul este limpede: România trebuie să se maturizeze strategic. Să-şi pună ordine în instituţii. Să modernizeze apărarea fără întârzieri. Să înţeleagă că tehnologia şi energia sunt parte din securitate, nu capitole administrative. Să îşi cureţe spaţiul politic de improvizaţie şi hazard. Să devină predictibilă”, subliniază Alexandru Ion Coita.

Pentru a răspunde acestor provocări, România trebuie să se maturizeze strategic, să-și consolideze instituțiile, să modernizeze apărarea fără întârzieri și să trateze tehnologia și energia ca elemente esențiale ale securității.

Predictibilitatea, eficiența și utilitatea reală față de Occident devin criterii decisive pentru respectul și integrarea în arhitectura americană de securitate. Fără aceste transformări, România va rămâne dependentă de statutul geografic și de capitalul simbolic al alianței.

„Dacă vom reuşi această tranziţie, vom fi respectaţi şi integraţi în mod real în arhitectura americană de securitate. Dacă nu, vom continua să trăim din capitalul simbolic al unui aliat „de pe hartă”, într-o lume în care harta nu mai e suficientă. Această Strategie americană nu ne dojeneşte şi nu ne flatează. Ne pune o oglindă în faţă. Ce facem cu imaginea, asta depinde de noi”, a conchis acesta.

Postarea poate fi vizualizată aici.