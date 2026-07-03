Cum îndepărtezi excrementele de păsări întărite de pe mașină? Soluția ieftină pe care puțini șoferi o știu

Ai observat prea târziu o pată de excremente de pasăre întărită pe mașină? Mulți șoferi o îndepărtează greșit și ajung să deterioreze vopseaua. Există, însă, o metodă simplă, ieftină și eficientă făcută din doar două ingrediente pe care, cel mai probabil, le ai deja în casă.

1

Excrementele de păsări sunt una dintre cele mai neplăcute probleme cu care se confruntă proprietarii de mașini. Fie că este vorba despre porumbei, pescăruși sau alte păsări, urmele lăsate pe caroserie nu sunt doar inestetice, ci pot afecta și vopseaua dacă nu sunt îndepărtate la timp. Din fericire, nu este nevoie de produse scumpe sau de substanțe chimice agresive pentru a rezolva problema deoarece soluția se află, de cele mai multe ori, chiar în bucătărie.

Atunci când excrementele s-au uscat și s-au întărit pe suprafața mașinii, mulți șoferi încearcă să le îndepărteze prin frecare energică, însă această metodă poate zgâria vopseaua. Tim Shallcross, specialist auto citat de „The Times”, recomandă o abordare mai delicată, bazată pe două ingrediente simple: apă caldă și o lavetă din microfibră.

Potrivit acestuia, laveta trebuie înmuiată în apă caldă și așezată peste pata întărită timp de câteva minute. Dacă murdăria este foarte uscată, este indicat să fie lăsată între cinci și zece minute, astfel încât să se înmoaie. Ulterior, laveta se clătește, se umezește din nou și se tamponează ușor zona afectată, fără a freca suprafața. Dacă excrementele nu se desprind complet din prima încercare, procesul trebuie repetat până când reziduurile sunt eliminate.

Shallcross atrage atenția că hârtia de bucătărie nu este o alegere potrivită pentru această operațiune. Fiind abrazivă, aceasta poate zgâria lacul caroseriei și se poate rupe cu ușurință, lăsând fragmente lipite de suprafața mașinii și complicând procesul de curățare.

Deși există pe piață numeroase produse dedicate îndepărtării excrementelor de păsări, cel mai important aspect este intervenția rapidă. Aceste reziduuri conțin acid uric, o substanță care atacă treptat stratul protector al vopselei și poate provoca deteriorări costisitoare dacă rămâne prea mult timp pe caroserie.

Aceeași recomandare este susținută și de Andrew Jervis, reprezentant al companiei ClickMechanic, care a explicat publicației „Daily Express” că excrementele de păsări au un pH de aproximativ 4, suficient de acid pentru a deteriora stratul de lac și, în timp, chiar vopseaua mașinii.

El recomandă curățarea cât mai rapidă a petelor folosind un amestec preparat acasă din bicarbonat de sodiu și apă fierbinte. Soluția se aplică pe zona afectată și se lasă să acționeze aproximativ zece minute, după care murdăria poate fi îndepărtată cu ușurință prin ștergere delicată.