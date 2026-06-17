Anunț de la RAR pentru milioane de șoferi. Verificarea pe care trebuie să o faceți. Reparațiile sunt gratuite dacă mașina este pe listă

Registrul Auto Român (RAR) le recomandă șoferilor să verifice dacă vehiculele pe care le conduc fac obiectul unor campanii de rechemare lansate de producători. Instituția a creat pe site-ul oficial o secțiune specială prin care proprietarii de autoturisme pot afla dacă modelul lor este vizat de astfel de acțiuni și pot remedia gratuit eventualele probleme identificate.

Registrul Auto Român atrage atenția că rechemările în service nu reprezintă simple recomandări, ci măsuri de siguranță menite să elimine defecte care pot afecta funcționarea și securitatea vehiculelor.

„Campaniile de rechemare nu sunt opționale, sunt metode prin care vă asigurați că mașina pe care o conduceți nu devine un pericol”, a transmis RAR.

Pentru a facilita accesul șoferilor la aceste informații, instituția a introdus pe site-ul oficial secțiunea „Campanii de rechemare”.

„Pe site-ul RAR (www.rarom.ro) am creat secțiunea “Campanii de rechemare” pentru a veni în sprijinul utilizatorilor de vehicule cu o soluție pentru verificarea existenței campaniilor de rechemare pentru respectivele mărci sau modele”, precizează reprezentanții instituției.

Potrivit RAR, noua facilitate funcționează ca o punte de legătură între utilizatori și reprezentanții oficiali ai producătorilor auto din România.

„Această facilitate este o interfață între utilizatorul final al mașinii și paginile oficiale ale reprezentanților din România ai mărcilor auto. Utilizatorii trebuie să selecteze marca de autovehicul dorită și să urmeze instrucțiunile de pe site-ul care se deschide”, explică instituția.

În cazul majorității mărcilor auto, verificarea poate fi realizată online. Pentru anumite modele, informațiile sunt disponibile doar prin contactarea unui atelier autorizat din rețeaua producătorului.

„Pentru majoritatea mărcilor există posibilitatea interogării online a eventualelor campanii de rechemare, dar în unele cazuri informațiile pot fi accesate doar prin contactarea unui atelier din rețeaua producătorului. În aceste cazuri, am adăugat mesaje de informare și atenționare a utilizatorilor”, arată RAR.

Instituția subliniază că toate lucrările necesare remedierii defectelor identificate în cadrul unei campanii de rechemare sunt suportate de producătorul auto.

„Reparațiile și activitățile necesare remedierii unei neconformități dintr-o campanie de rechemare sunt efectuate gratuit, suportate de producătorul mărcii, dacă operațiunile vizează exclusiv componenta pentru care s-a inițiat campania”, precizează reprezentanții Registrului Auto Român.

RAR anunță că pagina va fi actualizată permanent, pe măsură ce vor fi identificate noi mărci și noi instrumente puse la dispoziție de producătorii auto pentru verificarea campaniilor de rechemare.

Registrul Auto Român îi îndeamnă pe proprietarii de vehicule să verifice periodic dacă autoturismul lor este inclus într-o campanie de rechemare și să trateze cu seriozitate aceste notificări.

„Scopul realizării acestei secțiuni este de a îndruma deținătorii de vehicule să adopte o atitudine proactivă și să verifice din propria lor inițiativă existența campaniilor de rechemare demarate de diferiții producători de mașini”, transmite instituția.

Potrivit RAR, ignorarea unei campanii de rechemare poate însemna menținerea în circulație a unor componente care prezintă defecte și care pot afecta siguranța șoferului, a pasagerilor și a celorlalți participanți la trafic.