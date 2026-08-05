Anthropic își dezvoltă propriile cipuri pentru inteligență artificială. Compania vrea să reducă dependența de Nvidia

Anthropic, unul dintre principalii rivali ai OpenAI, își extinde strategia în domeniul inteligenței artificiale și începe dezvoltarea propriilor cipuri dedicate modelelor AI. Compania susține că noile procesoare vor permite modelului Claude să funcționeze mai rapid și mai eficient, pe măsură ce cererea pentru serviciile sale continuă să crească.

Anthropic a confirmat că își construiește o echipă internă de ingineri specializată în proiectarea de cipuri pentru inteligență artificială, marcând prima confirmare oficială a planurilor de a dezvolta hardware propriu.

Compania recrutează specialiști în proiectarea și verificarea semiconductorilor, potrivit unui anunț de angajare și unei declarații oferite publicației Business Insider.

Un purtător de cuvânt al Anthropic a precizat că noua echipă va proiecta cipuri personalizate pentru modelul Claude, iar dezvoltarea hardware-ului va fi realizată împreună cu optimizarea modelelor AI.

Potrivit companiei, această abordare va permite ca Claude să ruleze mai rapid și mai eficient, la scara cerută de clienți, transmite Business Insider.

Anthropic a precizat că va continua să folosească o strategie bazată pe mai multe platforme hardware.

Astfel, cipurile și infrastructura oferite de Amazon Web Services (AWS), Google, Nvidia și AMD vor rămâne componente esențiale pentru extinderea capacităților companiei.

În paralel, Reuters a relatat anterior că Anthropic analiza posibilitatea dezvoltării unor cipuri proprii, iar publicația The Information a scris luna trecută că firma a purtat discuții cu Samsung Electronics privind o posibilă colaborare pentru producția acestora.

Anunțul de recrutare arată că Anthropic caută ingineri cu experiență în mai multe domenii ale proiectării și verificării cipurilor.

Salariul oferit pentru această poziție este cuprins între 320.000 și 485.000 de dolari pe an.

Compania solicită candidaților să poată demonstra că au contribuit direct la proiectarea și lansarea unor semiconductori pe piață.

Potrivit descrierii postului, este vizat un specialist care a participat deja la livrarea unor cipuri, are experiență în respectarea termenelor și poate lua decizii importante fără sprijinul unei organizații foarte mari.

Proiectarea unor cipuri dedicate inteligenței artificiale presupune investiții semnificative și un proces tehnologic complex, însă poate reduce dependența de Nvidia, compania care domină în prezent piața acceleratoarelor AI.

În același timp, cipurile dezvoltate intern permit adaptarea infrastructurii hardware la cerințele specifice ale modelelor de inteligență artificială.

Anthropic nu este singura companie care merge în această direcție. În luna iunie, OpenAI a prezentat propriul semiconductor destinat aplicațiilor AI, denumit Jalapeño, dezvoltat în colaborare cu Broadcom.

De asemenea, Meta intenționează să înceapă producția noii generații de cipuri AI în luna septembrie, iar directorul general al startupului francez Mistral a declarat că și compania sa analizează posibilitatea dezvoltării propriilor procesoare pentru inteligență artificială.