Prăbușirea bursei din Coreea de Sud ridică semne de întrebare asupra boom-ului AI. Investitorii se tem de supracapacitate

Corecția puternică înregistrată de bursa din Coreea de Sud readuce în atenția investitorilor una dintre cele mai importante întrebări ale momentului: cât de sustenabil este actualul val de investiții în inteligența artificială? Potrivit unei analize realizate de Bogdan Maioreanu, analist eToro, deși cererea pentru cipuri rămâne ridicată, piețele încep să privească dincolo de rezultatele financiare excelente și să evalueze riscul unei viitoare supracapacități.

Indicele Kospi a înregistrat o scădere de aproximativ 34% în această lună, într-o mișcare care a determinat activarea mecanismelor de protecție ale bursei și intervenția autorităților sud-coreene.

Potrivit analizei eToro, această evoluție reflectă faptul că tranzacțiile bazate pe tema inteligenței artificiale deveniseră extrem de aglomerate și speculative, într-o piață dominată de producătorii de semiconductori.

În ultima lună, acțiunile Samsung Electronics au pierdut peste 35%, iar cele ale SK Hynix aproximativ 47%, amplificând îngrijorările investitorilor și pe alte piețe internaționale.

Bogdan Maioreanu arată că evoluțiile indicelui Kospi au fost amplificate de participarea puternică a investitorilor individuali și de utilizarea produselor financiare cu efect de levier.

În urma pierderilor de miliarde de dolari înregistrate de investitori, autoritățile din Coreea de Sud au anunțat măsuri pentru restricționarea accesului investitorilor individuali la ETF-urile cu efect de levier, precum și alte măsuri destinate stabilizării pieței.

Analistul explică faptul că aceeași structură care a amplificat creșterile generate de entuziasmul pentru AI a accelerat acum și declinul pieței.

Potrivit analizei, actuala corecție reflectă îngrijorări tot mai mari privind sustenabilitatea ciclului investițional din inteligența artificială.

Investitorii se întreabă dacă extinderea accelerată a capacităților de producție din prezent nu va conduce, în timp, la un nou ciclu de supraofertă.

Nici rezultatele financiare foarte bune raportate de SK Hynix nu au reușit să susțină prețul acțiunilor, deoarece piața privește deja dincolo de deficitul actual de cipuri și încearcă să estimeze dacă cererea va rămâne suficient de puternică pentru a justifica investițiile masive aflate în desfășurare.

Samsung a raportat un profit operațional de 89,5 trilioane de won, echivalentul a aproximativ 62 de miliarde de dolari, peste estimările analiștilor și de câteva ori mai mare decât în urmă cu un an.

Compania estimează că rezultatele solide vor continua și în a doua jumătate a anului și a anunțat că a semnat contracte pe termen lung cu primii cinci operatori globali de centre de date și că negociază acorduri similare cu alte cinci companii importante.

Cu toate acestea, Bogdan Maioreanu atrage atenția că aproape întregul profit al Samsung provine în prezent din divizia de semiconductori, în timp ce afacerile din domeniul telefoanelor mobile, rețelelor și electronicelor de consum au trecut pe pierdere sau au înregistrat rezultate slabe.

Analiza eToro evidențiază că investitorii diferențiază tot mai clar companiile care reușesc să transforme investițiile în inteligență artificială în venituri și fluxuri de numerar de cele care încă investesc fără rezultate financiare imediate.

Microsoft este prezentată drept un exemplu pozitiv. Divizia Azure a înregistrat o creștere de 43% la curs valutar constant, iar veniturile anuale au depășit 100 de miliarde de dolari. În același timp, deși cheltuielile de capital au urcat cu 70%, până la 41 de miliarde de dolari, compania a generat un flux de numerar liber de aproximativ 21 de miliarde de dolari, peste estimările pieței.

În schimb, Meta continuă să investească masiv în infrastructura AI, iar fluxul de numerar liber a scăzut cu 91% față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 784 de milioane de dolari. Deși veniturile au crescut cu 28%, până la 60,8 miliarde de dolari, profiturile au fost sub așteptările investitorilor, ceea ce a alimentat noi îngrijorări privind ritmul în care compania va reuși să monetizeze investițiile.

Bogdan Maioreanu consideră că prăbușirea indicelui Kospi reprezintă o schimbare importantă de sentiment în rândul investitorilor. Dacă până recent piața era concentrată aproape exclusiv pe oportunitățile oferite de inteligența artificială, acum atenția se mută asupra riscurilor legate de durata cererii, intensificarea concurenței și posibilitatea apariției unei supracapacități.

Analistul subliniază însă că situația bursei din Coreea de Sud este influențată și de structura specifică a acesteia, dominată de câteva companii din industria semiconductorilor. În opinia sa, corecțiile observate până acum pe piețele tehnologice mai mari reflectă mai degrabă marcări de profit și o repoziționare a investitorilor după creșterile puternice din ultima perioadă, decât o deteriorare a fundamentelor sectorului.