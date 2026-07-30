Nouă tentativă de fraudă în România: Escrocii se folosesc de o platformă de plată a parcării pentru a fura date bancare

Polițiștii avertizează asupra unei noi campanii de phishing care folosește în mod fraudulos numele unei platforme de plată a parcării pentru a fura date personale și bancare. Autoritățile recomandă să ignore mesajele și să le raporteze.

Polițiștii din Tulcea avertizează asupra unei noi tentative de fraudă prin SMS, în care escrocii folosesc în mod ilegal numele unei platforme de plată a parcării pentru a înșela cetățenii. Victimele primesc mesaje în care sunt informate că au taxe de parcare restante și sunt îndemnate să achite urgent sumele datorate prin accesarea unui link.

Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea a transmis că mesajele sunt concepute astfel încât să pară autentice, invocând existența unor plăți restante, a unor penalități sau a unui termen limită de achitare. Scopul escrocilor este de a determina destinatarii să acceseze linkul și să introducă date personale sau bancare pe pagini false, aflate sub controlul infractorilor.

Potrivit polițiștilor, această metodă urmează același tipar ca alte tentative recente de phishing, inclusiv cele în care utilizatorii erau informați în mod fals că au primit o amendă rutieră și trebuiau să o achite accesând un link.

Reprezentanții IPJ Tulcea explică faptul că o tentativă de phishing poate fi recunoscută prin mai multe elemente: mesajul creează un sentiment de urgență și îndeamnă destinatarul să acționeze imediat, conține un link pentru efectuarea plății, solicită introducerea datelor personale sau bancare, iar expeditorul este necunoscut ori folosește adrese sau numere care nu aparțin companiei sau instituției în numele căreia pretinde că transmite mesajul.

Polițiștii recomandă cetățenilor să nu acceseze linkurile primite prin SMS-uri suspecte și să nu introducă date personale sau bancare în urma accesării acestora. Cerificarea informațiilor trebuie făcută exclusiv prin aplicațiile și site-urile oficiale ale furnizorilor de servicii, iar mesajele suspecte ar trebui șterse și raportate ca spam.

În cazul în care o persoană a introdus deja datele cardului bancar pe o astfel de pagină, autoritățile recomandă contactarea imediată a băncii pentru blocarea cardului și sesizarea celei mai apropiate unități de poliție.