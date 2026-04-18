Fraudă online în numele instituțiilor oficiale. Acest tip de atac este din ce în ce mai sofisticat și exploatează în principal frica, urgența și încrederea în autorități.

Phishing-ul reprezintă o metodă de fraudă informatică prin care atacatorii trimit mesaje false (e-mailuri, notificări sau documente) care par a proveni din surse oficiale. Scopul este obținerea de:

date personale (CNP, adresă, nume complet)

date bancare sau informații despre carduri

credențiale de autentificare (parole, conturi online)

acces la dispozitive sau conturi

În campaniile semnalate de DNSC, infractorii cibernetici se prezintă ca reprezentanți ai unor instituții precum poliția, organisme internaționale sau autorități fiscale, pentru a crește credibilitatea mesajului.

Atacurile raportate folosesc tehnici avansate de inginerie socială, concepute pentru a manipula emoțional victima.

Nr. Tehnică de atac Descriere 1 Uzurparea identității instituționale Atacatorii copiază elemente vizuale și denumiri ale unor instituții precum autorități de aplicare a legii sau agenții fiscale pentru a crea o aparență de legitimitate. 2 Intimidare și acuzații false Victimele sunt acuzate de infracțiuni grave (ex. fapte de natură penală sau sexuală), fără nicio bază reală, pentru a induce panică și reacții impulsive. 3 Presiunea timpului Mesajele includ termene limită scurte (de exemplu 24–48 de ore), pentru a împiedica verificarea informațiilor. 4 Solicitarea de răspuns direct Atacatorii cer victimei să răspundă la e-mail sau să acceseze un link aparent „oficial”, pentru a obține date sensibile.

Pentru a reduce riscul de compromitere, utilizatorii trebuie să fie atenți la următoarele indicii:

adrese de e-mail suspecte sau care nu corespund instituției oficiale

formulări alarmiste sau amenințătoare

greșeli gramaticale sau traduceri automate

link-uri scurtate sau necunoscute

solicitări urgente de acțiune sau furnizare de date personale

Specialiștii DNSC recomandă o abordare preventivă și verificarea atentă a oricărui mesaj suspect:

nu deschideți atașamente din surse necunoscute

nu accesați link-uri din e-mailuri dubioase

verificați întotdeauna expeditorul real

nu transmiteți date personale prin e-mail

marcați mesajele suspecte ca spam sau phishing

Dacă ați interacționat cu un astfel de mesaj și ați furnizat date sensibile, este esențial să acționați rapid:

Contactați banca pentru blocarea cardurilor sau a conturilor compromise Depuneți o sesizare la Poliție pentru investigarea incidentului Raportați incidentul către DNSC la numărul 1911 sau pe platforma oficială pnrisc.dnsc.ro

Conform bunelor practici de securitate digitală, prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de protecție. Utilizatorii trebuie să își dezvolte constant competențele de igienă cibernetică, întrucât atacurile devin tot mai convingătoare și mai greu de detectat.

DNSC, în calitate de autoritate națională în securitate cibernetică, oferă constant ghiduri și alerte pentru protejarea utilizatorilor împotriva fraudelor online.