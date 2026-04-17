Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) avertizează contribuabilii cu privire la o nouă serie de apeluri telefonice frauduloase, în care persoane necunoscute se prezintă în mod fals drept inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Aceste tentative fac parte dintr-un fenomen cunoscut sub denumirea de vishing (phishing prin telefon), prin care atacatorii încearcă să obțină date personale, informații bancare sau alte date sensibile de la cetățeni.

Potrivit ANAF, persoanele care inițiază aceste apeluri utilizează tehnici de manipulare și inducere în eroare, inclusiv folosirea unor nume reale ale unor angajați sau informații publice disponibile pe portalul instituției.

Scopul este de a crea aparența de legitimitate. Totuși, autoritățile subliniază că numerele de telefon utilizate nu aparțin ANAF, iar instituția nu solicită niciodată prin telefon date personale sau bancare.

„Reiterăm avertizarea referitoare la continuarea tentativelor de înşelare prin vishing (phishing telefonic), prin care este furată identitatea unor inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se încearcă obţinerea de date personale şi bancare. Pentru a crea aparenţa realităţii, în timpul acestor apeluri sunt folosite date şi nume publicate pe portalul anaf.ro, însă numerele de telefon nu aparţin instituţiei. Recomandăm să nu se dezvăluie astfel de informaţii niciunui interlocutor necunoscut! Inspectorii ANAF Antifraudă nu solicită telefonic date personale sau financiar-bancare”, transmit reprezentanţii instituţiei.

Reprezentanții ANAF transmit un mesaj ferm de prevenție: contribuabilii nu trebuie să ofere informații sensibile în cadrul unor apeluri telefonice neautentificate, indiferent de modul în care apelantul se prezintă.

Instituția precizează clar că inspectorii Antifraudă nu solicită niciodată date bancare, parole sau informații confidențiale prin telefon.

„Datele identificate şi indiciile primite sunt incluse în sesizarea organelor de cercetare penală, pentru instrumentarea posibilelor tentative de uzurpare a calităţii oficiale”, se arată într-un comunicat al ANAF.

În cazul în care cetățenii sunt contactați de astfel de persoane, ANAF recomandă raportarea imediată a situației prin formularul oficial de contact disponibil la:

www.anaf.ro/asistpublic

Pentru o sesizare eficientă, este important să fie transmise cât mai multe detalii, precum:

numărul de telefon de la care s-a efectuat apelul

data și ora apelului

conținutul discuției

eventuale elemente distinctive ale vocii sau comportamentului apelantului

Aceste informații sunt utilizate pentru documentarea cazurilor și transmiterea lor către organele de cercetare penală, în vederea investigării posibilelor fapte de uzurpare de calitate oficială și fraudă.

ANAF reamintește că nu este pentru prima dată când apar astfel de tentative de fraudă. O atenționare similară a fost transmisă anterior, la începutul lunii aprilie, semn că acest tip de atacuri continuă să fie active și necesită vigilență sporită din partea contribuabililor.