Traian Băsescu aduce în prim-plan o critică explicită la adresa modului în care Alianța Nord-Atlantică și Statele Unite își distribuie resursele militare și politice în actualul context internațional tensionat.

Fostul președinte susține că implicarea extinsă în Orientul Mijlociu riscă să diminueze capacitatea de reacție în alte zone strategice, în special pe flancul estic al NATO. Această redistribuire a resurselor ar putea crea vulnerabilități semnificative, în condițiile în care războiul din Ucraina rămâne un punct critic pentru securitatea europeană.

„Ne îndreptăm din prostie către Al Treilea Război Mondial”, a spus Traian Băsescu.

Prin această declarație, fostul lider de la Cotroceni semnalează nu doar o îngrijorare punctuală, ci o evaluare mai amplă asupra riscurilor generate de lipsa unei coordonări strategice coerente între aliați. În opinia sa, concentrarea excesivă pe un teatru de operațiuni poate crea dezechilibre majore.

În același timp, Traian Băsescu avertizează că această abordare ar putea avantaja indirect Federația Rusă, oferindu-i spațiu de manevră pe frontul din Ucraina. O eventuală slăbire a sprijinului occidental pentru Kiev ar putea avea consecințe directe asupra securității regionale, inclusiv pentru România.

Traian Băsescu insistă asupra necesității menținerii unui sprijin constant și consolidat pentru Ucraina, pe care o consideră un element-cheie în arhitectura de securitate europeană.

Fostul președinte atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă Kievul, inclusiv în ceea ce privește finanțarea și sprijinul militar, în contextul unor blocaje politice din interiorul Uniunii Europene. El menționează inclusiv pozițiile divergente ale unor lideri europeni, precum Viktor Orbán, care au influențat ritmul deciziilor privind ajutorul financiar.

În acest context, Traian Băsescu avertizează că o diminuare a sprijinului ar putea duce la o deteriorare rapidă a situației de pe front. O astfel de evoluție ar putea aduce linia conflictului mai aproape de granițele României, amplificând riscurile de securitate.

Fostul șef de stat consideră că statele europene trebuie să își concentreze eforturile într-o manieră coordonată, evitând dispersarea resurselor în multiple crize simultane. În lipsa unei astfel de strategii, capacitatea de reacție a Occidentului ar putea fi afectată semnificativ.

El subliniază că menținerea unității și coerenței în cadrul alianței este esențială într-un moment în care adversarii geopolitici pot exploata orice semn de slăbiciune sau fragmentare.

Pe fondul acestor evoluții, scena internațională este marcată de declarații critice și poziții divergente între liderii globali. Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a formulat la rândul său o serie de critici la adresa fostului lider american Donald Trump, în cadrul unui interviu acordat publicației El País.

Într-un context tensionat, liderul brazilian a descris interacțiunile sale cu Trump și a criticat abordarea acestuia în politica internațională, în special utilizarea retoricii bazate pe forță.

„Am fost frapat de faptul că argumentele lui Trump pentru impunerea de tarife vamale Braziliei nu erau adevărate. Acea insistență asupra forței militare, a navelor, a avioanelor de vânătoare… Am decis să am multă răbdare și i-am spus, textual: „Două țări guvernate de doi domni de 80 de ani ar trebui să aibă o conversație foarte matură.” Nu trebuie să fim aliniați ideologic. Un șef de stat se așează la masă gândindu-se la interesele țării sale. În plus, i-am spus lui Trump că este important să definească ce fel de lider vrea cineva să fie. Prefer să fiu un lider respectat, nu unul temut. Nimeni nu are dreptul să insufle frică”, a declarat Luiz Inácio Lula da Silva.

Ulterior, liderul brazilian a continuat criticile, evidențiind riscurile unei politici externe dominate de forță și unilateralism.

„Joacă un joc foarte greșit. Pleacă de la premisa că puterea economică, militară și tehnologică americană dictează regulile jocului. Dar nu se poate, pentru că, în cele din urmă, ajunge să creeze probleme pentru Statele Unite. Când a decis să atace Iranul, nu știu dacă și-a dat seama că prețurile la combustibili vor crește și că poporul va fi cel care va plăti prețul. Când ești șef de stat, trebuie să respecți suveranitatea altor țări. Mă tulbură profund faptul că Consiliul de Securitate al ONU, creat pentru a menține pacea, poartă război. E ca și cum lumea ar fi o navă în derivă, fără nicio instituție care să ghideze comportamentul civilizat al națiunilor. Ne confruntăm cu o situație foarte, foarte delicată: niciodată de la al Doilea Război Mondial încoace nu au existat atâtea conflicte simultane. Numai anul trecut, s-au cheltuit 2,7 trilioane de dolari pe războaie. Cu jumătate din această sumă, am putea eradica analfabetismul, rezolva problema energetică globală și pune capăt foametei pentru 630 de milioane de oameni. Când ne vom reveni…?”, a declarat Luiz Inácio Lula da Silva.

Declarațiile liderului brazilian includ și o critică amplă la adresa funcționării instituțiilor internaționale, în special a Consiliului de Securitate al ONU, pe care îl consideră depășit în raport cu realitățile actuale.

„A venit momentul să redefinim Națiunile Unite pentru a-i da credibilitate, pentru că altfel, Trump are dreptate. Instituțiile internaționale nu își îndeplinesc rolul pentru care au fost create. Și de ce? Pentru că cele cinci țări din Consiliul de Securitate, care ar trebui să dea un exemplu, nu își îndeplinesc rolul. Nici invazia Irakului, nici invazia franceză și britanică a Libiei, nici invazia Ucrainei de către Putin, nici masacrul Israelului din Gaza nu au fost aduse în fața Consiliului de Securitate. Pacificatorii au devenit șefi de război. În Africa, există țări cu peste 120 de milioane de locuitori, și niciuna dintre ele nu se află în Consiliul de Securitate. Nici Brazilia, nici Germania, nici India… Și puterea de veto trebuie abolită. Geopolitica din 1945 nu este valabilă pentru 2026”, a declarat Luiz Inácio Lula da Silva.

În final, acesta a avertizat asupra riscurilor majore generate de escaladarea conflictelor și a subliniat necesitatea unei abordări bazate pe cooperare internațională și multilateralism.

„Asta e problema. Toată lumea este presată să se reînarmeze. În Brazilia, am crezut în dezarmare și am adoptat o Constituție în 1988 care interzice fabricarea armelor nucleare. Ce s-a întâmplat? Statele Unite nu au dezarmat, nici Rusia. China le-a fabricat. Și India. Și Pakistanul. Și Coreea de Nord. Și iată-ne, aproape fără apărare, cu o frontieră terestră de 16.800 de kilometri și încă 8.500 de kilometri de coastă. Dar nu vreau să investesc în arme, ci în cărți, în alimente, în locuri de muncă. Problema este că Uniunea Europeană tocmai a propus 800 de miliarde de euro pentru apărare, Regatul Unit se reînarmează, Japonia la fel… Cineva trebuie să ia inițiativa. I-am sunat deja pe președintele chinez Xi Jinping, pe prim-ministrul indian Modi, pe Putin, pe Macron, pe toți, cerându-le să se întâlnească, să discute despre asta. Pentru că Trump nu are dreptul să se trezească dimineața și să amenințe o țară. Nu a fost ales pentru asta, iar Constituția sa nu permite acest lucru. Este esențial ca cei aflați la putere să își asume o responsabilitate mai mare pentru menținerea păcii.”

În contextul criticilor formulate la adresa sistemului internațional și a riscurilor de escaladare a conflictelor globale, liderul brazilian a avertizat asupra consecințelor dramatice ale lipsei de cooperare între state.