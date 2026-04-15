Președintele american Donald Trump a anunțat pe platforma Truth Social deschiderea permanentă a Strâmtorii Ormuz. În mesajul său, acesta a arătat că decizia are un impact la nivel global și că este benefică atât pentru Statele Unite, cât și pentru alte economii importante.

Trump a afirmat că măsura este bine primită de China și a făcut referire la cooperarea cu Xi Jinping. Potrivit declarațiilor sale, partea chineză ar fi fost de acord să nu mai trimită arme către Iran, iar relațiile dintre cele două state ar evolua pozitiv.

În același mesaj, liderul american a transmis că preferă colaborarea în locul conflictului, dar a subliniat că Statele Unite rămân pregătite pentru orice scenariu.

„China este foarte fericită că deschid permanent Strâmtoarea Ormuz. Fac asta pentru ei, dar și pentru lume. Această situație nu se va mai repeta niciodată. Au fost de acord să nu mai trimită arme Iranului. Președintele Xi îmi va da o îmbrățișare mare și zdravănă atunci când voi ajunge acolo în câteva săptămâni. Lucrăm împreună productiv, foarte bine. Nu este asta mai bine decât să ne luptăm? DAR ȚINEȚI MINTE, suntem foarte buni la luptă, dacă este nevoie – mai buni decât oricine altcineva! Președintele DJT”, a scris el pe Truth Social.

Anunțul vine după ce autoritățile de la Beijing au criticat măsurile de restricționare a accesului navelor către porturile iraniene. Oficialii chinezi au descris aceste acțiuni drept periculoase și au avertizat că pot afecta stabilitatea din regiune.

China a subliniat importanța reluării dialogului diplomatic și a unei încetări complete a focului, având în vedere dependența sa de importurile de energie care tranzitează această rută maritimă.

Evoluțiile din regiune au fost urmate de reacții pe piețele internaționale. Prețul petrolului a scăzut, pe fondul așteptărilor privind reducerea tensiunilor și stabilizarea fluxurilor comerciale.

Cotația Brent a coborât cu peste 4%, ajungând în jurul valorii de 95 de dolari pe baril, iar petrolul american West Texas Intermediate a înregistrat o scădere similară.

Aceste mișcări reflectă reacția investitorilor la perspectivele privind reluarea circulației în Strâmtoarea Ormuz și la semnalele de detensionare a situației geopolitice.