Noi reguli pentru vizele SUA. Garanția financiară urcă la 20.000 de dolari

Obținerea unei vize SUA ar putea deveni considerabil mai costisitoare pentru cetățenii din 50 de state, după ce autoritățile americane au decis să permanentizeze un program testat în ultimul an. Noile reguli prevăd depunerea unei garanții financiare de până la 20.000 de dolari pentru anumite categorii de solicitanți. Regulamentul va intra în vigoare pe 3 august și se aplică vizelor de afaceri și turistice.

Departamentul de Stat al Statelor Unite a decis să transforme într-un program permanent mecanismul prin care anumitor solicitanți de vize non-imigrant li se poate impune depunerea unei garanții financiare înainte de aprobarea cererii. Măsura este prezentată de autorități drept un instrument menit să reducă numărul persoanelor care rămân în SUA după expirarea perioadei legale de ședere.

Programul a fost lansat inițial în august 2025, sub forma unui proiect-pilot. În acea etapă, funcționarii consulari puteau solicita garanții în valoare de 5.000, 10.000 sau 15.000 de dolari pentru solicitanții unor vize de tip non-imigrant, inclusiv cele destinate călătoriilor turistice sau de afaceri. Dacă titularul respecta toate condițiile impuse de autoritățile americane și părăsea teritoriul SUA înainte de expirarea vizei, suma era restituită integral.

Noua reglementare elimină însă pragul minim de 5.000 de dolari și stabilește posibilitatea solicitării unei garanții de până la 20.000 de dolari pentru toate statele incluse în program. Potrivit Reuters, măsura vizează în principal solicitanții vizelor B1 și B2, utilizate pentru deplasări de afaceri și în scop turistic.

„Funcționarii consulari pot solicita solicitanților de vize de non-imigrant vizați să depună o garanție de până la 20.000 de dolari ca și condiție pentru eliberarea vizei”, se precizează într-o notă federală publicată vineri.

Documentul explică și motivele pentru care administrația americană a decis să transforme programul experimental într-unul permanent.

„Programul-pilot privind garanțiile pentru vize din 2025, care a oferit un cadru pentru Departamentul de Stat, Departamentul Securității Interne și Departamentul Trezoreriei în vederea evaluării fezabilității administrării unui program de garanții pentru vize, a furnizat date suficiente care sugerează că un astfel de program reprezintă un instrument eficient pentru asigurarea respectării obligațiilor de către titularii de vize care au depus o garanție”.

Noile prevederi vor deveni aplicabile odată cu publicarea regulamentului în Registrul Federal, publicația oficială prin care Guvernul Statelor Unite anunță actele normative federale. Data stabilită pentru intrarea în vigoare este 3 august.

Lista cuprinde 50 de state, dintre care 30 sunt din Africa. Programul se va aplica cetățenilor din Algeria, Angola, Antigua și Barbuda, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burundi, Cabo Verde, Cambodgia, Republica Centrafricană, Coasta de Fildeș, Cuba, Djibouti, Dominica, Etiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Georgia, Grenada, Guineea, Guineea-Bissau, Kârgâzstan, Lesotho, Malawi, Mauritania, Mauritius, Mongolia, Mozambic, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Papua Noua Guinee, Sao Tome și Principe, Senegal, Seychelles, Tadjikistan, Tanzania, Togo, Tonga, Tunisia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia și Zimbabwe.

Potrivit autorităților americane, introducerea unei garanții financiare mai ridicate urmărește să limiteze situațiile în care titularii vizelor depășesc perioada legală de ședere și rămân în Statele Unite după expirarea documentelor de călătorie.

Organizațiile care apără drepturile imigranților critică însă noua politică și susțin că aceasta ar putea descuraja călătoriile legitime către Statele Unite, în special pentru persoanele care nu își permit să blocheze o sumă atât de mare pe durata valabilității vizei.

La rândul lor, organizațiile pentru drepturile omului afirmă că măsurile dure adoptate de administrația președintelui Donald Trump în domeniul imigrației afectează libertatea de exprimare și dreptul la un proces echitabil, creează un climat de nesiguranță pentru minoritățile etnice și favorizează profilarea rasială. Donald Trump a susținut în repetate rânduri că aceste măsuri sunt necesare pentru întărirea securității naționale.