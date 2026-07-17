Noile reguli privind vizele din SUA provoacă tensiuni cu Beijingul. Jurnaliștii din China ar urma să fie afectați de restricții mai dure

China a condamnat vineri planurile administrației americane de a reduce semnificativ durata vizelor acordate multor cetățeni străini, inclusiv jurnaliștilor, apreciind că măsurile sunt discriminatorii și avertizând că ar putea adopta contramăsuri, informează dpa.

Reacția Beijingului vine după ce Guvernul Statelor Unite a anunțat joi modificări ale regimului de vize, cele referitoare la reprezentanții mass-media străine fiind cele care au atras cea mai mare atenție, potrivit informațiilor publicate de dpa.

Potrivit noilor reguli, jurnaliștii străini vor primi vize valabile timp de 240 de zile, în locul sistemului actual, care le permite să rămână în Statele Unite atât timp cât continuă să îndeplinească cerințele de eligibilitate.

În cazul jurnaliștilor chinezi, restricțiile ar urma să fie și mai severe, perioada de valabilitate a vizelor fiind redusă la doar 90 de zile.

Ministerul chinez de Externe a transmis, prin purtătorul de cuvânt Lin Jian, că Beijingul respinge ferm ceea ce consideră a fi un tratament discriminatoriu aplicat de Statele Unite anumitor țări.

„China îşi rezervă dreptul de a lua contramăsuri adecvate”, a declarat Lin Jian.

Autoritățile chineze susțin că noile reguli încalcă acordurile bilaterale existente în domeniul mass-media și ar afecta în mod semnificativ activitatea organizațiilor media chineze care operează în Statele Unite.

În acest context, China a anunțat că își rezervă dreptul de a adopta contramăsuri pe care le consideră adecvate.

Modificările propuse de autoritățile americane au fost criticate și de Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ), organizație care avertizează că noile reguli ar putea afecta mii de jurnaliști străini.

Potrivit CPJ, schimbările marchează sfârșitul unei politici aplicate timp de mai multe decenii, care le permitea jurnaliștilor străini să relateze din Statele Unite fără riscul ca statutul vizelor lor să fie utilizat împotriva lor.

Pe lângă noile prevederi privind jurnaliștii, proiectul administrației americane prevede și înăsprirea regulilor aplicabile studenților internaționali.

Șeful Departamentului pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, a declarat că modificările urmăresc reformarea unui sistem considerat depășit, care, în opinia autorităților americane, a compromis timp de aproape 50 de ani securitatea națională și a favorizat fraudele în domeniul imigrației.