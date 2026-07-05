Europa, în fața unui moment decisiv. Oficialii UE trag semnalul de alarmă: Trebuie să acționăm rapid

Uniunea Europeană încearcă să își recapete competitivitatea într-un context internațional tot mai complicat, marcat de rivalitatea economică cu Statele Unite și China. Oficialii europeni susțin că este nevoie de decizii rapide și de schimbarea modului în care blocul comunitar răspunde provocărilor economice.

Odată cu preluarea președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene de către Irlanda, competitivitatea economiei europene a devenit una dintre principalele teme aflate pe agenda Bruxelles-ului.

Potrivit mai multor oficiali europeni, politicieni și experți consultați de agenția EFE, există un consens că Uniunea Europeană trebuie să accelereze reformele pentru a nu pierde teren în fața marilor economii ale lumii.

Comisarul european pentru startup-uri, cercetare și inovare, Ekaterina Zaharieva, a declarat că Europa trebuie să renunțe la ezitări și să acționeze rapid pentru a răspunde noilor provocări.

„Trebuie să încetăm să ne plângem și să acționăm rapid”, spune Zaharieva.

Oficialii europeni susțin că schimbările geopolitice din ultimii ani au modificat radical mediul economic internațional.

Potrivit unor surse din cadrul Consiliului UE, relația cu Statele Unite s-a schimbat, iar China continuă să fie acuzată de practici comerciale considerate neloiale, care afectează competitivitatea industriei europene.

„Totul a explodat de la venirea la putere a lui Trump”, spune o înaltă oficialitate a Consiliului UE, care observă că „Statele Unite nu mai sunt aliatul de odinioară”.

În acest context, Uniunea Europeană negociază Legea privind accelerarea industrială, care ar urma să introducă reguli mai stricte pentru investitorii din afara blocului comunitar. Scopul este împiedicarea ocolirii tarifelor europene prin achiziționarea unor companii din statele membre.

Oficialii europeni consideră că, într-o lume în care regulile comerciale sunt încălcate tot mai des, Europa trebuie să își adapteze propriile instrumente de protecție economică.

„Trebuie să impunem condiții companiilor străine care doresc să investească în Europa, ceea ce, în fond, China ne-a făcut-o nouă tot timpul”, argumentează ea.

Pe lângă competiția din domeniul industriei, Uniunea Europeană încearcă să reducă decalajul față de Statele Unite în sectorul tehnologiei.

Una dintre problemele semnalate este faptul că numeroase startup-uri europene ajung să fie preluate de companii americane în etapa de dezvoltare, din cauza accesului limitat la finanțare în Europa.

Ca răspuns, Bruxelles-ul promovează crearea unor fonduri paneuropene capabile să investească sute de milioane de euro în companiile inovatoare, însă aceste inițiative depind și de negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene.

În același timp, reprezentanții Parlamentului European subliniază că noile priorități economice nu trebuie să afecteze programele tradiționale ale Uniunii, precum fondurile de coeziune sau Politica Agricolă Comună.

Deși procesul decizional este adesea criticat pentru ritmul lent, reprezentanții instituțiilor europene susțin că există voință politică pentru accelerarea reformelor considerate esențiale.

Potrivit acestora, Uniunea Europeană beneficiază în continuare de avantajele unei piețe unice cu aproximativ 450 de milioane de consumatori și de o bază industrială competitivă.

Mesajul transmis de oficialii europeni este că blocul comunitar dispune de resursele necesare pentru a-și menține poziția în economia mondială, însă succesul va depinde de rapiditatea cu care vor fi adoptate măsurile menite să stimuleze competitivitatea și investițiile.