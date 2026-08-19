TikTok pregătește o noutate importantă pentru utilizatori. Mesajele private nu vor mai fi doar pentru conversații

TikTok analizează posibilitatea introducerii unei funcții prin care utilizatorii să își poată trimite bani direct din mesageria aplicației. Indicii despre noua opțiune au fost identificate în codul versiunii pentru iPhone disponibilă în Statele Unite, potrivit Bloomberg. Sistemul s-ar baza pe TikTok Pay, serviciu folosit deja în mai multe piețe din Asia de Sud-Est. Compania precizează însă că funcția nu este testată în prezent pe nicio piață.

TikTok ar putea extinde funcțiile aplicației dincolo de social media și comerț electronic, prin integrarea unor plăți directe între utilizatori în sistemul de mesagerie. Dacă proiectul va ajunge la lansare, tranzacțiile ar urma să fie procesate prin TikTok Pay, infrastructura de plată pe care platforma o utilizează deja în Asia de Sud-Est.

Primele indicii despre această posibilitate au fost descoperite într-un cod ascuns în versiunea actuală a aplicației TikTok pentru iPhone disponibilă în Statele Unite.

Elementele identificate în cod oferă și informații despre modul în care ar putea funcționa transferurile între utilizatori. Destinatarul ar avea posibilitatea să accepte suma primită până la o anumită dată de expirare, în timp ce persoana care trimite banii ar putea primi informații despre starea tranzacției prin notificări push sau direct în căsuța poștală a aplicației.

Codul conține și referințe la posibilitatea atașării unui mesaj plății, mecanism asemănător celui disponibil prin Venmo, serviciul deținut de PayPal Holdings Inc., potrivit informațiilor Bloomberg.

Existența elementelor în codul aplicației nu înseamnă că lansarea transferurilor de bani este iminentă. Un purtător de cuvânt al companiei a precizat că funcția nu se află în etapa de testare pe nicio piață, indiciu că proiectul este, deocamdată, într-o fază timpurie de dezvoltare.

TikTok Pay funcționează în prezent numai în Vietnam, Malaysia și Thailanda, unde este utilizat pentru achitarea cumpărăturilor realizate prin TikTok Shop.

Sursa citată subliniază că nu există nicio garanție că platforma va introduce în cele din urmă plățile peer-to-peer. Dezvoltarea unei asemenea opțiuni arată însă că ByteDance Ltd., compania care deține TikTok, explorează posibilitatea extinderii serviciilor financiare disponibile în aplicație.

Extinderea către transferuri de bani apare în contextul în care platforma generează deja venituri considerabile din ecosistemul său digital. Consumatorii din întreaga lume au cheltuit peste 2,9 miliarde de dolari pe TikTok de la începutul acestui an, potrivit datelor companiei de cercetare de piață Sensor Tower.

Începând din 2022, TikTok a fost aplicația cu cele mai mari venituri globale provenite din achiziții în aplicație. Pe piața americană, utilizatorii cheltuiesc pe TikTok mai mult decât pe YouTube, Facebook și Instagram.

Platforma dispune deja de mai multe mecanisme prin care utilizatorii pot face plăți. Pe lângă cumpărăturile efectuate de la comercianți prin TikTok Shop, aceștia pot achiziționa monede digitale pe care le folosesc pentru a trimite cadouri virtuale creatorilor de conținut și gazdelor transmisiunilor live. Ulterior, aceste cadouri pot fi convertite în bani.

În același timp, numeroși utilizatori își afișează în profilurile TikTok conturile Venmo, Cash App sau alte metode de plată, astfel încât persoanele cu care interacționează pe platformă să le poată transfera bani prin servicii externe.

Introducerea transferurilor directe în mesageria aplicației ar permite TikTok să păstreze o parte mai mare a acestor interacțiuni financiare în propriul ecosistem, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să apeleze la alte platforme pentru trimiterea banilor.

TikTok nu este singura platformă de social media care încearcă să își extindă activitatea către servicii financiare. Elon Musk a făcut în ultimul an mai mulți pași pentru transformarea X, fosta Twitter, într-o „aplicaţie pentru orice”, concept care include și instrumente destinate plăților.

Unii creatori de conținut de pe X au avut deja acces la testarea unor funcții noi, inclusiv „X Money”, serviciu conceput pentru a permite transferurile de bani între utilizatori.