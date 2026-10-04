Trageri Loto duminică, 4 octombrie. Milioane de euro, puse în joc la Loto 6/49 și Joker. Numerele câștigătoare

Loteria Română organizează duminică, 4 octombrie, noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Pentru această sesiune sunt anunțate reporturi importante la mai multe categorii de câștiguri, printre care peste 2,2 milioane de euro la Loto 6/49, peste 1,6 milioane de euro la Joker și peste 1,03 milioane de euro la Noroc. Numerele câștigătoare le puteți afla imediat pe capital.ro.

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Tragerile de duminică au loc după sesiunea de joi, când Loteria Română a acordat peste 16.500 de câștiguri. Valoarea totală a premiilor obținute la extragerea precedentă a depășit 1,5 milioane de lei.

La Joker, unul dintre câștigurile importante de joi a fost obținut la categoria a III-a. Premiul a avut o valoare de peste 52.000 de lei, iar biletul norocos a fost jucat la o agenție din Drobeta-Turnu Severin.

Pentru tragerea de duminică, la Joker, categoria I, este anunțat un report de peste 8,46 milioane de lei, echivalentul a peste 1,6 milioane de euro. La categoria a II-a, reportul depășește 299.000 de lei, respectiv peste 56.600 de euro.

La Noroc Plus, pentru categoria I este în joc un report de peste 95.900 de lei, suma fiind echivalentă cu mai mult de 18.100 de euro. Valoarea reportului se adaugă celorlalte premii puse în joc la sesiunea de duminică.

La Loto 5/40, categoria I, reportul depășește două milioane de lei, respectiv aproximativ 390.000 de euro. Pentru categoria a II-a este anunțat un report de peste 56.100 de lei.

La Super Noroc, suma reportată pentru următoarea extragere depășește 478.700 de lei. În echivalent, valoarea este de peste 90.700 de euro.

Loteria Română a anunțat, de asemenea, reporturi importante pentru Loto 6/49 și Noroc. La aceste jocuri, premiile cumulate pentru categoriile cu report ridicat depășesc pragul de un milion de euro.

Noile extrageri sunt programate pentru duminică, 4 octombrie, iar sesiunea va începe la ora 18:30. Vor fi efectuate tragerile pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Sumele anunțate pentru fiecare categorie reprezintă reporturile acumulate înaintea extragerilor de duminică. Acestea provin din premiile care nu au fost câștigate la categoriile respective la sesiunile anterioare.

Sesiunea precedentă, desfășurată joi, a adus peste 16.500 de câștiguri, cu o valoare totală de peste 1,5 milioane de lei. Printre acestea s-a aflat și premiul de categoria a III-a la Joker, în valoare de peste 52.000 de lei.

Pentru tragerea de duminică, cele mai mari sume anunțate sunt cele de la Loto 6/49 și Joker, în timp ce și jocurile Noroc, Loto 5/40, Noroc Plus și Super Noroc au reporturi pentru categoriile indicate de Loteria Română.