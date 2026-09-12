Rezultate Loto, 13 septembrie 2026. Numerele câștigătoare la tragerile speciale pentru 6/49, Joker și 5/40

Loteria Română organizează duminică, 13 septembrie, Tragerile Speciale Loto Aniversare, cu ocazia împlinirii a 120 de ani de activitate. Pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 sunt programate trageri duble, formate dintr-o tragere principală și una suplimentară.

Loteria Română sărbătorește 120 de ani de activitate și este una dintre cele mai longevive companii românești, având o tradiție importantă în susținerea proiectelor de interes public național.

Cu această ocazie, duminică, 13 septembrie, sunt organizate Tragerile Speciale Loto Aniversare. Pentru fiecare dintre jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două extrageri, respectiv o tragere principală și o tragere suplimentară. Secțiunea dedicată rezultatelor va cuprinde numerele extrase la:

Joker:

Joker suplimentar:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Loto 5 din 40 suplimentar:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Loto 6 din 49 suplimentar:

Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I pentru cele trei jocuri aniversare. La Loto 6/49, suplimentarea este de 200.000 de lei, la Joker este de 100.000 de lei, iar la Loto 5/40 ajunge la 50.000 de lei.

Prețul unei variante simple de joc la Loto 6/49 este de 16 lei, în timp ce pentru Joker o variantă simplă costă 14 lei. Pentru Loto 5/40, prețul este de 10 lei.

Pentru jocurile asociate, prețul unei variante este de 4 lei la Noroc, 3 lei la Noroc Plus și 2 lei la Super Noroc. Tragerile loto de duminică, 13 septembrie, vor fi difuzate în direct pe România TV, în emisiunea „Românii au noroc”, începând cu ora 18:30.

Duminică, 13 septembrie, sunt programate noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile de joi, 10 septembrie, Loteria Română a acordat peste 20.400 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,45 milioane de lei.

La Loto 6/49, categoria I are un report de peste 5,86 milioane de lei, echivalentul a peste 1,11 milioane de euro. La Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,77 milioane de lei, respectiv peste 908.800 de euro.

La Joker, categoria I are un report de peste 6,34 milioane de lei, echivalentul a peste 1,20 milioane de euro. La categoria a II-a, reportul este de peste 766.500 de lei, respectiv peste 145.900 de euro.

La Noroc Plus, pentru categoria I, este în joc un report de peste 839.500 de lei, echivalentul a peste 159.700 de euro. La Loto 5/40, categoria I are un report de peste 1,18 milioane de lei, respectiv peste 225.900 de euro.

La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report de peste 416.300 de lei, echivalentul a peste 79.200 de euro.

Rezultatele LOTO din 13 septembrie 2026 pentru toate jocurile vor fi publicate după efectuarea extragerilor: Joker, Joker suplimentar, Noroc Plus, Loto 5 din 40, Loto 5 din 40 suplimentar, Super Noroc, Noroc, Loto 6 din 49 și Loto 6 din 49 suplimentar.