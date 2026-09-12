Ai păstrat contul din România după ce ai plecat în Germania? Ce se întâmplă la 30 septembrie

Poți locui de mai mulți ani în Germania și să păstrezi, în același timp, un cont bancar deschis în România înainte de plecare, un depozit, economii sau investiții. Pentru numeroși români aflați în această situație, existența unui cont în România este un lucru obișnuit și nu înseamnă, prin ea însăși, că există o problemă fiscală. O dată importantă este însă 30 septembrie 2026, când este programat schimbul automat de informații privind conturile financiare.

Germania participă la sistemul Common Reporting Standard (CRS), mecanism internațional prin care administrațiile fiscale pot identifica mai ușor conturile financiare deținute în străinătate de persoane care au rezidența fiscală într-un alt stat. În Germania, procedura este gestionată de Bundeszentralamt für Steuern (BZSt), care primește informații de la statele participante și le transmite ulterior autorităților fiscale competente.

Schimbul de informații are la bază date furnizate de instituțiile financiare. Băncile trebuie să stabilească rezidența fiscală a clienților și să transmită informațiile relevante prin intermediul autorităților fiscale din statele participante la sistem. Datele pot ajunge astfel la administrația fiscală din țara în care titularul contului este considerat rezident fiscal, avertizează ziarulromanesc.de.

Schimbul automat de date nu înseamnă că Finanzamt primește o evidență completă a tuturor tranzacțiilor efectuate zilnic de titularul unui cont. CRS se referă la anumite informații despre conturile financiare raportabile, asociate persoanelor care au rezidența fiscală într-un alt stat participant.

Pentru un român care locuiește în Germania și este rezident fiscal acolo, un cont raportabil deschis în România poate intra în mecanismul de schimb automat de informații. BZSt precizează că Germania primește de la statele partenere date despre conturile din străinătate deținute de persoane rezidente fiscal în Germania.

Informațiile primite de BZSt sunt transmise mai departe administrațiilor fiscale competente din landurile germane. Aceste date pot fi utilizate în procedurile fiscale pentru verificarea situației declarate de contribuabil și a veniturilor care trebuie luate în calcul la stabilirea obligațiilor fiscale.

Prin urmare, existența unui cont bancar în România nu înseamnă că toate operațiunile efectuate prin acel cont sunt transmise automat, în fiecare zi, către Finanzamt. Sistemul se concentrează asupra informațiilor prevăzute de regulile CRS pentru conturile care intră în categoria celor raportabile.

Pentru românii care locuiesc în Germania, una dintre cele mai importante distincții este cea dintre existența unui cont și veniturile generate de acesta. Faptul că o persoană are bani într-un cont din România nu generează automat o datorie fiscală în Germania.

Situația fiscală depinde de natura sumelor și a activelor deținute, precum și de veniturile obținute. Dobânzile, dividendele și alte venituri din investiții pot deveni relevante din punct de vedere fiscal atunci când sunt obținute prin conturi sau depozite din străinătate.

Finanztip arată că veniturile din capital obținute prin conturi și depozite străine, pentru care nu a fost reținut deja impozitul german corespunzător, pot trebui declarate prin Anlage KAP. În această situație, elementul important nu este simpla existență a unui IBAN românesc, ci dacă prin acel cont au fost obținute venituri care trebuiau declarate în Germania.

Pentru o persoană care și-a declarat corect veniturile și și-a respectat obligațiile fiscale, schimbul automat de informații nu schimbă, prin el însuși, situația fiscală. Datele transmise între autorități permit însă verificarea informațiilor declarate și identificarea eventualelor diferențe dintre datele primite din străinătate și cele existente în evidențele fiscale germane.

Românii care locuiesc în Germania și au conturi, depozite sau investiții în România ar trebui să verifice dacă informațiile privind rezidența fiscală comunicate băncii sunt corecte. Este relevantă și verificarea modului în care au fost declarate veniturile externe care intră sub incidența legislației fiscale germane.

În situația în care veniturile au fost declarate corect, simplul fapt că informațiile despre cont pot fi transmise autorităților germane nu reprezintă, în sine, un motiv pentru o preocupare suplimentară. Mecanismul CRS este destinat schimbului automat de informații fiscale între statele participante.

O situație diferită poate apărea atunci când datele primite din România nu corespund cu informațiile declarate în Germania. În astfel de cazuri, Finanzamt poate solicita explicații sau documente suplimentare pentru clarificarea situației fiscale a titularului.

Atunci când există venituri externe care nu au fost declarate sau o situație fiscală mai complexă, este recomandabil ca persoana vizată să discute cu un Steuerberater înainte de a încerca să modifice singură declarațiile fiscale pentru anii anteriori.

Data de 30 septembrie 2026 nu reprezintă introducerea unei taxe speciale pentru românii care au conturi în România și nici o măsură îndreptată în mod particular împotriva acestei categorii de contribuabili. Schimbul automat de informații face parte din mecanismul internațional utilizat de Germania de mai mulți ani pentru combaterea evaziunii fiscale și pentru verificarea veniturilor și activelor financiare deținute peste graniță.

Ministerul Federal de Finanțe din Germania a publicat lista finală a statelor participante la schimbul automat de informații privind conturile financiare programat pentru 30 septembrie 2026. Germania primește, la rândul său, informații despre conturile financiare deținute în străinătate de persoane care au rezidența fiscală în Germania.

Informațiile referitoare la schimbul de date din 2026 și lista oficială a statelor participante pot fi verificate direct în informațiile publicate de Ministerul Federal de Finanțe din Germania.