Guvernul a decis pentru Metrorex, iar sindicatul avertizează asupra zilei de 16 septembrie

Guvernul a aprobat, în ședința de vineri, bugetul de venituri și cheltuieli al Metrorex pentru anul 2026. Compania, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, estimează pentru acest an venituri totale de 1,797 miliarde de lei și cheltuieli de 2,093 miliarde de lei.

Diferența dintre veniturile și cheltuielile prevăzute în buget duce la o pierdere estimată de 295,5 milioane de lei. Totodată, sursele necesare pentru finanțarea investițiilor sunt estimate la 1,958 miliarde de lei.

Potrivit Executivului, bugetul aprobat pentru 2026 are ca obiectiv asigurarea desfășurării activității economice a Metrorex și îndeplinirea obligațiilor pe care compania le are față de terți.

Aprobarea bugetului are loc la câteva zile după ce sindicatul Metrorex a avertizat că funcționarea metroului ar putea fi afectată dacă angajații nu își primesc salariile.

Pentru anul 2026, Metrorex estimează venituri totale de 1,797 miliarde de lei, cu 23,19% mai puțin față de veniturile realizate în anul 2025. Cea mai mare parte a acestora provine din exploatare, care reprezintă aproximativ 99,997% din totalul veniturilor estimate.

Veniturile din subvenții sunt prevăzute la 761,49 milioane de lei. Valoarea este cu 12,77% mai mică față de nivelul înregistrat la 31 decembrie 2025.

„Cuantumul subvenției de la bugetul de stat, alocată societății în anul 2026, prin Legea bugetului de stat pe anul 2026 – legea nr. 43/2026, este în valoare de 761,49 milioane lei, după reținerea procentului de 10% din suma de 846,1 milioane lei”, se arată în comunicatul Guvernului.

În același timp, Metrorex estimează o creștere a veniturilor din producția vândută cu 9,55%. Veniturile provenite din serviciile prestate, respectiv din transportul călătorilor cu metroul, sunt prognozate să crească cu 7,84% față de anul 2025, potrivit celor relatate de Mediafax.

Metrorex estimează pentru 2026 și o creștere a numărului de călători transportați. Potrivit datelor incluse în buget, numărul acestora ar urma să ajungă la aproximativ 165,5 milioane, față de 153,27 milioane în 2025.

Cheltuielile totale sunt programate la 2,093 miliarde de lei, nivel cu 21,08% mai mic decât cel consemnat la 31 decembrie 2025. În același timp, cheltuielile cu personalul sunt estimate la 1,070 miliarde de lei. Suma este cu 38,4 milioane de lei mai mare decât cea înregistrată în 2025.

Cheltuielile de natură salarială sunt prevăzute la 973,8 milioane de lei, în creștere cu 3,71% față de cele realizate în anul precedent. Pentru 2026, pierderile Metrorex sunt estimate la 295,5 milioane de lei, în scădere cu 5,31% comparativ cu 2025.

Sursele necesare pentru finanțarea investițiilor sunt estimate la 1,958 miliarde de lei. Potrivit datelor prezentate de Guvern, valoarea este cu 78,77% mai mare față de sursele realizate la 31 decembrie 2025.

Printre investițiile prevăzute se află lucrările pentru Magistrala 5 – Drumul Taberei-Pantelimon, Secțiunea 1 – Râul Doamnei – Eroilor.

Bugetul include și cheltuieli pentru Magistrala 6, destinată realizării legăturii rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni. Sunt prevăzute, de asemenea, fonduri pentru achiziția de trenuri și echipamente asociate.

Investițiile Metrorex vizează și „Extinderea rețelei de metrou Magistrala 4 de metrou, secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul”.

Cu două zile înainte de aprobarea bugetului, președintele USLM, Marian Artimon, a declarat că metroul s-ar putea opri după data de 16 septembrie în cazul în care angajații Metrorex nu își primesc salariile.

„Încă de la începutul anului, în toate aparițiile pe care le-a avut USLM, am atras atenția că undeva la sfârșit de august, început de septembrie, se vor termina banii de exploatare”, a transmis conducerea sindicatului.

Reprezentanții USLM au susținut că Metrorex nu dispune de fondurile necesare pentru plata salariilor, indicând suma disponibilă în conturile companiei.

„Mâine-poimâine trebuie să plătim salarii și nu avem niciun fel de bani ca să putem face această plată. (…) În conturile Metrorex mai sunt 3.000 de lei, adică insuficient să facem această plată”, au afirmat reprezentanții USLM.

Președintele USLM a avertizat că, în lipsa banilor pentru plata salariilor, funcționarea metroului după data de 16 septembrie nu ar mai putea fi garantată.