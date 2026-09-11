Metrorex, pierderi de aproape 300 de milioane de lei. Cât câștigă în medie un angajat

Metrorex estimează că va încheia anul 2026 cu pierderi de 295,5 milioane de lei, în scădere cu 5,3% față de anul precedent. Compania anticipează venituri totale de aproape 1,8 miliarde de lei și cheltuieli de peste 2 miliarde de lei, potrivit proiectului de buget publicat joi de Ministerul Transporturilor. În același timp, câștigul mediu lunar brut pe salariat este estimat la 16.187 de lei.

Veniturile totale ale Metrorex sunt estimate la 1,798 miliarde de lei în 2026, cu 23,19% sub nivelul realizat anul trecut. Aproape toate veniturile companiei provin din activitatea de exploatare.

Subvenția acordată de la bugetul de stat este de 761,5 milioane de lei, în scădere cu 12,77% față de anul precedent.

Potrivit proiectului, suma acoperă doar 59,65% din necesarul de compensație calculat de Metrorex pentru acest an, de aproximativ 1,277 miliarde de lei.

„Cuantumul subvenției de la bugetul de stat, alocată societății în anul 2026, prin Legea bugetului de stat pe anul 2026 – legea nr. 43/2026, este în valoare de 761.490 mii lei, după reținerea procentului de 10% din suma de 846.100 mii lei. Aceasta reprezintă 59,65% din necesarul de compensație fundamentat aferent anului 2026, estimat de societate în valoare de 1.276.538,67 mii lei”, se arată în document.

Veniturile din producția vândută sunt estimate la 427,5 milioane de lei, în creștere cu 9,55%, în timp ce veniturile din serviciile de transport al călătorilor ar urma să ajungă la aproximativ 380,7 milioane de lei, cu 7,84% peste nivelul din 2025.

Metrorex estimează și o creștere a numărului de călători, de la 153,27 milioane în 2025 la aproximativ 165,5 milioane în acest an.

Cheltuielile totale ale Metrorex vor depăși 2 miliarde de lei, dar sunt estimate în scădere cu 21,08% față de cele realizate la sfârșitul anului trecut.

Cheltuielile cu personalul se ridică la aproximativ un miliard de lei și reprezintă 51,14% din cheltuielile de exploatare.

Din această sumă, cheltuielile de natură salarială sunt estimate la 973,8 milioane de lei, cu 3,71% mai mari decât cele realizate în 2025.

„Activitatea Metrorex nu se limitează la intervalul în care se desfășoară transportul călătorilor, metroul funcționează 24 de ore din 24, 7 zile din 7, iar intervalele fără circulație cu călători sunt destinate activităților de mentenanță, revizie, verificare, intervenție și remediere a infrastructurii, instalațiilor, materialului rulant și a celorlalte sisteme tehnice necesare asigurării siguranței circulației. Cheltuielile de natură salarială, propuse în valoare de 973.843,88 mii lei, sunt mai mari cu 3,71% față cele realizate în anul 2025”, precizează proiectul.

Cheltuielile cu salariile sunt estimate la 917,4 milioane de lei, în creștere cu 3,15%. Salariile de bază însumează 479 de milioane de lei, iar alte 438,4 milioane de lei sunt destinate sporurilor, primelor și altor bonificații aferente salariului de bază, conform contractului colectiv de muncă.

Bonusurile sunt estimate la 56,4 milioane de lei. Acestea includ 23,4 milioane de lei pentru cheltuieli sociale și 20,8 milioane de lei pentru tichete de masă destinate unui număr de 3.000 de salariați.

Alte 12,2 milioane de lei sunt prevăzute pentru angajații care lucrează cel puțin 50% din timpul de lucru în subteran, în situațiile în care nu poate fi asigurată masa caldă.

Câștigul mediu lunar brut pe salariat este estimat la 16.187,26 lei, în creștere cu 2,32% față de anul precedent.

Metrorex estimează că va avea 4.973 de angajați la finalul anului.

Indemnizațiile directorului general și directorului financiar sunt prevăzute la o valoare totală de 548.880 de lei, în scădere cu 21,14% față de nivelul realizat în 2025.

Cei doi sunt numiți prin contracte de mandat și acte adiționale până la 9 februarie 2027.

Pentru membrii Consiliului de Administrație sunt prevăzute indemnizații totale de 261.910 lei, cu 5,77% mai mici decât în anul precedent.

Cheltuielile cu bunurile și serviciile sunt estimate la 559 de milioane de lei, iar alte cheltuieli de exploatare ajung la 442 de milioane de lei.

Metrorex estimează surse pentru finanțarea investițiilor de aproape 1,96 miliarde de lei, cu 78,77% mai mult decât nivelul realizat la sfârșitul anului trecut.

Cea mai mare parte a banilor, aproximativ 1,9 miliarde de lei, va proveni din alocații de la buget pentru investiții. Alte 56,67 milioane de lei vor proveni din surse proprii.

Cea mai mare sumă este prevăzută pentru Magistrala 6, care va asigura legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni: aproximativ 1,3 miliarde de lei.

Pentru achiziția celor 13+17 trenuri și a echipamentelor asociate sunt prevăzute 400 de milioane de lei.

Extinderea Magistralei 4 între Gara de Nord și Gara Progresu are alocate 141,3 milioane de lei, iar pentru Magistrala 5, Secțiunea 1 Râul Doamnei – Eroilor, sunt prevăzute 23,8 milioane de lei.

În pofida reducerii pierderilor față de anul trecut, Metrorex rămâne astfel pe minus în 2026, cu un rezultat negativ estimat la 295,5 milioane de lei.