Metrorex avertizează că timpii de așteptare pot crește. Situația, resimțită deja odată cu începerea școlii

Intervalele de circulație ale trenurilor de metrou pot crește în anumite perioade față de graficele aprobate, avertizează Metrorex. Compania precizează că situația este deja resimțită după începerea școlii, pe fondul aglomerației mai mari, dar și al unor factori precum defecțiunile, urgențele medicale sau alte incidente care pot afecta circulația. Pe Magistrala 2, Metrorex a introdus trenuri Bombardier pentru a le înlocui temporar pe cele CAF aflate la revizie.

Metrorex anunță că depune eforturi pentru respectarea graficelor de circulație, însă intervalul dintre două trenuri poate crește în funcție de situațiile apărute în rețea.

Compania enumeră printre cauze supraaglomerarea, defecțiunile și situațiile medicale, dar și alți factori independenți de operator.

„Metrorex depune toate eforturile necesare pentru ca circulaţia trenurilor să se desfăşoare conform graficelor de circulaţie aprobate, în condiţii de siguranţă, regularitate şi confort. Cu toate acestea, ca urmare a diferitelor situaţii care intervin în circulaţia trenurilor, supraaglomerare, defecţiuni, situaţii medicale sau alte situaţii independente de Metrorex, intervalele de circulaţie pot creşte în anumite perioade faţă de graficul aprobat, lucru resimţit deja odată cu începerea şcolii”, a transmis Metrorex.

Pe Magistrala 2, una dintre cele mai aglomerate linii ale metroului bucureștean, compania a introdus în circulație trenuri Bombardier în locul unor garnituri CAF.

Măsura are drept scop menținerea capacității de transport și a intervalelor prevăzute în grafice, în condițiile în care trenurile CAF sunt în această perioadă la revizie.

„Pentru asigurarea mobilităţii călătorilor pe Magistrala 2 şi pentru menţinerea intervalelor de circulaţie prevăzute în graficele aprobate, Metrorex a introdus în circulaţie trenuri de tip Bombardier în locul trenurilor CAF, aflate în această perioadă la revizie”, explică operatorul.

Compania precizează că lucrările de revizie sunt planificate și nu pot fi devansate sau amânate, întrucât termenele sunt legate de siguranța circulației și de standardele de exploatare stabilite de producător și de autoritățile competente.

Astfel, înlocuirea temporară a garniturilor CAF cu trenuri Bombardier este utilizată pentru menținerea circulației pe Magistrala 2 în perioada în care sunt efectuate aceste operațiuni.

Metrorex explică și că modificările sunt dinamice, iar intervalul de succedare a trenurilor poate varia în funcție de situația existentă la un anumit moment în rețea.

Operatorul susține că monitorizează permanent circulația pentru a putea lua măsurile necesare în vederea optimizării capacității de transport și reducerii intervalelor dintre trenuri.

Avertismentul vine în condițiile în care începerea noului an școlar a determinat o creștere a fluxului de călători, efectele asupra intervalelor de circulație fiind, potrivit Metrorex, deja resimțite.