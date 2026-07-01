Apa a inundat galeria de metrou de la Piața Victoriei 2. Haos in transportul subteran

Din cuprinsul articolului Impactul ploilor în alte zone din București

Stația de metrou Piața Victoriei 2 din București a fost închisă temporar miercuri dimineață, 1 iulie, din cauza infiltrațiilor masive de apă generate de ploile torențiale. Apa a pătruns pe calea de rulare, ceea ce a impus restricții pentru siguranța circulației trenurilor, a comunicat Metrorex.

Potrivit Metrorex, stația va rămâne închisă până la finalizarea lucrărilor de evacuare a apei și remedierea situației. În această perioadă, circulația pe Magistrala 1 este modificată, trenurile circulând doar între stațiile Dristor 2 și Ștefan cel Mare. Îmbarcarea și debarcarea pasagerilor se realizează exclusiv în stația Ștefan cel Mare, pe linia 2.

„Ca urmare a precipitaţiilor abundente înregistrate în municipiul Bucureşti şi a infiltraţiilor masive de apă, calea de rulare din staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 a fost inundată. Pentru desfăşurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă, staţia Piaţa Victoriei 2 rămâne temporar închisă, până la finalizarea intervenţiilor necesare şi remedierea situaţiei”, a transmis Metrorex.

De asemenea, trenurile circulă între stațiile Republica și Gara de Nord 1, cu îmbarcarea și debarcarea călătorilor în stația Gara de Nord 1.

Metrorex: instalațiile de pompare funcționează automat Metrorex a precizat că toate stațiile de metrou sunt echipate cu instalații de pompare pentru evacuarea apei. Acestea pornesc automat atunci când sunt înregistrate debite ridicate.

De asemenea, trenurile circulă între stațiile Republica și Gara de Nord 1, cu îmbarcarea și debarcarea călătorilor în stația Gara de Nord 1. Metrorex: instalațiile de pompare funcționează automat Metrorex a precizat că toate stațiile de metrou sunt echipate cu instalații de pompare pentru evacuarea apei. Acestea pornesc automat atunci când sunt înregistrate debite ridicate.

Ploile abundente au provocat dificultăți și în alte zone ale Capitalei, pe lângă cele din apropierea Pieței Victoriei. Mai multe străzi au fost inundate, iar traficul rutier a fost afectat temporar în cartiere precum Militari, Drumul Taberei și Titan. Autoritățile locale au intervenit pentru evacuarea apei și remedierea situației.

De asemenea, s-au înregistrat probleme în rețeaua de canalizare, ceea ce a dus la acumulări de apă în zone cu trafic intens. Serviciile de urgență au recomandat prudență conducătorilor auto și pietonilor în timpul deplasării prin aceste zone afectate.