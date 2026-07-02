Mobilizare de amploare la metrou. Metrorex anunță că problemele au fost rezolvate pe Magistrala 1: Circulația a fost reluată în condiții normale

SURSĂ FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Echipe ale Metrorex, IGSU si MAPN intervin pentru eliminarea apei infiltrate in zona peronului statiei de metrou Piata Victoriei 2

Circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 1 a fost reluată în condiții normale, inclusiv în stația Piața Victoriei 2, începând de miercuri, de la ora 6:30, după finalizarea intervențiilor desfășurate pentru remedierea problemelor care au afectat traficul.

Potrivit informațiilor comunicate de Metrorex, echipele companiei au intervenit permanent timp de mai bine de 24 de ore, utilizând toate cele 20 de motopompe din dotare pentru gestionarea situației. Operațiunile au fost susținute de personal și echipamente puse la dispoziție de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU-BIF), Apa Nova și Ministerul Apărării Naționale.

Într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook, Metrorex a anunțat că circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 1 a fost reluată în condiții normale, inclusiv în stația Piața Victoriei 2, începând cu ora 6:30.

Compania a transmis, de asemenea, mulțumiri către Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU-BIF), Apa Nova și Ministerul Apărării Naționale pentru sprijinul acordat pe parcursul intervențiilor, precum și către călători pentru înțelegerea manifestată pe durata restricțiilor de circulație.

„Circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 1 a fost reluată în condiții normale, inclusiv în stația Piața Victoriei 2 începând cu ora 6.30. Metrorex adresează mulțumiri Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU-BIF), Apa Nova și Ministerului Apărării Naționale pentru sprijinul acordat, precum și călătorilor pentru înțelegere”, a transmis Metrorex pe Facebook.

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Amintim că stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost închisă temporar, după ce precipitațiile abundente înregistrate în municipiul București au provocat infiltrații masive de apă și inundarea căii de rulare din stație.