Mobilizare de amploare la metrou. Metrorex anunță că problemele au fost rezolvate pe Magistrala 1: Circulația a fost reluată în condiții normale
SURSĂ FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Echipe ale Metrorex, IGSU si MAPN intervin pentru eliminarea apei infiltrate in zona peronului statiei de metrou Piata Victoriei 2
Circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 1 a fost reluată în condiții normale, inclusiv în stația Piața Victoriei 2, începând de miercuri, de la ora 6:30, după finalizarea intervențiilor desfășurate pentru remedierea problemelor care au afectat traficul.
Problemele de la metrou au fost rezolvate după o mobilizare de amploare
Potrivit informațiilor comunicate de Metrorex, echipele companiei au intervenit permanent timp de mai bine de 24 de ore, utilizând toate cele 20 de motopompe din dotare pentru gestionarea situației. Operațiunile au fost susținute de personal și echipamente puse la dispoziție de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU-BIF), Apa Nova și Ministerul Apărării Naționale.
Într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook, Metrorex a anunțat că circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 1 a fost reluată în condiții normale, inclusiv în stația Piața Victoriei 2, începând cu ora 6:30.
Compania a transmis, de asemenea, mulțumiri către Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU-BIF), Apa Nova și Ministerul Apărării Naționale pentru sprijinul acordat pe parcursul intervențiilor, precum și către călători pentru înțelegerea manifestată pe durata restricțiilor de circulație.
„Circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 1 a fost reluată în condiții normale, inclusiv în stația Piața Victoriei 2 începând cu ora 6.30. Metrorex adresează mulțumiri Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU-BIF), Apa Nova și Ministerului Apărării Naționale pentru sprijinul acordat, precum și călătorilor pentru înțelegere”, a transmis Metrorex pe Facebook.
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Precipitațiile abundente au provocat infiltrații masive de apă și inundarea căii de rulare din stație
Amintim că stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost închisă temporar, după ce precipitațiile abundente înregistrate în municipiul București au provocat infiltrații masive de apă și inundarea căii de rulare din stație.
„Stația de metrou Piața Victoriei 2, închisă temporar ca urmare a infiltrațiilor provocate de precipitațiile abundente
Ca urmare a precipitațiilor abundente înregistrate în municipiul București și a infiltrațiilor masive de apă, calea de rulare din stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost inundată. Pentru desfășurarea circulației în condiții de siguranță, stația Piața Victoriei 2 rămâne temporar închisă, până la finalizarea intervențiilor necesare și remedierea situației.
Circulația trenurilor pe Magistrala 1 se desfășoară după cum urmează:
– între stațiile Dristor 2 și Ștefan cel Mare, cu îmbarcarea și debarcarea călătorilor în stația Ștefan cel Mare, la linia 2;
– între stațiile Republica și Gara de Nord 1, cu îmbarcarea și debarcarea călătorilor în stația Gara de Nord 1.
Metrorex precizează că toate stațiile de metrou sunt echipate cu instalații de pompare pentru evacuarea apei, care funcționează automat în cazul înregistrării unor debite ridicate.
De asemenea, personalul de exploatare este instruit să intervină de urgență, conform procedurilor operaționale specifice, pentru limitarea efectelor unor astfel de evenimente și restabilirea circulației în condiții de deplină siguranță”, a transmis anterior Metrorex.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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