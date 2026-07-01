Furtuna se apropie de București. RO-Alert de tip „Alertă Extremă” și cod roșu de vijelii în Ilfov și Ialomița

Furtuna se apropie de București, după ce meteorologii au emis o avertizare nowcasting de cod roșu pentru mai multe localități din județele Ilfov și Ialomița. În paralel, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert de tip „Alertă Extremă”, prin care populația este avertizată asupra fenomenelor meteo violente prognozate între orele 18:00 și 18:45. Sunt anunțate rafale puternice de vânt, ploi torențiale, descărcări electrice și grindină. Avertizarea vine la mai puțin de 24 de ore după episodul de vreme severă care a provocat inundații și blocaje în București.

Furtuna se manifestă în localități aflate în imediata apropiere a Capitalei, iar autoritățile au ridicat nivelul de avertizare după emiterea unui cod roșu de fenomene meteorologice periculoase. Inspectoratul pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert de tip „Alertă Extremă”, prin care îi îndeamnă pe oameni să evite deplasările și să se adăpostească până la încetarea fenomenelor.

Potrivit mesajului transmis pe telefoanele mobile, în intervalul 18:00 – 18:45 sunt prognozate intensificări puternice ale vântului, vijelie, descărcări electrice frecvente, grindină și averse torențiale care pot acumula local între 20 și 40 l/mp.

Avertizarea nowcasting emisă de meteorologi vizează localitățile Fierbinți-Târg și Sinești, din județul Ialomița, precum și Găneasa, Grădiștea, Petrăchioaia și Dascălu, din județul Ilfov.

Specialiștii avertizează că în zonele afectate se vor înregistra rafale ce pot depăși 90 km/h, ploi abundente într-un interval scurt, descărcări electrice frecvente și grindină cu diametrul de 1-2 centimetri.

Din cauza evoluției rapide a fenomenelor, populația este sfătuită să nu se adăpostească sub copaci, stâlpi de electricitate sau panouri publicitare și să evite deplasările până la încetarea vijeliilor.

Noua avertizare este emisă la mai puțin de 24 de ore după furtuna violentă care a afectat Bucureștiul și a produs numeroase probleme în trafic și în rețeaua de transport public.

Ploile torențiale au inundat străzi, pasaje și mai multe zone ale orașului, iar circulația rutieră a fost grav afectată în timpul fenomenelor meteo extreme.

Printre cele mai importante incidente s-a numărat închiderea temporară a stației de metrou Piața Victoriei 2, după ce calea de rulare a fost inundată în urma precipitațiilor abundente. Metrorex a anunțat că măsura a fost luată pentru siguranța circulației, până la finalizarea intervențiilor și remedierea situației.

Imaginile apărute în spațiul public au surprins cantități impresionante de apă în interiorul stației, nivelul acesteia ajungând, potrivit informațiilor publicate în presă, până la aproximativ doi metri în anumite zone.

Rafalele de peste 90 km/h și ploile torențiale pot produce pagube într-un timp foarte scurt

Meteorologii atrag atenția că fenomenele incluse în avertizarea de cod roșu se caracterizează prin intensitate foarte mare și pot evolua violent pe arii restrânse.

Vijeliile cu rafale de peste 90 km/h pot rupe crengi, doborî arbori și afecta acoperișuri, panouri publicitare sau alte elemente de construcție, în timp ce ploile torențiale pot provoca acumulări rapide de apă pe carosabil și în zonele joase.

În același timp, descărcările electrice frecvente și grindina sporesc riscul pentru persoanele surprinse în aer liber, motiv pentru care autoritățile recomandă respectarea măsurilor de autoprotecție și evitarea deplasărilor pe durata avertizării.