ANM a emis trei avertizări meteo pentru 8 august. Caniculă de până la 37 de grade, vijelii, grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni

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România se confruntă sâmbătă, 8 august, cu o vreme extremă, marcată atât de temperaturi foarte ridicate, cât și de fenomene meteorologice severe. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenționări cod galben care vizează caniculă, intensificări ale vântului și instabilitate atmosferică.

În timp ce Banatul, Oltenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei rămân sub influența unui val persistent de căldură, alte zone ale țării vor fi afectate de vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și grindină. Și Capitala se află sub cod galben de caniculă.

Prima atenționare emisă de ANM este valabilă sâmbătă, 8 august, între orele 10:00 și 21:00, și vizează Banatul, Oltenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei.

Meteorologii avertizează că valul de căldură continuă să afecteze aceste regiuni, unde disconfortul termic va fi accentuat.

„Sâmbătă (8 august) valul de căldură va persista în Banat, Oltenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei. Va fi caniculă, disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități.”

Potrivit ANM, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius.

Meteorologii au emis și o a doua atenționare cod galben, valabilă între 10:00 și 23:00, pentru intensificări ale vântului.

Sunt vizate în special Moldova, estul Munteniei și nordul Dobrogei, însă rafale de vânt vor apărea și în alte zone ale țării.

Potrivit ANM, în vestul și sud-vestul României vântul va sufla cu viteze de 40-45 km/h, iar izolat rafalele pot depăși 50-55 km/h.

De la ora 12:00 intră în vigoare o a treia avertizare cod galben, valabilă până la 22:00, care vizează instabilitatea atmosferică.

Sunt afectate:

jumătatea de vest a Munteniei;

estul Olteniei;

sudul și estul Transilvaniei;

local zonele montane.

Meteorologii avertizează că în aceste regiuni sunt așteptate vijelii și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h, iar pe suprafețe restrânse acestea pot depăși 80 km/h.

Pe lângă vântul puternic, sunt prognozate:

averse torențiale;

descărcări electrice;

grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri.

„În intervale scurte de timp (1…3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30…50 l/mp”, precizează ANM.

Meteorologii menționează că fenomene de instabilitate atmosferică se pot produce izolat și în alte zone din Oltenia, Muntenia și Transilvania.

Pentru municipiul București, ANM a emis o prognoză specială valabilă între 10:00 și 21:00.

Capitala va rămâne sub influența valului de căldură, iar indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul critic, ceea ce înseamnă că disconfortul termic va continua să fie ridicat.

Temperatura maximă va ajunge la 34-35 de grade Celsius.

Meteorologii spun că, deși prima parte a zilei va fi predominant senină, după-amiaza cresc șansele pentru apariția unor fenomene specifice instabilității atmosferice.

Astfel, sunt posibile:

înnorări temporar accentuate;

intensificări ale vântului și vijelii;

averse;

descărcări electrice.

În timpul vijeliilor, rafalele vor putea atinge 40-55 km/h, iar cantitățile de precipitații vor fi în general de 2-8 l/mp, izolat putând depăși 10-15 l/mp.

Ziua de 8 august aduce un contrast meteorologic accentuat în România.

În sud și sud-est persistă canicula și disconfortul termic ridicat, în timp ce în alte regiuni atmosfera devine instabilă, cu furtuni de scurtă durată, ploi torențiale, grindină și rafale puternice de vânt.

Autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în orele de vârf, să se hidrateze corespunzător și să urmărească actualizările emise de Administrația Națională de Meteorologie privind evoluția fenomenelor meteo.