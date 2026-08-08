Spania reintroduce controalele la frontiera cu Italia. Tensiuni între Madrid și Roma din cauza crizei migratorii din Ceuta

Spania a decis să reintroducă, începând de sâmbătă, 8 august, controalele la frontiera cu Italia, după ce autoritățile de la Roma au refuzat să elimine verificările aplicate călătorilor veniți din Spania. Măsura marchează o nouă escaladare a tensiunilor dintre cele două state membre ale spațiului Schengen și are la bază criza migratorie provocată de intrările ilegale în orașul spaniol Ceuta.

Guvernul de la Madrid susține că situația din enclava spaniolă aflată în nordul Africii este în prezent sub control și că nu mai există motive pentru restricțiile impuse de Italia. Roma respinge însă aceste argumente și afirmă că securitatea națională rămâne prioritară.

Autoritățile spaniole au anunțat că noile controale au intrat în vigoare la ora 00:00, în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Acestea vor consta în verificări aleatorii privind identitatea și cetățenia persoanelor care călătoresc între cele două țări.

Cetățenii Uniunii Europene vor trebui să prezinte cartea de identitate sau pașaportul, iar în cazul cetățenilor din state terțe vor fi verificate și permisele de ședere.

Potrivit deciziei adoptate de Guvernul spaniol, măsura va rămâne în vigoare până la 7 septembrie, cu posibilitatea de a fi ridicată mai devreme dacă motivele care au determinat introducerea ei vor dispărea.

Executivul spaniol solicitase anterior autorităților italiene să renunțe la verificările introduse la începutul lunii august.

Madridul avertizase că, dacă Italia nu va ridica restricțiile, va răspunde prin măsuri „proporționale” pentru protejarea intereselor și demnității cetățenilor spanioli.

Italia a introdus controalele la 1 august, justificând decizia prin motive de „securitate națională”, după valul de migranți care au ajuns în Ceuta.

Ministrul spaniol de Externe, Jose Manuel Albares, susține că măsurile adoptate de Italia nu mai au justificare.

„nu există niciun motiv” pentru menţinerea controalelor italiene la frontierele aeriene şi maritime cu Spania.

Șeful diplomației spaniole afirmă că situația din Ceuta s-a stabilizat și că autoritățile spaniole au reușit să gestioneze criza.

Potrivit acestuia, majoritatea migranților care au intrat ilegal în oraș au fost returnați în Maroc, iar niciunul dintre cei ajunși în Ceuta nu a reușit să ajungă pe teritoriul Peninsulei Iberice.

Executivul italian condus de Giorgia Meloni a respins solicitarea Madridului și a anunțat că suspendarea aplicării regulilor Schengen în relația cu Spania va continua.

Într-un comunicat oficial, autoritățile italiene au transmis că nu acceptă „ultimatumuri sau impuneri străine” atunci când este vorba despre securitatea frontierelor.

Roma a precizat că măsurile vor fi reevaluate doar în momentul în care va exista certitudinea că nu mai există riscuri privind securitatea națională.

Autoritățile italiene invocă posibilitatea unor noi valuri de migrație ilegală, riscuri de terorism și deplasarea migranților aflați ilegal pe teritoriul Uniunii Europene.

Disputa dintre cele două state are la bază evenimentele produse la sfârșitul lunii iulie în Ceuta, enclava spaniolă situată pe coasta nord-africană.

Potrivit informațiilor oficiale, aproximativ 72.000 de persoane din Maroc ar fi intrat ilegal în oraș, multe dintre ele traversând înot.

Institutul de Medicină Legală din Ceuta a anunțat că cel puțin 82 de persoane și-au pierdut viața în timpul tentativelor de traversare.

De partea marocană, autoritățile au raportat 14 morți și 236 de răniți.

Mai multe organizații neguvernamentale susțin însă că bilanțul real ar putea fi și mai mare, estimând că numărul total al victimelor ar putea ajunge la 141, dacă sunt luate în calcul și decesele produse în Melilla, cealaltă enclavă spaniolă din nordul Africii.

Reintroducerea controalelor dintre două state membre ale spațiului Schengen evidențiază presiunea tot mai mare exercitată asupra sistemului european de liberă circulație în contextul intensificării fluxurilor migratorii.

Deși astfel de măsuri sunt permise temporar în situații excepționale care țin de securitatea națională, schimbul de replici dintre Madrid și Roma arată că gestionarea migrației continuă să provoace tensiuni între guvernele europene.