Germania ia o decizie care îi privește și pe români. Ce se întâmplă după septembrie

Românii care locuiesc, lucrează sau călătoresc în Germania ar putea întâmpina în această toamnă aceleași verificări la frontierele interne ale statului german. Deși exista așteptarea ca măsurile temporare să fie ridicate după sezonul estival, autoritățile de la Berlin au decis să pregătească o prelungire a acestora.

Decizia vizează menținerea controalelor la granițele cu statele vecine și poate influența deplasările a milioane de persoane, inclusiv ale cetățenilor români care tranzitează frecvent Germania. Autoritățile germane justifică această inițiativă prin evoluția recentă a situației migratorii din Ceuta, enclava spaniolă situată pe coasta nordică a Africii.

Guvernul german intenționează să solicite Comisiei Europene aprobarea pentru extinderea perioadei în care sunt aplicate controalele la frontierele interne ale spațiului Schengen. Potrivit reglementărilor în vigoare, aceste verificări ar urma să expire la mijlocul lunii septembrie 2026.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a anunțat că executivul de la Berlin va transmite solicitarea către instituțiile europene pentru ca măsurile să poată fi menținute și după termenul stabilit inițial.

Potrivit informațiilor publicate de presa germană, decizia este determinată de agravarea situației migratorii la frontiera sudică a Uniunii Europene. În ultimele zile, mii de migranți proveniți din Maroc au ajuns în enclava spaniolă Ceuta, iar autoritățile germane apreciază că acest context impune păstrarea măsurilor excepționale la propriile frontiere interne.

Alexander Dobrindt a precizat că guvernul federal nu are în vedere renunțarea la verificări odată cu expirarea actualului termen. Oficialul a explicat că fenomenul migrației continuă să necesite măsuri ferme, motiv pentru care Berlinul dorește extinderea regimului special și după luna septembrie.

Până în acest moment nu a fost comunicată o nouă dată la care controalele ar putea înceta. Aplicarea unei noi perioade de verificări depinde însă de aprobarea Comisiei Europene.

Regulile spațiului Schengen permit statelor membre să reintroducă temporar controale la frontierele interne doar pentru perioade limitate, atunci când există motive serioase legate de securitatea națională sau de menținerea ordinii publice.

În situația în care solicitarea Germaniei va primi aviz favorabil, controalele la frontierele interne vor continua și după luna septembrie. Autoritățile de la Berlin consideră că actualul context migraționist justifică păstrarea acestor măsuri.

Pentru persoanele care traversează frecvent frontiera germană, prelungirea verificărilor înseamnă că măsurile temporare vor rămâne în vigoare mai mult decât se estima inițial. Controalele sunt aplicate fără întrerupere din 16 septembrie 2024, iar o nouă aprobare ar însemna intrarea acestora în cel de-al treilea an consecutiv.

Chiar dacă verificările nu sunt efectuate asupra tuturor călătorilor, șoferii trebuie să fie pregătiți pentru controlul documentelor de identitate, eventuale verificări ale autovehiculelor și timpi suplimentari de așteptare în punctele de trecere a frontierei.

Măsura are impact în special asupra navetiștilor, transportatorilor și persoanelor care locuiesc în apropierea granițelor, pentru care traversarea frontierelor face parte din activitatea de zi cu zi.

Autoritățile germane afirmă de mai multe luni că verificările la frontieră reprezintă unul dintre principalele instrumente utilizate pentru combaterea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere.

Potrivit poziției exprimate de guvernul federal, evoluțiile recente din Ceuta au consolidat argumentele pentru păstrarea măsurilor de control și pentru continuarea aplicării unor măsuri sporite de securitate, potrivit Tagesschau.

Deocamdată, nu este cunoscută perioada exactă pentru care controalele ar urma să fie prelungite. Autoritățile germane așteaptă decizia Comisiei Europene înainte de stabilirea noului calendar.

Până la clarificarea situației, persoanele care intenționează să călătorească în Germania în această toamnă trebuie să ia în calcul posibilitatea efectuării verificărilor la frontieră, chiar și în cazul deplasărilor realizate între state care fac parte din spațiul Schengen.