Nu este Instagram, dar are o putere similară: aplicația care influențează turiștii

Cu trasee pentru vacanțe, sugestii de restaurante și recomandări pentru descoperirea unor locuri atractive, Xiaohongshu se află în plină dezvoltare în China și începe să fie utilizată tot mai mult și de turiști străini.

Platforma este supranumită uneori „Instagramul chinezesc” și permite utilizatorilor să distribuie fotografii, videoclipuri și transmisiuni în direct. Aplicația este folosită tot mai des pentru găsirea unor locuri atractive vizual și pentru organizarea călătoriilor în funcție de recomandările găsite online.

Xiaohongshu, al cărei nume se traduce în mandarină prin „Mica Carte Roșie”, ar putea ajunge listată la Bursa din Hong Kong până la sfârșitul anului 2026, potrivit informațiilor publicate de mai multe instituții media. Compania nu a comentat aceste informații, potrivit celor relatate de lefigaro.fr.

În Beijing, lacul Shichahai, situat într-un cartier istoric al capitalei chineze, a devenit una dintre zonele care beneficiază de vizibilitatea oferită de platformă. Imaginile distribuite de utilizatori au contribuit la creșterea interesului pentru acest loc, inclus în tot mai multe planuri de călătorie.

Anul trecut, turiștii chinezi au realizat peste 6,5 miliarde de călătorii interne, un record care a reprezentat o creștere de 16%, potrivit agenției de presă Xinhua. În același timp, Xiaohongshu a ajuns la aproximativ 350 de milioane de utilizatori activi lunar, potrivit datelor unei companii de analiză, după ce a câștigat 50 de milioane de utilizatori într-un singur an.

Impactul aplicației se observă și în cazul unor afaceri sau localități mai puțin cunoscute anterior. Un exemplu este orașul Zibo din provincia Shandong, o zonă industrială care a atras numeroși vizitatori după ce preparatele sale pe bază de frigărui au devenit populare pe platformă.

Pentru mulți utilizatori, căutarea unei vacanțe începe prin intermediul unor cuvinte-cheie. Xiaohongshu a devenit un punct de plecare pentru tinerii călători care caută recomandări, imagini și experiențe împărtășite de alți utilizatori.

Creșterea popularității platformei a adus însă și unele nemulțumiri. Postările sponsorizate realizate de influenceri, prin care sunt promovate restaurante sau obiective turistice, pot genera reacții negative atunci când experiența oferită vizitatorilor nu corespunde cu așteptările create online.

Aplicația a devenit cunoscută și în afara Chinei. În 2025, Xiaohongshu a atras atenția internațională după ce posibilitatea interzicerii TikTok în Statele Unite a determinat numeroși utilizatori americani, numiți „refugiați TikTok”, să migreze către RedNote, denumirea folosită pentru aplicație în limba engleză.

Deși principalul public al platformei este format în continuare din tinere femei din marile orașe chineze, Xiaohongshu începe să fie utilizată și de persoane din alte țări. Potrivit Qiangua, aplicația se extinde treptat peste granițele Chinei, în special în rândul vorbitorilor de mandarină din state precum Malaezia și Singapore.

Ernest Phua, un pensionar singaporez în vârstă de 58 de ani, a folosit aplicația pentru a-și pregăti călătorii în provinciile chineze Guangdong și Yunnan, căutând recomandări despre locuri de vizitat. „Există o mare diferență” între sfaturile de călătorie oferite de Xiaohongshu și alte platforme precum Youtube, a declarat el pentru AFP.

Influența platformei se vede și în alegerile individuale ale turiștilor. Meng Jiaxuan, în vârstă de 20 de ani, a ajuns la Lacul Shichahai după ce a găsit idei pe Xiaohongshu pentru o ședință foto.

Îmbrăcată într-o rochie lejeră, aceasta a explicat motivul pentru care a ales locul respectiv: „Indiferent ce ar fi, reflexul meu este pur și simplu să caut Xiaohongshu.”

Prin funcțiile sale de distribuire a imaginilor și recomandărilor personale, platforma a devenit un instrument folosit de numeroși turiști pentru identificarea unor locuri noi, alegerea activităților și pregătirea călătoriilor în China.