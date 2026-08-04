INS: Prețurile producției industriale au crescut cu 12,7% în luna iunie, impulsionate de sectorul energetic

Din cuprinsul articolului Prețurile producției industriale au crescut cu 12,7% în luna iunie, impulsionate de sectorul energetic

Prețurile producției industriale au continuat să urce în luna iunie, pe fondul scumpirilor din sectorul energetic și din mai multe ramuri ale industriei prelucrătoare. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) ne arată că ritmul anual de creștere a ajuns la 12,7%, în timp ce, față de luna precedentă, avansul a fost de 0,8%.

În luna iunie 2026, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 0,8% faţă de luna mai 2026.

În luna iunie 2026, comparativ cu luna iunie 2025, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 12,7%, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).

Tabelul 1: Indicele preţurilor producţiei industriale pe total, piaţa internă şi piaţa externă (%)

Indicele preţurilor producţiei industriale Iunie 2026 faţă de: Mai 2026 Iun. 2025 Total 100,84 112,69 Piaţa internă 101,01 114,29 Piaţa externă 100,39 108,80

Tabelul 2: Indicele preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) – pe marile grupe industriale (%)

Indicele preţurilor producţiei industriale Iunie 2026 faţă de: Mai 2026 Iun. 2025 Total 100,84 112,69 Industria bunurilor intermediare 101,01 110,17 Industria bunurilor de capital 100,71 106,38 Industria bunurilor de folosinţă îndelungată 100,75 102,87 Industria bunurilor de uz curent 100,39 105,27 Industria energetică 100,99 124,47

Tabelul 3: Indicele preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) – pe secţiuni şi diviziuni CAEN Rev. 2 (%)

Indicele preţurilor producţiei industriale Iunie 2026 faţă de: Mai 2026 Iun. 2025 Total 100,84 112,69 Industria extractivă 101,31 108,25 Extracţia cărbunelui superior şi inferior 98,75 106,33 Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 101,36 109,61 Extracţia minereurilor metalifere c c Alte activităţi extractive 100,17 103,67 Activităţi de servicii anexe extracţiei 102,71 106,04 Industria prelucrătoare 100,48 109,09 Industria alimentară 100,35 103,11 Fabricarea băuturilor 100,07 107,47 Fabricarea produselor din tutun 100,17 107,37 Fabricarea produselor textile 100,73 104,35 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 100,85 109,07 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 100,00 105,89 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 102,39 112,65 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 101,56 104,46 Tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor 101,44 105,42 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 96,49 141,90 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 102,04 115,53 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice 100,06 107,55 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 101,61 116,12 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 99,83 105,72 Industria metalurgică 98,76 106,09 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 101,05 108,63 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 100,34 107,74 Fabricarea echipamentelor electrice 101,82 108,43 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente neclasificate în altă parte 102,78 107,15 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor 100,26 106,47 Fabricarea altor mijloace de transport 100,11 98,37 Fabricarea de mobilă 100,17 107,80 Alte activităţi industriale n.c.a. 99,94 105,67 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 100,21 100,02 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 101,73 123,32 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 101,73 123,32 Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 100,40 114,20 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 100,40 114,20

Prețurile producției industriale au continuat să crească în luna iunie 2026, atât pe piața internă, cât și pe cea externă. Potrivit sursei citate anterior, indicele prețurilor producției industriale a fost cu 0,8% mai mare decât în luna mai și cu 12,7% peste nivelul înregistrat în iunie 2025.

Pe piața internă, prețurile au avansat cu 1,01% față de luna precedentă și cu 14,29% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce pe piața externă creșterile au fost de 0,39%, respectiv 8,8%.

Cele mai mari majorări anuale au fost înregistrate în industria energetică, unde prețurile au crescut cu 24,47% față de iunie 2025. Industria bunurilor intermediare a consemnat un avans de 10,17%, industria bunurilor de capital de 6,38%, industria bunurilor de uz curent de 5,27%, iar industria bunurilor de folosință îndelungată de 2,87%.

La nivelul principalelor ramuri industriale, prețurile din industria extractivă au fost cu 8,25% mai mari decât în urmă cu un an, iar cele din industria prelucrătoare au crescut cu 9,09%. În sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, avansul anual a fost de 23,32%, în timp ce în activitățile de distribuție a apei, salubritate și gestionarea deșeurilor s-a înregistrat o creștere de 14,2%.

Printre domeniile cu cele mai accentuate scumpiri anuale s-au numărat fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, unde prețurile au urcat cu 41,9%, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, cu 16,12%, fabricarea substanțelor și produselor chimice, cu 15,53%, precum și prelucrarea lemnului, cu 12,65%. În schimb, fabricarea altor mijloace de transport a fost singurul sector care a înregistrat o scădere anuală a prețurilor, de 1,63%.