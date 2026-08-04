INS: Prețurile producției industriale au crescut cu 12,7% în luna iunie, impulsionate de sectorul energetic
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Prețurile producției industriale au continuat să urce în luna iunie, pe fondul scumpirilor din sectorul energetic și din mai multe ramuri ale industriei prelucrătoare. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) ne arată că ritmul anual de creștere a ajuns la 12,7%, în timp ce, față de luna precedentă, avansul a fost de 0,8%.
Prețurile producției industriale au crescut cu 12,7% în luna iunie, impulsionate de sectorul energetic
În luna iunie 2026, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 0,8% faţă de luna mai 2026.
În luna iunie 2026, comparativ cu luna iunie 2025, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 12,7%, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).
Tabelul 1: Indicele preţurilor producţiei industriale pe total, piaţa internă şi piaţa externă (%)
|
Indicele preţurilor producţiei industriale
|Iunie 2026
faţă de:
|Mai 2026
|Iun. 2025
|Total
|100,84
|112,69
|Piaţa internă
|101,01
|114,29
|Piaţa externă
|100,39
|108,80
Tabelul 2: Indicele preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) – pe marile grupe industriale (%)
|
Indicele preţurilor producţiei industriale
|Iunie 2026
faţă de:
|Mai 2026
|Iun. 2025
|Total
|100,84
|112,69
|Industria bunurilor intermediare
|101,01
|110,17
|Industria bunurilor de capital
|100,71
|106,38
|Industria bunurilor de folosinţă îndelungată
|100,75
|102,87
|Industria bunurilor de uz curent
|100,39
|105,27
|Industria energetică
|100,99
|124,47
Tabelul 3: Indicele preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) – pe secţiuni şi diviziuni CAEN Rev. 2 (%)
|
Indicele preţurilor producţiei industriale
|Iunie 2026
faţă de:
|Mai 2026
|Iun. 2025
|Total
|100,84
|112,69
|Industria extractivă
|101,31
|108,25
|Extracţia cărbunelui superior şi inferior
|98,75
|106,33
|Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale
|101,36
|109,61
|Extracţia minereurilor metalifere
|c
|c
|Alte activităţi extractive
|100,17
|103,67
|Activităţi de servicii anexe extracţiei
|102,71
|106,04
|Industria prelucrătoare
|100,48
|109,09
|Industria alimentară
|100,35
|103,11
|Fabricarea băuturilor
|100,07
|107,47
|Fabricarea produselor din tutun
|100,17
|107,37
|Fabricarea produselor textile
|100,73
|104,35
|Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
|100,85
|109,07
|Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi
încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
|100,00
|105,89
|Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
|
102,39
|
112,65
|Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
|101,56
|104,46
|Tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor
|101,44
|105,42
|Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
|96,49
|141,90
|Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
|102,04
|115,53
|Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
|100,06
|107,55
|Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
|101,61
|116,12
|Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
|99,83
|105,72
|Industria metalurgică
|98,76
|106,09
|Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
|101,05
|108,63
|Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
|100,34
|107,74
|Fabricarea echipamentelor electrice
|101,82
|108,43
|Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente neclasificate în altă parte
|102,78
|107,15
|Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
|100,26
|106,47
|Fabricarea altor mijloace de transport
|100,11
|98,37
|Fabricarea de mobilă
|100,17
|107,80
|Alte activităţi industriale n.c.a.
|99,94
|105,67
|Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
|100,21
|100,02
|Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
|101,73
|123,32
|Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
|101,73
|123,32
|Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare
|100,40
|114,20
|Captarea, tratarea şi distribuţia apei
|100,40
|114,20
Prețurile producției industriale au continuat să crească în luna iunie 2026, atât pe piața internă, cât și pe cea externă. Potrivit sursei citate anterior, indicele prețurilor producției industriale a fost cu 0,8% mai mare decât în luna mai și cu 12,7% peste nivelul înregistrat în iunie 2025.
Pe piața internă, prețurile au avansat cu 1,01% față de luna precedentă și cu 14,29% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce pe piața externă creșterile au fost de 0,39%, respectiv 8,8%.
Cele mai mari majorări anuale au fost înregistrate în industria energetică, unde prețurile au crescut cu 24,47% față de iunie 2025. Industria bunurilor intermediare a consemnat un avans de 10,17%, industria bunurilor de capital de 6,38%, industria bunurilor de uz curent de 5,27%, iar industria bunurilor de folosință îndelungată de 2,87%.
La nivelul principalelor ramuri industriale, prețurile din industria extractivă au fost cu 8,25% mai mari decât în urmă cu un an, iar cele din industria prelucrătoare au crescut cu 9,09%. În sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, avansul anual a fost de 23,32%, în timp ce în activitățile de distribuție a apei, salubritate și gestionarea deșeurilor s-a înregistrat o creștere de 14,2%.
Printre domeniile cu cele mai accentuate scumpiri anuale s-au numărat fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, unde prețurile au urcat cu 41,9%, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, cu 16,12%, fabricarea substanțelor și produselor chimice, cu 15,53%, precum și prelucrarea lemnului, cu 12,65%. În schimb, fabricarea altor mijloace de transport a fost singurul sector care a înregistrat o scădere anuală a prețurilor, de 1,63%.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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