Industria pierde teren în 2026. Afacerile companiilor au scăzut față de anul trecut, în ciuda revenirii din luna mai, potrivit INS

Cifra de afaceri din industrie a înregistrat o evoluție mixtă în luna mai 2026. Față de aprilie, activitatea companiilor industriale a crescut, însă comparativ cu aceeași lună a anului trecut și pe ansamblul primelor cinci luni din an, indicatorii arată un recul. Cele mai noi date publicate de Institutul Național de Statistică (INS) evidențiază diferențe importante între sectoarele industriale și grupele de produse.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, cifra de afaceri din industrie, care include atât piața internă, cât și piața externă, a crescut în luna mai 2026 cu 6,1% față de luna aprilie, în termeni nominali. Evoluția a fost susținută de avansul înregistrat atât în industria extractivă, cât și în industria prelucrătoare.

Industria extractivă a consemnat o creștere lunară de 11,2%, în timp ce industria prelucrătoare a avansat cu 5,9%.

Analiza pe marile grupe industriale arată că cele mai importante creșteri au fost înregistrate în:

industria bunurilor de capital (+11,4%);

industria bunurilor de uz curent (+4,8%);

industria bunurilor intermediare (+4%);

industria bunurilor de folosință îndelungată (+3,8%).

Singurul sector care a consemnat un recul în raport cu luna aprilie a fost industria energetică, unde cifra de afaceri a scăzut cu 0,5%.

Deși luna mai a adus o revenire față de aprilie, comparația anuală indică o situație mai puțin favorabilă.

În raport cu luna mai 2025, cifra de afaceri totală din industrie a scăzut cu 0,5%, în principal din cauza diminuării activității din industria prelucrătoare, care a înregistrat un recul de 1,2%.

În schimb, industria extractivă a avut o evoluție pozitivă, cu o creștere de 19,7%, reușind să compenseze doar parțial scăderea din celelalte ramuri industriale.

Pe principalele grupe industriale, cele mai mari scăderi au fost consemnate la:

industria bunurilor de capital (-9,8%);

industria bunurilor de folosință îndelungată (-6,8%);

industria bunurilor de uz curent (-0,1%).

În același timp, industria energetică a avut cea mai puternică evoluție pozitivă, cu un avans de 47,4% față de luna mai a anului trecut, iar industria bunurilor intermediare a crescut cu 2,3%.

Datele cumulate pentru perioada ianuarie–mai 2026 confirmă că industria nu a recuperat terenul pierdut.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, cifra de afaceri din industrie a scăzut cu 1,6%, evoluție determinată în principal de reducerea cu 1,7% a activității din industria prelucrătoare. Industria extractivă a rămas pe plus, cu o creștere de 2,3%.

Pe marile grupe industriale, cele mai importante scăderi au fost înregistrate în industria bunurilor de capital și în industria bunurilor de folosință îndelungată, ambele cu câte 5,6%.

De asemenea, industria bunurilor de uz curent a înregistrat un recul de 0,8%.

În sens opus, industria energetică a continuat să afișeze o evoluție solidă, cu o creștere de 11,6%, iar industria bunurilor intermediare a avansat ușor, cu 0,2%.

Institutul Național de Statistică precizează că cifra de afaceri netă din industrie este calculată fără TVA și reprezintă totalul veniturilor rezultate din vânzarea bunurilor, mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, din care sunt eliminate reducerile comerciale acordate clienților. Totodată, în acest indicator nu sunt incluse accizele, subvențiile, valoarea activelor fixe vândute sau alte venituri care nu provin din activitatea curentă.

INS mai arată că, începând cu anul 2026, colectarea datelor statistice privind întreprinderile se realizează potrivit noii clasificări CAEN Rev.3, însă seriile privind cifra de afaceri din industrie vor continua să fie publicate conform clasificării CAEN Rev.2 în perioada 2026–2027, pentru a asigura comparabilitatea datelor statistice.