Construcțiile accelerează în 2026. Lucrările au crescut cu peste 16% față de anul trecut, impulsionate de sectorul rezidențial

Sectorul construcțiilor continuă să fie unul dintre motoarele economiei românești. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că volumul lucrărilor de construcții a înregistrat o creștere puternică în luna mai comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în special datorită avansului construcțiilor noi și al proiectelor rezidențiale. Totuși, raportat la luna aprilie și după eliminarea influențelor sezoniere, activitatea din domeniu a înregistrat un recul.

Potrivit celor mai recente date ale INS, în luna mai 2026 volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 1,1% față de aprilie, ca serie brută. În schimb, după ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, indicatorul a scăzut cu 2,4%, semn că ritmul de activitate a fost influențat de factori sezonieri.

Creșterea lunară a fost susținută în principal de lucrările de reparații capitale, care au avansat cu 5,3%, și de lucrările de întreținere și reparații curente, în creștere cu 2,9%.

În schimb, lucrările de construcții noi au stagnat practic, consemnând o ușoară scădere de 0,1%.

Din perspectiva tipului de construcții, cele mai bune rezultate au fost înregistrate la clădirile rezidențiale, unde volumul lucrărilor a crescut cu 7,8%, urmate de clădirile nerezidențiale, cu un avans de 4,8%. În același timp, lucrările de construcții inginerești au scăzut cu 2,8%.

După ajustarea sezonieră, scăderile au fost mai pronunțate la construcțiile inginerești (-8,8%), lucrările de întreținere și reparații curente (-7%), reparațiile capitale (-5,3%) și construcțiile noi (-4,3%). Singurul segment aflat în creștere a fost cel al clădirilor rezidențiale, cu un avans de 6,5%.

Comparativ cu luna mai a anului trecut, sectorul construcțiilor a avut o evoluție mult mai favorabilă.

Volumul total al lucrărilor de construcții a crescut cu 16,2% ca serie brută și cu 16,4% ca serie ajustată, ceea ce confirmă menținerea unui ritm ridicat de dezvoltare în domeniu.

Principalul motor al acestei evoluții a fost reprezentat de construcțiile noi, care au înregistrat un avans de 21,5% în seria brută și de 24,2% în seria ajustată.

Totodată, lucrările de reparații capitale au crescut cu 10,2%, iar cele de întreținere și reparații curente cu 4,2%.

Pe categorii de construcții, cele mai spectaculoase evoluții au fost consemnate în sectorul rezidențial.

Lucrările la clădirile rezidențiale au crescut cu 31,3% în seria brută și cu 32,7% în seria ajustată, fiind cea mai ridicată rată de creștere dintre toate categoriile analizate.

Construcțiile inginerești au avansat cu 14% în seria brută și 15,1% în seria ajustată, în timp ce lucrările la clădirile nerezidențiale au crescut cu 10,5%, respectiv 13,2%.

Evoluția pozitivă se regăsește și în rezultatele cumulate pentru perioada ianuarie–mai 2026.

Față de primele cinci luni ale anului trecut, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 12,4% ca serie brută și cu 11,3% ca serie ajustată sezonier.

Construcțiile noi au avut cea mai importantă contribuție la această evoluție, cu un avans de 15,3% în seria brută și de 14,9% în seria ajustată.

Lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 9,4%, iar reparațiile capitale cu 3,7%.

În funcție de tipul construcțiilor, clădirile rezidențiale au consemnat cea mai mare creștere, de 16,1% în seria brută și 16,2% în seria ajustată.

Construcțiile inginerești au avansat cu 14,1%, respectiv 11%, iar clădirile nerezidențiale au înregistrat creșteri de 6,4% și 6,8%.

Datele INS arată că, în ciuda fluctuațiilor lunare influențate de sezonalitate, construcțiile continuă să înregistreze un ritm solid de creștere în comparație cu anul trecut.

Evoluția este susținută în principal de investițiile în construcții noi și de dezvoltarea segmentului rezidențial, în timp ce lucrările inginerești și cele nerezidențiale contribuie, la rândul lor, la menținerea unei tendințe pozitive pe ansamblul sectorului. Totodată, statisticienii precizează că, începând cu 2026, colectarea datelor se realizează potrivit noii clasificări CAEN Rev.3, însă indicatorii publicați în perioada de tranziție sunt calculați conform metodologiei CAEN Rev.2 pentru a permite comparabilitatea seriilor statistice.