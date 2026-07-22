Prețul petrolului continuă să crească. Tensiunile din Orientul Mijlociu și atacurile asupra petrolierelor alimentează temerile privind aprovizionarea

Cotațiile internaționale ale petrolului au urcat miercuri pentru a doua zi consecutiv, pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu și al riscurilor tot mai mari privind aprovizionarea globală cu energie. Atacurile militare dintre Statele Unite și Iran, dar și amenințările rebelilor Houthi asupra transporturilor maritime au determinat investitorii să reevalueze perspectivele pieței.

Piața petrolului a rămas sub presiunea tensiunilor geopolitice, după ce forțele americane au lansat, pentru a 11-a noapte consecutiv, lovituri asupra unor obiective militare din Iran.

La rândul său, Iranul a atacat facilități americane din Bahrain, Kuweit și Iordania, ceea ce a amplificat îngrijorările privind extinderea conflictului și impactul acestuia asupra fluxurilor mondiale de energie.

În acest context, contractele futures pentru petrolul Brent au urcat cu 1 dolar, respectiv 1,1%, până la 92,01 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat cu 82 de cenți, sau 1%, ajungând la 85,16 dolari pe baril.

Evoluția vine după ce marți petrolul a închis la cel mai ridicat nivel din ultimele cinci săptămâni.

Un nou factor care susține creșterea prețurilor este situația din Marea Roșie.

Rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, au anunțat că vor viza navele care transportă petrol saudit prin strâmtoarea Bab el-Mandeb și au declarat o blocadă navală împotriva Arabiei Saudite.

Ca urmare, trei petroliere încărcate cu țiței saudit și destinate Chinei și Indiei au renunțat la ruta inițială și au făcut cale întoarsă în Marea Roșie, îndreptându-se către Canalul Suez pentru a evita apropierea de coasta Yemenului.

Această schimbare de traseu ar putea avea efecte importante asupra costurilor și duratei transportului petrolului către piețele asiatice.

„Acest lucru ar obliga petrolierele să intre și să iasă din Marea Roșie prin Canalul Suez, ceea ce ar adăuga timp și costuri semnificative călătoriilor către Asia”, au transmis analiștii ING.

Aceștia avertizează că și tensiunile din zona Mării Negre sporesc incertitudinile privind aprovizionarea cu petrol.

Piața este afectată și de dificultățile întâmpinate de Caspian Pipeline Consortium (CPC), unul dintre cele mai importante sisteme de transport al petrolului din regiunea Mării Caspice.

Compania a suspendat primirea petrolului din Kazahstan după ce a oprit încărcările la terminalul său din Marea Neagră, în urma unor atacuri asupra petrolierelor, atacuri atribuite dronelor ucrainene. Autoritățile de la Kiev nu au comentat acuzațiile.

Analiștii ING avertizează că o suspendare prelungită ar putea obliga Kazahstanul să reducă producția de petrol.

„Cu cât suspendarea se prelungește mai mult, cu atât crește probabilitatea ca Kazahstanul să fie nevoit să reducă producția de petrol din amonte”, au precizat specialiștii.

Investitorii urmăresc și evoluția rezervelor de petrol din Statele Unite.

Potrivit datelor publicate de American Petroleum Institute (API), stocurile de țiței și produse distilate au crescut în ultima săptămână, în timp ce rezervele de benzină au înregistrat o scădere.

Piața așteaptă acum raportul oficial al Administrației pentru Informații în Energie (EIA), care ar putea influența evoluția cotațiilor în perioada următoare.

În prezent, analiștii apreciază că factorii geopolitici rămân principalul motor al pieței petroliere. Atât timp cât schimburile de atacuri dintre Statele Unite și Iran continuă, iar transportul maritim prin rutele strategice rămâne amenințat, volatilitatea prețurilor la petrol este de așteptat să se mențină ridicată.