Iranul lovește baze americane din Bahrain, Kuweit și Iordania. SUA răspund cu noi bombardamente

Iranul și Statele Unite au intensificat confruntările militare în Orientul Mijlociu, după o nouă serie de atacuri reciproce desfășurate marți. Forțele iraniene au vizat baze americane din Bahrain, Kuweit și Iordania, în timp ce armata SUA a lovit obiective militare din sudul și vestul Iranului. Escaladarea conflictului afectează deja transportul maritim și piața energetică, în contextul în care petroliere au fost atacate în Strâmtoarea Ormuz, iar prețul petrolului a crescut.

Conflictul dintre Washington și Teheran a intrat într-o nouă etapă, după ce forțele americane au bombardat mai multe obiective din sudul și vestul Iranului. Operațiunea a avut loc după ce președintele Donald Trump a declarat că autoritățile iraniene vor suporta consecințe severe pentru moartea unor militari americani.

În replică, Iranul a lansat atacuri asupra unor obiective americane din Bahrain, Kuweit și Iordania. Escaladarea s-a produs la doar o zi după ce rebelii houthi din Yemen, susținuți de Teheran, au anunțat instituirea unui blocaj naval împotriva Arabiei Saudite, deschizând perspectiva extinderii conflictului și asupra rutelor comerciale și energetice din regiune.

Potrivit Reuters, gruparea Houthi a transmis companiilor de transport maritim că navele care operează în porturile saudite ar putea deveni ținte ale atacurilor „în orice locație”.

Pe fondul acestor evoluții, cotațiile petrolului au avansat cu aproape 2%, după ce acordul provizoriu de pace încheiat luna trecută a fost practic compromis. Totuși, informațiile potrivit cărora Teheranul și Washingtonul ar fi dispuse să reia contactele diplomatice au limitat amplitudinea scumpirilor.

Comandamentul Central al SUA a anunțat că ultimele operațiuni au vizat centre de comandă militare iraniene, instalații maritime, baze de lansare pentru rachete și drone, precum și sisteme de apărare antiaeriană.

În același timp, presa de stat iraniană a relatat că au fost auzite explozii în apropierea orașului Shiraz. Au fost raportate atacuri asupra localităților Konarak, Chabahar, Khorramabad și asupra unei zone civile din apropierea orașului Abdanan. Ulterior, agenția IRNA l-a citat pe un oficial din Khorramabad, care a susținut că în zonă nu s-a produs niciun atac inamic.

Un oficial al Ministerului Sănătății din Iran a declarat că ultimele bombardamente americane s-au soldat cu 50 de morți și aproximativ 500 de răniți în rândul civililor.

În paralel, Departamentul de Stat al SUA a emis o nouă avertizare globală adresată cetățenilor americani, invocând deteriorarea situației de securitate din Orientul Mijlociu.

Pe măsură ce confruntările s-au extins, Iranul a lansat noi atacuri asupra unor obiective din zona Golfului Persic, inclusiv asupra unor infrastructuri considerate esențiale pentru alimentarea cu apă și energie.

Autoritățile din Kuweit au anunțat că atacurile de luni asupra unor centrale electrice și instalații de desalinizare au determinat oprirea preventivă a mai multor unități de producție, în timp ce echipele tehnice desfășurau lucrări de reparații.

Garda Revoluționară Iraniană a susținut că a vizat infrastructură din Bahrain aparținând companiei americane Amazon, prezentând atacul drept o reacție la bombardamentele americane asupra șantierului centralei nucleare Darkhovin, proiect aflat în dezvoltare în Iran.

Presa de stat iraniană a mai relatat că au fost atacate facilitățile de cazare ale militarilor americani de la baza aeriană Sheikh Isa din Bahrain. Până la acest moment, armata SUA, autoritățile din Bahrain și compania Amazon nu au comentat informațiile, care nu au putut fi verificate independent de Reuters.

🚨Iranian Ballistic Missiles Strike Targets In Kuwait Impacts also reported to have occurred in Bahrain. pic.twitter.com/0eiSPXHMMv — MintPress News (@MintPressNews) July 21, 2026

Armata iraniană a anunțat, de asemenea, lansarea unor atacuri cu drone asupra a trei baze militare americane din Kuweit. Totodată, Garda Revoluționară a afirmat că a lovit o bază americană din Iordania, în timp ce autoritățile iordaniene au comunicat că au interceptat și distrus cinci drone iraniene.

Consecințele conflictului sunt resimțite și de populația civilă din Kuweit. După atacurile asupra infrastructurii energetice, autoritățile au cerut reducerea consumului de electricitate, în special a utilizării aparatelor de aer condiționat, pentru a evita întreruperile alimentării.

„Ceea ce trăieşte astăzi Kuweitul este ceva ce nu am cunoscut nici măcar în timpul invaziei irakiene, din punct de vedere al presiunii psihologice şi al incertitudinii cu privire la evoluţia evenimentelor”, a mărturisit pentru AFP un funcţionar în vârstă de aproximativ 40 de ani, Nasser al-Dhafiri.

Deși Teheranul afirmă că țintele sale sunt exclusiv interesele americane, autoritățile kuweitiene au acuzat Iranul că a bombardat centrale electrice și instalații de desalinizare a apei de mare, afectând infrastructura civilă.

🔴 In response to the #US‘s tenth consecutive night of bombing targets across Iran, the latter’s Revolutionary Guards on Tuesday said they hit US military targets, including air defence systems in Bahrain and Kuwait. pic.twitter.com/TP5pqbowAX — FRANCE 24 English (@France24_en) July 21, 2026

Escaladarea conflictului a avut efecte și asupra transportului maritim din Golful Persic. Agenția britanică de securitate maritimă UKMTO a anunțat că un petrolier aflat în Strâmtoarea Ormuz a fost lovit de un proiectil, iar echipajul a abandonat nava și s-a refugiat într-o ambarcațiune de salvare.

În aceeași zi, Gărzile Revoluționare Iraniene au susținut că două petroliere au fost cuprinse de incendii în urma unor explozii produse în timp ce traversau ruta sudică a strâmtorii.

Datele furnizate de compania Kpler arată că doar patru nave de marfă au tranzitat luni Strâmtoarea Ormuz, față de șapte în ziua precedentă, cele mai multe preferând ruta nordică, aflată în apropierea coastelor iraniene.

În paralel, Iranul ar fi făcut presiuni asupra rebelilor houthi pentru închiderea Strâmtorii Bab el-Mandeb în eventualitatea continuării atacurilor americane asupra infrastructurii energetice iraniene. O astfel de măsură ar afecta simultan două dintre cele mai importante coridoare maritime pentru transportul mondial de petrol.

Potrivit estimărilor, blocarea completă a Strâmtorii Bab el-Mandeb ar putea reduce oferta globală de petrol cu aproximativ 7%, pe lângă diminuarea deja produsă de conflictul din Golf.

În paralel cu operațiunile militare, continuă și încercările diplomatice de limitare a conflictului.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat pentru Reuters că Teheranul a primit din partea mediatorilor o propunere privind un armistițiu de zece zile, destinat relansării negocierilor pentru un acord care să pună capăt războiului început pe 28 februarie, odată cu atacurile americano-israeliene asupra Iranului.

Israelul nu a participat la cea mai recentă serie de lovituri împotriva Iranului.

„Nu dorim să ne implicăm în această situație, dar suntem pregătiți pentru orice scenariu”, a declarat ministrul israelian al Finanțelor, Bezalel Smotrich.

Totodată, ministrul iranian de Interne, Eskandar Momeni, a solicitat Pakistanului să își reia rolul de mediator în conflict, deplasându-se ulterior la Islamabad pentru consultări.

Între timp, conflictul continuă să provoace pierderi importante. Potrivit informațiilor disponibile, numărul militarilor americani uciși a ajuns la 17, aceasta fiind una dintre cele mai costisitoare perioade ale confruntării pentru armata Statelor Unite.

Pe plan intern, Donald Trump se confruntă cu presiuni tot mai mari generate de creșterea prețurilor la carburanți, iar liderul de la Casa Albă a justificat ultimele bombardamente drept un răspuns la uciderea militarilor americani.

„De fiecare dată când Iranul ucide un soldat american, va plăti de multe ori pentru acea ucidere!”, a scris el luni pe Truth Social.

Războiul a provocat mii de victime, în special în Iran și Liban. În același timp, anumite zone din Liban rămân sub ocupație israeliană după atacurile lansate anterior de Hezbollah asupra Israelului, gruparea afirmând că acționează în semn de solidaritate cu Teheranul.