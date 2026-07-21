Iranul pune ținta pe Bulgaria. Care sunt motivele invocate de Teheran

Iranul a transmis un avertisment oficial Bulgariei după ce autoritățile de la Sofia au anunțat intenția de a aproba staționarea unor avioane-cisternă americane la baza aeriană Bezmer. Ministerul iranian de Externe susține că orice activitate care facilitează atacurile SUA împotriva Iranului echivalează cu o complicitate la agresiune și crime de război. Guvernul bulgar afirmă însă că procedura respectă legislația națională și că decizia finală aparține Parlamentului.

Iranul a reacționat dur după anunțul făcut de Guvernul de la Sofia privind solicitarea aprobării Parlamentului pentru staționarea a până la opt avioane-cisternă ale Statelor Unite la baza aeriană Bezmer. Autoritățile de la Teheran consideră că o astfel de măsură ar putea transforma Bulgaria într-un stat care sprijină operațiunile militare americane împotriva Iranului.

Potrivit Reuters și Agerpres, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că orice activitate care facilitează atacurile americane asupra Iranului este echivalentă cu participarea la „agresiune și crime de război”.

„Orice activitate care facilitează atacurile americane împotriva Iranului este echivalentă cu complicitate la «agresiune și crime de război». Bulgaria să nu devină «complice a agresorilor și a celor care încalcă legea»”, a declarat Esmail Baghaei.

Executivul de la Sofia a anunțat că va solicita aprobarea Parlamentului pentru desfășurarea unui număr de până la opt aeronave-cisternă americane la baza aeriană Bezmer, situată la aproximativ 260 de kilometri sud-est de capitala Bulgariei. Aeronavele sunt utilizate pentru realimentarea în zbor a altor avioane militare.

Autoritățile bulgare au precizat că desfășurarea acestor aeronave urmează procedurile prevăzute de legislația națională, iar decizia nu poate fi pusă în aplicare fără votul Legislativului.

În acest context, președinta Bulgariei, Iliana Iotova, a respins interpretările potrivit cărora prezența militarilor americani ar însemna implicarea directă a țării într-un conflict militar.

„Prezența avioanelor americane KC-135 și a unui contingent de până la 250 de militari din SUA la Bezmer nu este echivalentă cu implicarea țării sale în război. Aprobarea parlamentului este obligatorie, iar guvernul bulgar respectă legea”, a afirmat Iliana Iotova, citată de BTA.

Agenția bulgară BTA amintește că nu este pentru prima dată când aeronave americane de realimentare în zbor sunt desfășurate pe teritoriul Bulgariei. Astfel de aparate au fost staționate anterior pe aeroportul din Sofia, în cadrul unor misiuni desfășurate de Forțele Aeriene ale Statelor Unite.

Potrivit sursei citate, aeronavele urmau inițial să rămână în Bulgaria până la sfârșitul lunii mai, însă perioada de staționare a fost ulterior prelungită până la finalul lunii iunie.

După expirarea termenului aprobat, avioanele americane au părăsit aeroportul din Sofia, conform calendarului stabilit de autoritățile implicate.