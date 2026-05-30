Bulgaria riscă să intre în procedura de deficit excesiv la câteva luni după adoptarea euro. Premierul acuză manipularea datelor fiscale

Bulgaria s-ar putea confrunta cu o procedură de deficit excesiv din partea Uniunii Europene la scurt timp după aderarea la zona euro, potrivit premierului Rumen Radev. Oficialul bulgar susține că fostul guvern ar fi prezentat date fiscale denaturate pentru a grăbi intrarea țării în uniunea monetară, în timp ce estimările Comisiei Europene indică un deficit bugetar care depășește limita admisă de regulile comunitare.

Premierul bulgar Rumen Radev a anunțat că țara sa ar putea intra miercuri în procedura de deficit excesiv a Uniunii Europene, la doar câteva luni după aderarea oficială la zona euro, programată pentru 1 ianuarie 2026.

Șeful Executivului de la Sofia a lansat acuzații dure la adresa fostului guvern de centru-dreapta, pe care îl consideră responsabil pentru actuala situație.

„Au mințit pentru a împinge Bulgaria în zona euro”, a declarat Rumen Radev jurnaliștilor, după revenirea sa de la Bruxelles.

Declarația vine pe fondul disputelor politice privind îndeplinirea criteriilor de convergență necesare adoptării monedei euro și a dezbaterilor legate de starea reală a finanțelor publice ale țării.

Potrivit prognozelor economice de primăvară publicate de Comisia Europeană, deficitul bugetar al Bulgariei ar putea ajunge la 4,1% din PIB în 2026, peste plafonul de 3% stabilit prin regulile fiscale ale Uniunii Europene.

În plus, Bulgaria se confruntă și cu cea mai ridicată rată a inflației dintre statele membre ale zonei euro, ceea ce amplifică îngrijorările privind stabilitatea economică a țării.

Dacă estimările Comisiei vor fi confirmate, Bulgaria ar deveni primul stat care intră în zona euro și ajunge, într-un interval atât de scurt, sub mecanismul fiscal corectiv al Uniunii Europene.

Totodată, ar fi prima procedură de deficit excesiv declanșată împotriva Bulgariei după închiderea celei precedente, în anul 2012.

Procedura de deficit excesiv este unul dintre principalele instrumente utilizate de Uniunea Europeană pentru monitorizarea disciplinei fiscale a statelor membre.

Atunci când un stat depășește pragul de deficit bugetar de 3% din PIB sau nu respectă traiectoria de reducere a datoriei publice, Comisia Europeană poate recomanda declanșarea procedurii.

În acest caz, țara respectivă trebuie să adopte măsuri pentru reducerea deficitului într-un termen stabilit de instituțiile europene și este supusă unei monitorizări mai stricte din partea Bruxelles-ului.

Executivul comunitar nu a confirmat și nici nu a infirmat informațiile privind posibila declanșare a procedurii.

Reprezentanții Comisiei au precizat că o evaluare oficială va fi prezentată în cadrul pachetului privind Semestrul European, care urmează să fie publicat săptămâna viitoare.

„Comisia își va prezenta evaluarea în contextul semestrului european săptămâna viitoare și nu va face alte comentarii în această etapă”, a transmis un purtător de cuvânt pentru Euractiv.

Acuzațiile formulate de actualul premier au fost contestate de Temenuzhka Petkova, fost ministru de Finanțe și membru al partidului GERB.

Aceasta susține că Bulgaria s-a încadrat în limita de deficit de 3% în anul 2025 datorită mecanismului european de flexibilitate care permite excluderea anumitor cheltuieli de apărare din calculul fiscal.

Petkova a afirmat că eventualele dezechilibre financiare au apărut ulterior, ca urmare a măsurilor adoptate de administrația interimară.

Posibila deschidere a procedurii de deficit excesiv vine într-un moment important pentru relația Bulgariei cu instituțiile europene.

Recent, Comisia Europeană a deblocat aproximativ 370 de milioane de euro din fondurile europene suspendate anterior pentru Sofia.

Cu toate acestea, alte aproximativ 3 miliarde de euro rămân în continuare indisponibile, până la implementarea unor reforme asumate de autoritățile bulgare în domeniul justiției și al luptei împotriva corupției.

Situația pune presiune suplimentară asupra noului guvern de la Sofia, care trebuie să gestioneze simultan provocările fiscale, cerințele Bruxelles-ului și adaptarea economiei la statutul de membru al zonei euro.