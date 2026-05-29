Taxele pe salarii la nivelul Europei. Ce mai rămâne dintr-un salariu anual brut de 100.000 de euro. România nu stă bine deloc

Dintr-un salariu brut anual de 100.000 de euro pot rămâne sume nete complet diferite în Europa, în funcție de nivelul taxelor și al contribuțiilor sociale aplicate în fiecare stat. Țările din Europa de Est păstrează, în general, o taxare mai redusă pentru veniturile mari, în timp ce statele din Vest și Nord aplică unele dintre cele mai ridicate niveluri de impozitare. Bulgaria conduce clasamentul european la suma rămasă după taxe, iar Belgia se află pe ultimul loc. România rămâne sub pragul de 60.000 de euro net anual pentru acest nivel de salariu.

Suma care rămâne efectiv după plata taxelor diferă puternic de la o țară la alta. În unele state europene se aplică sisteme de impozitare fixe, în timp ce alte economii folosesc impozitarea progresivă, unde persoanele cu venituri ridicate plătesc procente mai mari către stat.

Analiza Euronews Business a luat în calcul cazul unei persoane singure, fără copii în întreținere, pentru a compara cât rămâne net dintr-un salariu brut anual de 100.000 de euro. Estimările au fost realizate folosind raportul OECD Tax Wedge 2026, datele fiscale OECD, informațiile PwC Worldwide și surse fiscale naționale.

Calculele utilizează nivelurile de taxare aferente anului 2025, iar monedele diferite de euro au fost convertite utilizând cursurile de referință ale Băncii Centrale Europene din 31 decembrie 2025.

Autorii analizei precizează că estimările sunt orientative, deoarece sistemele fiscale includ numeroase variabile. Nu au fost luate în calcul alte venituri, deduceri speciale sau beneficii fiscale care pot modifica suma finală rămasă după impozitare.

În cele 31 de state analizate — țările UE plus Regatul Unit, Elveția, Norvegia și Turcia — diferența dintre cea mai mare și cea mai mică sumă netă rămasă după taxe depășește 36.000 de euro anual.

Bulgaria este statul european în care angajații păstrează cea mai mare parte dintr-un salariu brut anual de 100.000 de euro. Potrivit estimărilor, suma netă ajunge la aproximativ 86.930 de euro pe an.

Țara este singura din clasament unde venitul net depășește pragul de 85.000 de euro anual. Nivelul redus al taxării și contribuțiile sociale mai mici explică diferența semnificativă față de economiile occidentale.

Estonia ocupă poziția a doua, cu aproximativ 74.400 de euro net anual. Cehia urmează cu 72.800 de euro, iar Malta, Elveția și Cipru depășesc, la rândul lor, pragul de 70.000 de euro net.

Statele în care rămân cele mai mari sume nete după taxarea unui salariu brut de 100.000 de euro sunt:

Bulgaria – 86.930 euro net

Estonia – 74.400 euro net

Cehia – 72.800 euro net

Malta – 72.500 euro net

Elveția – 70.500 euro net

Cipru – 70.300 euro net

Datele arată că mai multe state din Europa Centrală și de Est aplică sisteme fiscale mai avantajoase pentru veniturile ridicate, cu taxe mai mici sau contribuții sociale plafonate.

În rândul marilor economii europene, Regatul Unit oferă cea mai mare sumă netă pentru un salariu brut anual de 100.000 de euro. Un angajat păstrează aproximativ 69.900 de euro, adică aproape 70% din venitul brut.

Spania și Franța se situează la mijlocul clasamentului occidental. În Spania, suma netă estimată este de aproximativ 64.200 de euro, iar în Franța de 63.000 de euro anual.

Germania și Italia se numără printre statele cu cele mai ridicate niveluri de taxare dintre marile economii europene. În Germania, un angajat rămâne cu aproximativ 57.900 de euro net anual, iar în Italia cu aproximativ 56.700 de euro.

Clasamentul marilor economii europene arată astfel:

Regatul Unit – 69.900 euro net

Spania – 64.200 euro net

Franța – 63.000 euro net

Germania – 57.900 euro net

Italia – 56.700 euro net

Diferențele sunt influențate atât de impozitul progresiv pe venit, cât și de nivelul contribuțiilor sociale plătite de angajați.

Belgia se află pe ultimul loc în clasamentul european, cu o sumă netă estimată la aproximativ 50.750 de euro pentru un salariu brut anual de 100.000 de euro.

Danemarca și Suedia urmează imediat, cu aproximativ 51.500 de euro, respectiv 52.000 de euro net anual. Austria, Slovenia și Grecia se află, de asemenea, printre statele unde taxarea reduce semnificativ suma rămasă după impozitare.

România se situează sub pragul de 60.000 de euro net anual. Estimările indică aproximativ 58.500 de euro rămași după plata taxelor și contribuțiilor obligatorii.

Printre statele aflate aproape de acest nivel se numără:

Portugalia – 57.000 euro net

România – 58.500 euro net

Polonia – 60.225 euro net

Olanda – 60.500 euro net

Lituania – 60.500 euro net

Croația – 61.000 euro net

Luxemburg – 61.500 euro net

În statele nordice, Norvegia oferă cea mai mare sumă netă, de aproximativ 66.900 de euro, urmată de Finlanda cu 62.200 de euro.

Datele analizate de Euronews Business evidențiază un model regional clar între Europa de Est și economiile occidentale.

Țările din Europa Centrală și de Est permit, în general, păstrarea unei părți mai mari din venitul brut, datorită cotelor mai reduse de impozitare sau contribuțiilor sociale plafonate.

În schimb, state precum Belgia, Danemarca, Germania, Austria, Franța, Suedia și Olanda aplică sisteme progresive mai dure pentru veniturile ridicate, ceea ce reduce semnificativ suma netă rămasă după taxe.

Taxele regionale și locale pot influența suplimentar clasamentul, iar estimările utilizate în analiză au inclus capitalele și principalele regiuni administrative.

Un venit brut anual de 100.000 de euro rămâne peste nivelul salarial mediu în majoritatea statelor europene. Conform datelor OECD pentru 2025, Elveția este singura țară europeană unde salariul mediu pentru o persoană singură fără copii depășește acest prag, ajungând la 107.487 de euro anual.

În Uniunea Europeană, Luxemburg are cel mai ridicat salariu mediu, de aproximativ 77.844 de euro anual. La polul opus se află Slovacia, unde salariul mediu este estimat la 19.590 de euro pe an.

Analiza mai arată că statele nordice și vest-europene aplică cele mai ridicate cote marginale de impozitare pentru veniturile mari, în general între 45% și 60%, în timp ce Europa Centrală și de Est menține niveluri mai reduse de taxare.