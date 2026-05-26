Salariul mediu în Republica Moldova rămâne mult sub media europeană. Diferențe majore față de economiile dezvoltate

Datele internaționale privind salariile nete arată că Republica Moldova rămâne în partea inferioară a clasamentului global al veniturilor lunare, cu un salariu mediu estimat la aproximativ 759 de dolari pe lună (circa 13.150 de lei), potrivit unei platforme internaționale de analiză economică. Acest nivel plasează Republica Moldova pe locul 62 din 101 economii, evidențiind un decalaj semnificativ față de statele dezvoltate și o poziționare intermediară între economiile emergente și cele cu venituri ridicate. În comparație regională, Republica Moldova depășește Ucraina, dar rămâne sub România, în timp ce diferențele devin și mai accentuate față de economii precum Elveția sau Luxemburg, unde salariile medii sunt de câteva ori mai mari, conform acelorași date internaționale.

În Europa de Est, diferențele salariale rămân semnificative. Republica Moldova depășește Ucraina, unde venitul mediu net este de aproximativ 497 de dolari lunar, însă rămâne în urma României, unde salariul mediu net ajunge la aproximativ 1.067 de dolari.

În regiune, Republica Moldova se situează relativ aproape de economii precum Macedonia de Nord și Armenia, unde nivelul veniturilor lunare este ușor comparabil.

Diferențele devin mult mai evidente în raport cu economiile occidentale, unde nivelul de trai și productivitatea sunt semnificativ mai ridicate.

Elveția ocupă constant primul loc în clasamentele globale, cu salarii medii nete care depășesc 7.500 de dolari lunar. Aceasta înseamnă un nivel de aproape șase ori mai mare decât cel înregistrat în Republica Moldova.

Alte economii cu venituri ridicate includ:

Luxemburg – aproximativ 5.600 dolari lunar

– aproximativ 5.600 dolari lunar Singapore – circa 4.400 dolari lunar

– circa 4.400 dolari lunar Statele Unite ale Americii – aproximativ 4.300 dolari lunar

Aceste diferențe evidențiază un decalaj structural între economiile dezvoltate și cele în tranziție.

La polul opus al clasamentului se află state cu venituri extrem de reduse, unde salariile medii lunare sunt sub 200 de dolari. Printre acestea se numără Nigeria, Egipt și Cuba, unde nivelul de trai este afectat de factori economici și structurali precum inflația ridicată, instabilitatea economică sau productivitatea scăzută.

Informațiile provin de pe platforma Numbeo, care colectează și actualizează constant date furnizate de utilizatori din întreaga lume.

Deși oferă o imagine utilă asupra nivelului salariilor și costului vieții, aceste statistici trebuie interpretate cu prudență, deoarece nu reprezintă exclusiv date oficiale și pot include estimări din sectorul informal.

Analiza comparativă arată că Republica Moldova se află încă la o distanță semnificativă de economiile cu venituri ridicate, precum Elveția sau Luxemburg. Totuși, poziționarea față de unele state din regiune indică o evoluție relativ stabilă, în contextul unui ecosistem economic aflat în tranziție.