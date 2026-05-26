Președintele UDMR, Kelemen Hunor, după întâlnirea cu Sorin Grindeanu: Un guvern tehnocrat va avea o problemă a doua zi. Un guvern politic va avea susținere

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, după o întâlnire cu Sorin Grindeanu, că îl cunoaște foarte bine pe Eugen Tomac, nume care ar fi luat în calcul pentru funcția de premier, însă a precizat că este prea devreme pentru a discuta despre susținerea politică a unei astfel de variante.

Liderul UDMR a afirmat că, deși are o relație veche cu Eugen Tomac, discuțiile privind viitoarea formulă guvernamentală nu au început oficial, iar o eventuală poziție a formațiunii privind votul din Parlament va depinde de negocierile politice care urmează.

„Domnul Tomac este o personalitate politică cunoscută, ne cunoaștem, amândoi am fost interziși din Ucraina la un momentdat pentru că am susținut drepturile românilor și a comunității maghiare din Ucraina. Deci îl știu foarte bine, dar de aici și până a spune cum vom vota e drum lung și încă nu am început discuția”, a declarat Kelemen Hunor după întâlnirea cu Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă UDMR ar putea face parte dintr-un guvern alături de PSD în cazul în care Eugen Tomac nu reușește să obțină o majoritate parlamentară, liderul Uniunii a evitat un răspuns direct.

Acesta a reiterat însă poziția formațiunii privind participarea într-un executiv minoritar, susținând că fără o susținere clară și stabilă în Parlament o astfel de formulă este greu de susținut.

„Haideți să vedem prima nominalizare. Eu am spus despre un guvern monocolor PSD ce am avut de spus. Nu s-a schimbat nimic – că participarea noastră într-un guvern minoritar fără o susținere transparentă și predictibilă în Parlament e puțin probabil”, a afirmat liderul UDMR.

Declarațiile vin într-un moment în care scena politică este marcată de negocieri intense privind viitoarea formulă guvernamentală și posibilul nume care va fi desemnat pentru funcția de premier.

Președintele UDMR a vorbit și despre prioritățile pe care viitorul Guvern ar trebui să le aibă într-un context economic dificil.

Kelemen Hunor consideră că noul Executiv trebuie să funcționeze pe baza unui program de guvernare restrâns, axat pe problemele urgente legate de economie, deficit și finanțările europene.

„Un program de guvernare minimal, cu PNRR, SAFE, finanțarea deficitului. Disputele noastre nu erau de aceste chestiuni. Pentru următorul guvern trebuie ceva minimal și să relansăm economia”, a spus liderul UDMR.

Acesta a transmis că disputele politice dintre partide nu ar trebui să afecteze proiectele importante pentru economie și investițiile asumate prin PNRR și alte mecanisme europene de finanțare.

Kelemen Hunor a comentat și modul în care Nicușor Dan gestionează procesul politic privind desemnarea noului premier.

„Așa s-a întâmplat și data trecută, a doua zi toată lumea va fi în opoziție, acel Guvern va rămâne singur. Vedem, așteptăm finalizarea. Poate președintele are o formulă în cap. Trebuie să fim calmi. Nu am informații decât ceea ce am citit în presă”, a mai spus liderul UDMR.

Liderul UDMR a spus că, spre deosebire de fostul președinte Traian Băsescu, actualul șef al statului nu pare interesat să joace un rol politic activ și conflictual în negocieri.

„Dacă ar fi fost Băsescu sigur ar fi mers pe o variantă de acest gen. Până acum Dan nu a mers pe acest joc. Noi n-avem multe linii roșii. Nu putem guverna cu AUR, SOS. Trebuie însă restabilită coaliția veche, măcar până în 2027”, a declarat Kelemen Hunor.

Afirmația privind imposibilitatea unei colaborări cu AUR și SOS România reprezintă una dintre cele mai clare delimitări politice făcute de liderul UDMR în actualul context al negocierilor.

Kelemen Hunor consideră că un guvern tehnocrat nu ar putea rezista în actuala conjunctură politică și că soluția trebuie să fie una susținută de partidele parlamentare.

Liderul UDMR spune că experiențele anterioare au arătat că guvernele tehnocrate rămân rapid fără sprijin politic și devin vulnerabile.

„Un guvern tehnocrat va avea o problemă a doua zi. Un guvern politic va avea susținere. Se pot discuta multe variante”, a afirmat acesta.

Hunor a explicat că lipsa unui sprijin politic clar ar transforma rapid un astfel de executiv într-o țintă pentru toate partidele.

În final, Kelemen Hunor a insistat asupra ideii că România are nevoie de stabilitate și de o formulă guvernamentală susținută politic pentru a depăși actuala perioadă de incertitudine.

„Trebuie să găsești o formulă politică. Există legătură între Guvern și partidele politice”, a declarat liderul UDMR.

În acest moment, negocierile privind viitorul Executiv continuă, iar partidele încearcă să găsească o majoritate parlamentară capabilă să susțină un nou guvern într-un context politic și economic tensionat.