Patru nume în cursa pentru funcția de premier. Varianta independentă domină negocierile pentru noul Guvern

Negocierile pentru formarea noului Guvern avansează, iar patru nume din afara partidelor sunt analizate pentru funcția de premier: Radu Burnete, Eugen Tomac, Delia Velculescu și Șerban Matei. Varianta unui premier independent câștigă teren.

La trei săptămâni după adoptarea moțiunii de cenzură care a dus la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, scena politică din România se află într-o fază avansată de negocieri pentru conturarea unui nou Executiv. Surse politice citate de News.ro indică faptul că discuțiile s-au restrâns la o listă scurtă de patru potențiali candidați pentru funcția de prim-ministru, toți provenind din afara partidelor politice tradiționale.

Procesul de desemnare a unui nou premier este încă în desfășurare, iar principala dificultate rămâne obținerea unei majorități parlamentare stabile.

Potrivit informațiilor din mediul politic, pentru fiecare variantă propusă este evaluat nivelul de susținere în Parlament. Deși negocierile sunt complexe și fluide, există semnale că discuțiile au înregistrat progrese față de săptămâna precedentă.

Accentul principal este pus pe identificarea unei formule guvernamentale care să asigure stabilitate politică, într-un context post-criză guvernamentală.

„Au loc multe discuţii, e dificil de estimat dacă se vor încheia săptămâna aceasta. Este verificat gradul de susţinere parlamentară pentru fiecare variantă propusă. Faţă de săptămâna trecută, sunt progrese”, au explicat surse citate pentru News.ro.

În centrul discuțiilor se află patru nume considerate variante tehnocrate sau independente pentru conducerea viitorului Guvern:

Nume Funcție actuală Profil și context în discuțiile pentru premier Radu Burnete Consilier prezidențial Profil orientat spre politici economice și consultanță instituțională; este considerat o variantă pentru o formulă guvernamentală non-partizană. Eugen Tomac Europarlamentar / lider PMP Europarlamentar și lider al Partidului Mișcarea Populară; menționat și în contextul rolului de consilier la nivelul Administrației Prezidențiale. Delia Velculescu Reprezentant FMI Reprezentant al Fondului Monetar Internațional; profil tehnocratic internațional, cu experiență în misiuni economice complexe. Șerban Matei Director BNR Director în cadrul Direcției de Relații Internaționale a BNR; asociat cu expertiză financiar-bancară și relații internaționale.

În paralel cu discuțiile privind numele, se conturează tot mai clar ipoteza desemnării unui premier independent, din afara structurilor politice clasice.

Această variantă este susținută de mai multe surse politice, care indică faptul că lideri politici analizează un profil neutru, capabil să gestioneze un guvern de compromis într-un Parlament fragmentat.

În acest context, a fost invocată ideea că sprijinul politic ar putea fi condiționat de capacitatea viitorului premier de a construi rapid o majoritate funcțională.

Deputatul neafiliat George Becali a afirmat, în urma unor discuții politice, că varianta unui premier independent este considerată plauzibilă la nivelul negocierilor. Potrivit acestuia, numele vehiculate nu sunt încă asumate oficial, însă apar în discuții informale între lideri politici.

Deși lista scurtă pentru funcția de premier pare să se contureze în jurul a patru profiluri tehnocrate sau independente, decizia finală nu a fost încă luată. Negocierile politice continuă, iar elementul decisiv rămâne capacitatea de a asigura o majoritate parlamentară stabilă.

În actualul context politic, varianta unui premier din afara partidelor rămâne scenariul dominant, însă rezultatul final depinde de evoluția rapidă a discuțiilor interinstituționale și parlamentare.