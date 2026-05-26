SUA schimbă procedura pentru Green Card. Românii cu viză temporară pot avea probleme

Publicat de Alexandra Iana la 26 mai 2026, 10:03
Serviciul pentru Cetățenie și Imigrări al Statelor Unite (USCIS) a publicat un nou memorandum care ar putea schimba semnificativ modul în care străinii aflați legal în SUA obțin rezidența permanentă.

SUA schimbă regulile pentru green card

Măsura provoacă deja îngrijorare în rândul comunităților de imigranți și al avocaților specializați în imigrare, deoarece afectează una dintre cele mai utilizate proceduri pentru obținerea green card-ului fără ieșirea din Statele Unite.

Până în prezent, foarte multe persoane aflate legal pe teritoriul american puteau depune documentele pentru rezidență permanentă direct din SUA, prin procedura cunoscută drept „Adjustment of Status” sau „ajustare de status”.

Noul memorandum transmis de USCIS arată însă că această procedură nu ar trebui privită drept varianta standard, ci ca un beneficiu acordat doar în anumite situații și aflat la discreția autorităților de imigrare.

Noua interpretare a regulilor ar putea obliga mai multe persoane să finalizeze procesul pentru green card prin procedura consulară, adică în afara Statelor Unite.

Pentru cetățenii români, acest lucru ar putea însemna deplasarea la Ambasada sau Consulatul SUA din București pentru interviul final și aprobarea documentelor.

Autoritățile americane susțin că scopul memorandumului este de a împiedica folosirea vizelor temporare, în special a vizelor turistice B1/B2, ca metodă indirectă pentru obținerea rezidenței permanente.

Schimbarea este privită cu îngrijorare de avocații de imigrare, deoarece ajustarea de status reprezintă de mulți ani una dintre cele mai utilizate și accesibile căi pentru obținerea green card-ului de către persoanele eligibile aflate deja în SUA.

Ce spun autoritățile americane despre noile reguli

Administrația americană susține că procedura de „Adjustment of Status” nu trebuie să fie considerată automată sau garantată.

În viziunea USCIS, fiecare cerere ar urma să fie analizată mai strict, iar aprobarea ajustării de status ar putea deveni mai greu de obținut pentru persoanele care au intrat în SUA cu vize temporare.

Măsura apare într-un context în care autoritățile americane încearcă să limiteze folosirea unor tipuri de viză pentru alte scopuri decât cele declarate inițial la intrarea în țară.

Cine poate fi afectat de schimbările anunțate de USCIS

Noile reguli ar putea afecta un număr mare de persoane aflate legal în Statele Unite, inclusiv:

Categoria de viză

Posibil impact

Viză de turist B1/B2

Verificări mai stricte privind intenția de imigrare

Viză de muncă H-1B

Posibile întârzieri la ajustarea de status

Viză L-1

Risc de mutare către procedură consulară

Viză de student F-1

Proces mai complicat pentru obținerea rezidenței

Viză E-2 pentru investitori

Posibile costuri și verificări suplimentare

Soții cetățenilor americani

Posibile întârzieri și deplasări pentru interviu

Specialiștii avertizează că efectele memorandumului pot varia de la caz la caz, în funcție de tipul vizei, istoricul imigrației și situația familială a aplicantului.

Pot apărea întârzieri mari și separări temporare de familie

Dacă memorandumului i se va da o interpretare strictă, mulți aplicanți ar putea fi obligați să părăsească Statele Unite pentru finalizarea procedurii.

Acest lucru poate genera mai multe probleme:

  • costuri suplimentare pentru călătorii și documente;
  • perioade mai lungi de procesare;
  • dificultăți la revenirea în SUA;
  • separări temporare de familie;
  • riscul unor blocaje administrative sau întârzieri consulare.

Avocații specializați în imigrare avertizează că procedura consulară este, în general, mai lungă și mai imprevizibilă decât ajustarea de status realizată direct din SUA.

În plus, unele persoane s-ar putea confrunta cu dificultăți la reintrarea în Statele Unite după interviul consular, în funcție de istoricul vizelor și de interpretarea ofițerilor de imigrare.

Sunt posibile procese împotriva noilor reguli USCIS

În acest moment, numeroase detalii privind aplicarea memorandumului nu sunt clarificate complet de autoritățile americane.

Specialiștii spun că este posibil ca noile reguli să fie contestate în instanță, mai ales dacă vor apărea cazuri în care persoane eligibile sunt obligate să părăsească SUA pentru finalizarea procedurilor.

Experții recomandă persoanelor care au deja un dosar de green card în lucru sau intenționează să aplice pentru rezidență permanentă să urmărească atent actualizările USCIS și să consulte un avocat specializat în imigrare.

 Ce se poate schimba pentru românii care vor green card

Element

Situația actuală

Ce s-ar putea schimba

Adjustment of Status

Procedură utilizată frecvent

Ar putea deveni mai restrictivă

Interviul pentru green card

De multe ori în SUA

Posibil mutat la consulat

Timp de procesare

Variabil, dar stabil

Posibile întârzieri suplimentare

Costuri

Mai reduse

Cheltuieli mai mari pentru deplasări

Reîntoarcerea în SUA

Mai simplă

Posibile verificări suplimentare

Impact asupra familiilor

Procedură mai rapidă

Posibile separări temporare

Noile reguli USCIS ar putea schimba semnificativ strategia folosită de mulți imigranți pentru obținerea rezidenței permanente în Statele Unite, inclusiv pentru românii aflați legal pe teritoriul american.

Alexandra Iana

Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.

