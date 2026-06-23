Japonia majorează de cinci ori taxele pentru vize. Românii care merg în vacanță nu sunt afectați

Japonia va aplica, de la 1 iulie, cea mai amplă majorare a taxelor de viză din ultimii aproape 50 de ani, costurile pentru anumite categorii de solicitanți crescând de până la cinci ori. Autoritățile de la Tokyo justifică măsura prin inflație și fluctuațiile cursului de schimb. Pentru cetățenii români care călătoresc în scop turistic sau pentru vizite de scurtă durată, noile taxe nu se aplică, deoarece România face parte din programul japonez de scutire de viză. Schimbările îi vizează în special pe cei care intenționează să studieze, să lucreze sau să se stabilească pe termen lung în Japonia.

Japonia a decis să crească semnificativ taxele pentru vizele acordate cetățenilor străini, marcând prima revizuire a acestor tarife din ultimii aproape 50 de ani.

Începând cu 1 iulie, costul unei vize cu o singură intrare va crește de la 3.000 de yeni la 15.000 de yeni. În același timp, taxa pentru vizele cu intrări multiple va urca de la 6.000 de yeni la 30.000 de yeni.

Potrivit autorităților japoneze, actualizarea tarifelor a fost considerată necesară în contextul evoluțiilor economice din ultimii ani.

„Reflectă inflația și fluctuațiile cursului de schimb”, a declarat ministrul de externe Toshimitsu Motegi.

Oficialul japonez a susținut că măsura nu ar trebui să afecteze fluxul de vizitatori internaționali.

„Nu anticipăm că va avea un impact imediat asupra turismului internațional”, a adăugat el.

Decizia vine într-un moment în care yenul japonez continuă să se tranzacționeze aproape de cele mai scăzute niveluri din ultimele patru decenii. În paralel, revenirea puternică a turismului după pandemie a contribuit la creșterea numărului de vizitatori străini. Anul trecut, Japonia a înregistrat un record de 42,7 milioane de turiști internaționali.

Pentru cetățenii români care intenționează să viziteze Japonia în scop turistic sau pentru deplasări de afaceri pe termen scurt, modificările anunțate de guvernul nipon nu produc efecte directe.

România se află pe lista statelor ai căror cetățeni beneficiază de intrare fără viză pentru o perioadă de maximum 90 de zile, cu condiția ca activitățile desfășurate să fie exclusiv neremunerate.

Regimul fără viză acoperă călătoriile turistice individuale sau de grup, vizitele la rude și prieteni, participarea la conferințe, întâlniri de afaceri, manifestări culturale ori competiții sportive fără obținerea unor venituri în Japonia.

La intrarea în țară, autoritățile japoneze pot solicita prezentarea unui pașaport românesc valabil pe întreaga durată a șederii, fiind recomandată o valabilitate de minimum șase luni. De asemenea, călătorii trebuie să poată prezenta un bilet de avion dus-întors sau către o altă destinație, precum și dovezi privind resursele financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor pe durata vizitei.

Majorarea taxelor va afecta în principal persoanele care intenționează să rămână în Japonia pentru perioade mai lungi de 90 de zile sau care desfășoară activități generatoare de venituri.

Printre situațiile pentru care viza rămâne obligatorie se numără angajarea în muncă, studiile universitare și liceale, programele de formare profesională sau reunificarea familială.

Înainte de depunerea cererii de viză la Ambasada Japoniei în România, solicitanții trebuie să obțină un Certificat de Eligibilitate (Certificate of Eligibility), document emis de Agenția de Servicii de Imigrări din Japonia la solicitarea unui garant aflat pe teritoriul nipon.

Noile costuri care intră în vigoare de la 1 iulie sunt următoarele:

viză cu o singură intrare: 15.000 de yeni, față de 3.000 de yeni în prezent;

viză cu intrări multiple: 30.000 de yeni, față de 6.000 de yeni;

schimbarea statutului de rezidență sau prelungirea perioadei de ședere: până la 100.000 de yeni, comparativ cu 10.000 de yeni în prezent;

cererea pentru obținerea rezidenței permanente: plafonul legal superior crește la 300.000 de yeni, de la 10.000 de yeni.

În luna mai, Camera Superioară a Parlamentului japonez a aprobat și modificările legislative care permit aceste majorări substanțiale pentru procedurile de imigrare și rezidență.

Guvernul de la Tokyo argumentează că taxele aplicate până acum erau semnificativ mai reduse decât cele practicate în alte state dezvoltate.

Autoritățile susțin că Japonia trebuie să își alinieze costurile pentru vize și rezidență la nivelurile existente în celelalte economii membre ale grupului G7.

Ca termen de comparație, în Statele Unite taxele pentru vizele de neimigrant variază între 185 și 315 dolari, în funcție de categoria solicitată. În Regatul Unit, o viză standard de scurtă ședere, care permite o perioadă maximă de șase luni, costă 135 de lire sterline.

Pentru cetățenii români care intenționează să călătorească în Japonia în scop turistic, regulile de intrare rămân neschimbate. Noile taxe se aplică exclusiv categoriilor de persoane care au nevoie de viză pentru studii, muncă, rezidență sau alte forme de ședere pe termen lung.