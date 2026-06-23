UE introduce o nouă clasă de înmatriculare în UE. Regulile, în vigoare din 2027. Șoferii care vor avea parte de schimbări

Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă pentru piața auto. Comisia Europeană propune introducerea unei noi clase de înmatriculare destinată exclusiv mașinilor electrice de dimensiuni mici, măsură care urmărește să readucă în prim-plan segmentul autoturismelor accesibile. Dacă proiectul va fi adoptat, producătorii vor beneficia de facilități importante, însă nu toate modelele electrice aflate astăzi pe piață vor putea intra în noua categorie.

Comisia Europeană lucrează la un proiect care introduce o categorie nouă de înmatriculare, denumită M1E, dedicată exclusiv autoturismelor electrice compacte.

Potrivit documentului aflat în consultare, noua clasă va include doar vehiculele complet electrice cu o lungime de cel mult 4,20 metri, care respectă toate standardele de siguranță aplicabile autoturismelor clasice.

Inițiativa vine într-un moment în care segmentul mașinilor mici și accesibile s-a redus considerabil în Europa, pe fondul costurilor tot mai ridicate generate de normele privind siguranța și protecția mediului.

În ultimii ani, numeroase modele apreciate de șoferii europeni au fost retrase din producție.

Autoturisme precum Ford Fiesta sau Volkswagen Up au dispărut treptat din oferta producătorilor, deoarece costurile necesare pentru respectarea noilor norme europene au făcut ca acest segment să devină tot mai puțin profitabil.

Prin noul proiect, Bruxelles-ul încearcă să încurajeze revenirea mașinilor de oraș, însă doar în varianta cu emisii zero.

Vehiculele echipate cu motoare pe benzină, diesel sau hibride nu vor putea beneficia de avantajele noii categorii.

În același timp, proiectul nu impune o limită maximă de greutate, astfel încât constructorii să poată integra toate sistemele moderne de protecție fără restricții suplimentare.

Unul dintre cele mai importante avantaje propuse de Comisia Europeană vizează stabilitatea legislativă.

Constructorii care vor omologa modele în noua clasă M1E nu vor fi obligați să adapteze vehiculele la eventualele noi cerințe privind sistemele de asistență pentru o perioadă de 10 ani.

Această măsură ar reduce semnificativ costurile de dezvoltare și ar oferi producătorilor predictibilitate în planificarea investițiilor.

Proiectul introduce și un mecanism care ar putea deveni extrem de atractiv pentru industria auto.

În prezent, constructorii trebuie să respecte ținte stricte privind emisiile medii de CO2 ale flotei comercializate în Uniunea Europeană, iar nerespectarea acestora poate atrage amenzi de miliarde de euro.

Potrivit noii propuneri, fiecare autoturism din categoria M1E produs și comercializat în Uniunea Europeană va fi contabilizat ca 1,3 vehicule în calculul emisiilor de CO2.

Acest sistem ar putea oferi un avantaj important unor constructori precum Stellantis, Volkswagen sau Renault, stimulând lansarea unor modele electrice mai accesibile.

Noua categorie propusă are la bază conceptul japonez al automobilelor „kei-car”, extrem de populare în Japonia, unde reprezintă peste o treime din toate înmatriculările noi.

Există însă diferențe importante între cele două sisteme.

În timp ce legislația japoneză permite standarde simplificate de siguranță și acceptă inclusiv motoare pe benzină, proiectul european păstrează toate cerințele privind testele de impact și limitează noua categorie exclusiv la automobile electrice.

Limita de 4,20 metri stabilită prin proiect împarte actuala piață a mașinilor electrice în două categorii.

Printre modelele care s-ar încadra în noua clasă se numără Renault 5 și Citroën ë-C3, iar constructorii ar putea dezvolta și alte modele special concepute pentru a respecta aceste dimensiuni.

În schimb, unele automobile populare nu ar beneficia de facilitățile propuse.

Dacia Spring și versiunea electrică a Mini nu îndeplinesc criteriile actuale, deoarece proiectul condiționează acordarea avantajelor de asamblarea finală a vehiculului pe teritoriul Uniunii Europene.

De asemenea, Volvo EX30 nu se califică deoarece depășește limita maximă de lungime cu doar câțiva centimetri.

Prin introducerea obligației ca vehiculele să fie produse în Uniunea Europeană, Comisia Europeană urmărește să împiedice ca producătorii din afara spațiului comunitar, în special cei din China, să beneficieze de sistemul de bonusuri.

Proiectul prevede inclusiv reguli privind originea celulelor de baterii utilizate la fabricarea acestor automobile.

Reprezentanții industriei auto avertizează însă că aceste condiții ar putea fi dificil de respectat pe termen scurt, având în vedere actualele lanțuri globale de aprovizionare.

Noua clasă de înmatriculare nu ar aduce beneficii doar producătorilor.

Documentul creează și cadrul legal prin care autoritățile locale din statele membre ar putea introduce facilități dedicate acestor vehicule.

Printre măsurile analizate se numără locuri de parcare preferențiale, taxe reduse sau chiar exceptarea de la anumite restricții de circulație în centrele marilor orașe.

Potrivit calendarului propus, adoptarea oficială a noii categorii este așteptată până la jumătatea anului 2026, iar regulile ar urma să intre în vigoare la începutul lui 2027.

Deși proiectul urmărește apariția unor automobile electrice de aproximativ 15.000 de euro, un astfel de model nu este disponibil în prezent pe piața europeană