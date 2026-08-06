Toyota recheamă în service peste 500.000 de mașini. Un defect poate dezactiva semnalizările și luminile de avarie

Toyota a anunțat o nouă campanie de rechemare în Statele Unite, care vizează peste jumătate de milion de automobile Camry. Problema identificată poate afecta funcționarea sistemelor de avertizare ale mașinii și crește riscul producerii unui accident.

Constructorul japonez a anunțat rechemarea a aproximativ 508.000 de automobile Toyota Camry din anii de fabricație 2025 și 2026, comercializate pe piața din Statele Unite.

Defecțiunea este legată de tabloul de bord digital de 7 inci, amplasat în spatele volanului, care afișează informații precum viteza, nivelul combustibilului și diferitele avertizări ale vehiculului.

Potrivit companiei, ecranul poate rămâne complet negru la pornirea automobilului din cauza unei probleme software.

Toyota avertizează că această problemă poate dezactiva semnalizatoarele, luminile de avarie și avertizările sonore privind nepurtarea centurii de siguranță.

Compania precizează că, în funcție de amploarea defecțiunii, crește riscul producerii unui accident sau al unor vătămări, deoarece vehiculele afectate nu mai respectă toate standardele federale de siguranță.

Pentru remedierea problemei, dealerii Toyota vor actualiza gratuit software-ul tabloului de bord.

Proprietarii vehiculelor vor fi informați de companie până la începutul lunii octombrie.

Șoferii pot verifica dacă automobilul lor este inclus în campania de rechemare introducând seria de șasiu (VIN) sau numărul de înmatriculare pe site-ul Toyota ori în baza de date a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Aceasta este cea de-a 18-a campanie de rechemare lansată de Toyota în Statele Unite în 2026. Constructorul se află la egalitate cu Hyundai și ocupă locul al patrulea în clasamentul producătorilor auto după numărul de rechemări.

Înaintea Toyota se află General Motors, cu 19 rechemări, Chrysler, cu 25, și Ford, care a emis nu mai puțin de 63 de campanii de rechemare în acest an.

Modelul Toyota Camry se numără de mai mulți ani printre cele mai bine vândute autoturisme din Statele Unite, iar compania susține că 2025 a fost cel mai bun an din istoria modelului din punctul de vedere al vânzărilor.

Deși Toyota lansează mai puține campanii de rechemare de amploare decât alți producători, în acest an acestea au vizat de la doar câteva automobile până la aproximativ 550.000 de vehicule. Cea mai mare rechemare a fost legată de modelele Highlander și Highlander Hybrid, la care autoritățile au identificat un posibil defect al spătarelor banchetei din al doilea rând, care ar putea să nu se blocheze corespunzător în cazul unui impact.