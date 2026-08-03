APIA: Piața auto din România s-a prăbușit în luna iulie, dar vânzările de mașini electrice au explodat cu 58%

Deși piața auto din România continuă să încetinească, un segment surprinde prin ritmul de creștere. Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut puternic în iulie, însă interesul pentru mașinile complet electrice a crescut spectaculos. Datele publicate de APIA arată cum se schimbă preferințele cumpărătorilor în 2026.

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) anunță că înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut cu 28,2% în luna iulie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele preliminare, bazate pe informațiile centralizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), arată însă că autoturismele electrice 100% au înregistrat o evoluție pozitivă, cu o creștere de 58%.

În același timp, segmentul autoturismelor electrificate, care include toate tipurile de vehicule cu propulsie electrică și hibridă, a consemnat o scădere de 20% în perioada analizată.

La nivelul întregului an, piața auto rămâne pe minus. În primele șapte luni din 2026, numărul total al înmatriculărilor de autoturisme noi este cu 5,5% mai mic decât în intervalul corespunzător din 2025.

În clasamentul mărcilor, Dacia își menține poziția de lider, cu 3.286 de autoturisme înmatriculate în luna iulie. Pe locurile următoare se află Toyota, cu 1.238 de unități, și Skoda, cu 802 unități. La categoria modelelor, Dacia Logan ocupă primul loc, cu 1.260 de înmatriculări, urmată de Dacia Sandero, cu 896 de exemplare, și de Dacia Duster, cu 725 de unități.

Înmatriculările de autoturisme noi în Uniunea Europeană (UE) au ajuns la 5.896.683 de unități în perioada ianuarie 2026 – iunie 2026, în creștere cu 5,7% față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor prezentate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), pe baza statisticilor Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

În luna iunie 2026, piața auto europeană a accelerat, înmatriculările de autoturisme noi crescând cu 13,6% comparativ cu iunie 2025, până la 1.147.962 de unități.

În România, piața a rămas la un nivel similar celui din prima jumătate a anului trecut. În intervalul ianuarie–iunie 2026 au fost înmatriculate 64.850 de autoturisme noi, ceea ce plasează țara noastră pe locul 17 în UE. Dintre acestea, 5.522 au fost autoturisme complet electrice, categorie care a înregistrat o creștere de 72,5% față de aceeași perioadă din 2025. Totodată, au fost înmatriculate 37.563 de autoturisme hibride, în creștere cu 17,5% comparativ cu primul semestru al anului trecut.

La nivelul UE, autoturismele complet electrice au ajuns la 1.220.890 de unități înmatriculate în primele șase luni ale anului, în creștere cu 40,5%, reprezentând 20,7% din piață. În același timp, au fost înmatriculate 2.775.885 de autoturisme hibride, cu 21,8% mai multe decât în perioada similară din 2025.

În rândul principalelor piețe europene, Franța a înregistrat o scădere de 1,8%, în timp ce Germania a raportat o creștere de 5,8%, Spania de 6,2%, iar Italia de 9,5%.

Clasamentul constructorilor este condus de Grupul Volkswagen, cu 1.848.988 de autoturisme înmatriculate în Europa, în creștere cu 2,1%. Acesta este urmat de Grupul Stellantis, cu 1.096.783 de unități și un avans de 5,3%, respectiv de Grupul Renault, care a înmatriculat 683.127 de autoturisme, în scădere cu 3,5%. Marca Dacia, parte a Grupului Renault, a înregistrat 281.814 de autoturisme noi înmatriculate în Europa în primele șase luni din 2026, în scădere cu 8,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ford a înmatriculat 192.373 de autoturisme noi, cu 15,2% mai puține decât în intervalul ianuarie–iunie 2025.