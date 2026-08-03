Anunțul făcut de Sorin Grindeanu care poate schimba viitorul energiei din România

PSD anunță inițierea unui proiect de lege prin care închiderea capacităților de producere a energiei să fie suspendată până în momentul în care acestea vor fi înlocuite cu noi surse de producție. Sorin Grindeanu afirmă că măsura este necesară în contextul presiunilor din sistemul energetic și solicită repornirea a două grupuri energetice de la Turceni și Rovinari.

Potrivit liderului social-democrat, cele două grupuri ar putea compensa o parte importantă din producția de energie în situația în care Reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit, contribuind astfel la reducerea riscului unei crize de alimentare cu energie electrică.

„În această situație de criză când există riscul să închidem Reactorul 2 de la Cernavodă cu o capacitate de aproximativ 700 de MWh, una dintre soluțiile cele mai simple și rapide este repornirea a încă 2 Grupuri de la Turceni și Rovinari fiecare cu o putere de 330 de MWh. Puterea amândurora echivalează cu ceea ce produce astăzi singurul reactor funcțional de la Cernavodă! De aceea, am solicitat astăzi convocarea de urgență la Senat a unui Birou Permanent pentru introducerea în sesiunea extraordinară a unui proiect de lege prin care România nu va mai închide nicio capacitate de producție a energiei până nu punem nimic în loc!”, a explicat Sorin Grindeanu, luni, la Parlament.

Sorin Grindeanu i-a cerut premierului demis Ilie Bolojan să înceapă discuții cu instituțiile europene pentru amânarea termenului de 31 august, stabilit pentru oprirea centralelor electrice pe bază de cărbune.

„Cer public prim-ministrului demis, Ilie Bolojan, să meargă urgent la Bruxelles și să negocieze amânarea termenului de 31 august pentru oprirea centralelor electrice pe bază de cărbune. Deci, noi le punem la Senat, astăzi, acest proiect de lege care spune ceva simplu: nu mai oprim niciun fel de capacitate dacă nu se pune ceva în loc. Nu poți lăsa România fără și mai mult curent. Nu putem doar să importăm și să umflăm buzunarele unora. Orice lipsă de acțiune din acest punct de vedere înseamnă complicitate la distrugerea cu premeditare a României. Suntem deja în recesiune și economia nu-și poate permite să închidă capacități de producție și să țină pe loc marii consumatori, industria”, a mai declarat liderul PSD.

Acesta a susținut că România are posibilitatea de a readuce în funcțiune capacități energetice aflate în conservare și a precizat că a discutat această variantă cu reprezentanți din Valea Jiului, Gorj și Hunedoara.

Liderul PSD a criticat și proiectul referitor la strategia pentru conservarea biodiversității, despre care afirmă că poate produce efecte importante asupra sectorului energetic și asupra investițiilor în infrastructură. În opinia sa, documentul a fost lansat într-o perioadă în care atenția autorităților era concentrată asupra problemelor generate de situația din sistemul energetic.

„În plină criză energetică, Ministerul Mediului a venit, din punctul nostru de vedere, pe ultima sută de metri, cu o strategie care valorează cam un miliard de euro în PNRR. A lansat-o în transparență, nu cred eu, într-un moment foarte potrivit, atunci când atenția tuturor era îndreptată spre rezolvarea altor probleme urgente. De aceea, aș spune următorul lucru, plecând de la declarațiile făcute de cei responsabili: am văzut următoarea chestiune spusă, și anume faptul că cei de la Bruxelles nu vor accepta ca jalon îndeplinit decât forma aceasta, pregătită de ei și trimisă la Senat. Chiar cu ONG-urile de mediu, ONG-uri care au oferit în trecut, din bani publici, consultanță pentru protejarea păsărilor, așa cum am văzut și la dumneavoastră”, a mai declarat liderul social-democraților.

Grindeanu a afirmat că strategia ridică semne de întrebare în privința securității energetice și a acuzat USR că a contestat la Curtea Constituțională proiectele privind finalizarea a șapte hidrocentrale considerate strategice.

Sorin Grindeanu a susținut că siguranța energetică a României este afectată de blocarea unor proiecte strategice. Liderul PSD a acuzat USR că a contestat la Curtea Constituțională finalizarea a șapte hidrocentrale și a afirmat că strategia privind biodiversitatea ar putea afecta inclusiv capacitățile de producție de la Cernavodă.

Totodată, el a declarat că proiectul de amenajare a brațului Bala al Dunării a fost întârziat după ce ONG-uri de mediu au solicitat reluarea studiului de fezabilitate și a avertizat că noile măsuri de protecție a mediului ar putea îngreuna realizarea unor proiecte de infrastructură, inclusiv construcția de autostrăzi prin arii protejate.

„Ce se întâmplă cu siguranța energetică a României? Suntem în plin colaps energetic în acest moment, iar USR, și nu mă feresc să spun, USR, a blocat la CCR finalizarea a șapte hidrocentrale strategice, așa cum bine știți. Mai mult, această strategie, care ar trebui să fie adoptată, va compromite total și actualele capacități de producție a energiei, de exemplu unitățile de la Cernavodă, a căror rezolvare ar fi trebuit să intre în linie dreaptă din 2024, când eu eram ministru al Transporturilor. Și am să vă dau o explicație din acest punct de vedere”, a mai punctat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a afirmat că proiectul de amenajare a brațului Bala al Dunării, pentru care indicatorii tehnico-economici au fost aprobați în 2024, a fost blocat după solicitarea reluării studiului de fezabilitate de către ONG-uri de mediu. Liderul PSD a susținut că astfel de blocaje pot afecta și alte investiții, inclusiv dezvoltarea infrastructurii rutiere în zone declarate protejate.

„Acum doi ani a fost aprobată, deci atunci când eram ministru, în 2024, hotărârea de Guvern prin care erau validați indicatorii tehnico-economici necesari fazelor de proiectare și execuție pentru amenajarea brațului Bala al Dunării. Deci, acum doi ani a fost aprobată hotărârea de Guvern. Demersul a fost blocat chiar la Comisia Europeană. De cine? De ONG-urile de mediu, care, nici mai mult, nici mai puțin, au cerut reluarea studiului de fezabilitate. Adică am pierdut, așa cum vedem cu toții și astăzi. De fapt, vedem efectele acestor blocaje. Asta a fost prima problemă. A doua, tot din perspectiva, dacă îmi permiteți, cea de fost ministru al Transporturilor. Cum vom face noi, după această aprobare, noi kilometri de autostradă prin arii protejate?”, a declarat liderul social-democrat.

Acesta a pus sub semnul întrebării impactul noii strategii asupra proiectelor majore de infrastructură și a susținut că extinderea suprafețelor protejate poate întârzia sau bloca investițiile deja începute.