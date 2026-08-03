Temu respinge acuzațiile Comisiei Europene și neagă că ar fi beneficiat de subvenții străine

Platforma de comerț online Temu respinge acuzațiile formulate de Comisia Europeană, susținând că a cooperat pe deplin în cadrul investigației și că nu a beneficiat de subvenții străine care să îi ofere un avantaj competitiv. Disputa vine după ce Executivul comunitar a acuzat compania că ar fi obstrucționat o inspecție desfășurată în Irlanda.

Compania Temu contestă constatările preliminare ale Comisiei Europene prezentate în declarația de motive și susține că, pe parcursul investigației, a cooperat pe deplin cu Executivul european, răspunzând tuturor solicitărilor primite.

Reprezentanții companiei afirmă că vor analiza documentul transmis de Comisie și vor formula un răspuns oficial, exprimându-și încrederea că instituția europeană își va reevalua poziția după finalizarea acestui proces.

Totodată, Temu respinge ferm acuzațiile potrivit cărora ar fi beneficiat de subvenții străine care denaturează concurența pe piața internă a Uniunii Europene (UE). Compania susține că își finanțează activitatea din fluxurile de numerar generate de propriile operațiuni, acestea fiind suficiente pentru susținerea afacerilor sale din UE, fără a apela la astfel de subvenții pentru a obține un avantaj competitiv.

Temu subliniază că este angajată în respectarea principiilor concurenței loiale și că va continua să colaboreze cu Comisia Europeană, îndeplinindu-și toate obligațiile legale prevăzute de legislația UE.

„Temu nu este de acord cu constatările preliminare ale Comisiei prezentate în declaraţia de motive. Temu a cooperat pe deplin şi a dat curs tuturor solicitărilor formulate de Comisie în timpul inspecţiei. Vom analiza declaraţia de motive şi vom răspunde acesteia, având încredere că, în urma acestui proces, Comisia îşi va reevalua poziţia. Temu respinge categoric şi afirmaţia potrivit căreia ar fi beneficiat de subvenţii străine care denaturează piaţa internă. Temu se angajează să susţină o concurenţă loială. Compania generează fluxuri de numerar constante din propriile activităţi operaţionale, suficiente pentru finanţarea operaţiunilor Temu în Uniunea Europeană. Nu este necesar să ne bazăm pe „subvenţii străine” pentru a finanţa activităţi concurenţiale sau pentru a ne crea un avantaj competitiv pe piaţa internă. Vom continua să cooperăm cu Comisia şi să ne îndeplinim toate obligaţiile legale care ne revin în temeiul dreptului Uniunii Europene”, se arată în punctul de vedere al companiei.

Comisia Europeană a transmis, vinerea trecută, o declarație de motive către PDD Holdings Inc., proprietarul platformei Temu, și către filiala sa, WhaleCo Technology Limited, în care își exprimă îngrijorarea că cele două companii ar fi putut obstrucționa o inspecție desfășurată la sediul WhaleCo din Irlanda.

Declarația de motive vine în urma unei inspecții neanunțate efectuate în perioada 2–5 decembrie 2025, în baza Regulamentului privind subvențiile străine (Foreign Subsidies Regulation – FSR). Comisia Europeană a decis efectuarea controalelor după apariția unor indicii potrivit cărora Temu ar fi putut beneficia de subvenții străine care denaturează concurența pe piața internă a UE. Potrivit Executivului comunitar, scopul inspecției a fost colectarea de probe care să sprijine investigația privind eventualele subvenții străine cu efecte de denaturare a concurenței acordate platformei Temu.

Comisia apreciază, în această etapă preliminară, că Temu nu a respectat mai multe solicitări esențiale formulate în exercitarea competențelor sale de investigare prevăzute de FSR. Acestea au vizat furnizarea de informații referitoare la organizarea și administrarea activităților Temu în Uniunea Europeană, la instrumentele și sistemele informatice utilizate pentru operațiunile din UE, precum și la punerea la dispoziție a unor registre și evidențe specifice privind activitatea companiei pe piața europeană.

Executivul comunitar precizează că astfel de solicitări sunt obișnuite în cadrul investigațiilor din domeniul concurenței și sunt formulate, de regulă, încă din primele etape ale unei inspecții. În opinia Comisiei, lipsa informațiilor solicitate a împiedicat verificarea unor surse de date care ar putea fi relevante pentru desfășurarea investigației.